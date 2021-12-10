Пресс-выпуски

Протестные настроения

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Количество россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями, увеличилось по сравнению с концом лета: в августе 2021 года 26% опрошенных считали эти протесты возможными, в ноябре — 30%. Вместе с этим готовность участвовать в таких протестах уменьшилась: 24% в августе 2021 года, 21% — в ноябре.

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
05.199406.199407.199408.199409.199411.199401.199503.199505.199507.199509.199511.199501.199603.199605.199607.199609.199611.199601.199703.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200211.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200812.200802.200903.200906.200908.200910.200912.200902.201004.201005.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202005.202007.202011.202001.202105.202108.202111.2021
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Более всего протестные настроения свойственны низкодоходным группам респондентам, тем, кто считает, что страна движется в неверном направлении и тем, кто не одобряет деятельность президента. Из тех, кому едва хватает на еду, 27% скорее всего примут участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями, из тех, кто считает, что страна движения по неверному пути, — 34%, из тех, кто не одобряет деятельность президента, — 38%.

 

Оценка потенциала протестов с политическими требованиями с августа не изменилась: в ноябре их считали возможными 27% россиян. При этом готовность участвовать в такого рода протестах сократилась: если в августе в таких протестах приняли бы участие 19%, то в августе — 17%.

Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
03.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200110.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200808.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202011.202001.202105.202108.202111.2021
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По аналогии с массовыми протестами с экономическими требованиями к протестам с политическими требованиям более всего готовы низкодоходные респонденты, а также те, кто считает, что страна движется в неверном направлении, и те, кто не одобряет деятельность президента.

Предыдущее исследование:

Коронавирус, вакцинация, QR-коды

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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