Возвратный тоталитаризм: презентация и обсуждение книги Льва Гудкова. Онлайн-дискуссия

Почему у посткоммунистической России не получилась демократизация? Благодаря чему стала возможной регенерация тоталитаризма? Почему обществу в России не удалось поставить под контроль властные элиты, а усиление авторитаризма долгое время вызывало у него одобрение? На эти вопросы отвечает вышедший только что в «Новом литературном обозрении» двухтомник Льва Гудкова «Возвратный тоталитаризм».
Социально-политические проблемы России вызваны ее непреодоленным коммунистическим прошлым, уверен Лев Гудков. Беспрецедентное государственное насилие сделало условием выживания в СССР массовый аморализм. В постсоветскую эпоху инерция институтов оказалась очень сильной. Отсутствие проработки советского прошлого сделало неизбежным ренессанс имперского национализма и милитаризма, заблокировало построении демократии и правового государства. Можно ли выйти из порочного круга возвратного тоталитаризма?
В дискуссии участвуют:
- Лев Гудков, научный руководитель Левада-Центра, автор книг «Возвратный тоталитаризм», «Негативная идентичность», «Абортивная модернизация», «Иллюзии выбора: 30 лет постсоветской России»;
- Алексей Левинсон, социолог, эксперт “Левада-центра”;
- Андрей Медушевский, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ, автор книг «Конституционный суд России: осмысление опыта», «Политическая история русской революции», «Размышления о современном российском конституционализме»;
- Михаил Минаков, философ, руководитель украинской исследовательской программы Института Дж.Кеннана, главный редактор журнала «Идеология и политика»;
- Эмиль Паин, профессор-исследователь факультета социальных наук НИУ ВШЭ, автор книг «Между империей и нацией», «Распутица», «Идеология ‘особого пути’ в России и Германии», «Нация и демократия»;
- Николай Петров, политолог, старший исследователь Chatham House.
Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts.
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