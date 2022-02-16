Доверие системе здравоохранения

Около половины россиян считают систему здравоохранения неэффективной. Несмотря на то что больше половины респондентов в целом доверяют врачам в России, 62% полагают, что их профессиональный уровень ниже необходимого, 58% — что они больше заботятся о получении дохода, чем о здоровье пациентов. Комментарий Елены Чуриловой, научного сотрудника Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

—-

Левада-Центр представляет результаты международного ежегодного мониторингового исследования по важным для социальных наук вопросам ISSP. Это инициативная исследовательская программа, которая объединяет коллективы ученых из более чем 40 стран. Каждый год опросы проводятся по одной из 10 тем (национальная идентичность, трудовые отношения, социальные сети, экология, религиозность и др.) по сопоставимым анкетам и репрезентативным национальным выборкам. Исследование позволяет отследить изменения в общественном мнении за 10-летний период и отразить социально-культурные различия по наиболее значимым темам. Коллектив Левада-Центра является постоянным участником программы от России с 1991 года.

Тема данной волны исследования — здоровье и здравоохранение. Данные для международного сопоставления будут доступны после осени 2022 года.

—-

Российская система здравоохранения характеризуется низкими оценками удовлетворенности среди населения. Около половины (54%) россиян согласны с утверждением, что система здравоохранения в России неэффективна.

Такое представление о работе медицинских служб в равной степени характерно тем, кто обращался и не обращался за помощью к врачам за последний год. Негативный фон оценок работы системы здравоохранения практически не изменился за последние 10 лет.

Российской системе здравоохранения доверяют 22% россиян: 9% доверяют полностью, 13% — по большей мере. Еще 38% доверяют в какой-то мере. Не склонны доверять российскому здравоохранению 39% респондентов: 23% доверяют очень мало, 16% — совершенно не доверяют.

Недоверие системе здравоохранения больше свойственно тем, кто оценивает свое здоровье как неудовлетворительное — 58% россиян со слабым здоровьем склонны не доверять отечественной медицине.

Доверие самим медицинским специалистам проявляет вдвое больше россиян. 53% поддерживают утверждение, что врачам в России можно доверять. В 2011 году этой точки зрения придерживались 47% россиян. На фоне международных данных 2011 года Россия занимала одно из последних мест по уровню доверия медицинским специалистам.

Две трети (62%) опрошенных оценивают профессиональный уровень большинства врачей в России ниже, чем требуется. 58% россиян считают, что врачи в России больше заботятся о своих доходах, чем о пациентах.

При общем недоверии системе здравоохранения только 16% россиян согласны с тем, что народная медицина может лучше решить проблемы со здоровьем, чем официальная медицина.

Уверенность в народной медицине выше среди людей, не склонных доверять врачам — среди них 28% считают, что нетрадиционная медицина может помочь лучше, традиционной.

Комментарий Елены Чуриловой, научного сотрудника Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

«Высокое недоверие российской системе здравоохранения в целом и врачам в частности может быть связано с особенностями самосохранительного поведения россиян и состоянием их здоровья. По данных различных выборочных исследований россияне хуже оценивают свое здоровье, чем жители Европейских стран или США. Особенно эта разница в субъективной оценке состояния здоровья становится видна ближе к старшим возрастам, после 55 лет. О худшем здоровье россиян говорит и более низкая ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин и женщин. До начала пандемии коронавирусной инфекции ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 68,3 года у российских мужчин и 72,2 года у женщин. К примеру, во Франции, этот показатель был равен 79,2 года у мужчин и 85,2 года у женщин.

Худшее состояние здоровья россиян по сравнению с европейцами и американцами, во-первых, связано с поведенческими факторами риска: курением и потреблением алкоголя. Например, в России в два раза больше доля курящих мужчин, чем в странах Европы и США. Во-вторых, среди россиян выше распространенность ряда заболеваний, например, гипертонии. Российские женщины чаще страдают ожирением и среди них выше доля диабетиков, чем среди европеек. К сожалению, остро стоит не только проблема того, что часть населения не следит за здоровьем и не знает о том, что они больны, но и в том, что некоторая часть пациентов игнорирует рекомендации врачей, связанные с необходимостью соблюдения диеты, увеличением потребления овощей, фруктов, снижением потребления соли и жирной пищи, увеличением физической активности. Более того, приверженность медикаментозной терапии вышеперечисленных заболеваний также оставляет желать лучшего.

Вероятно, низкая оценка населением квалификации врачей и эффективности российской системы здравоохранения является в какой-то мере отражением перекладывания ответственности за свое состояние здоровья на врачей, ожиданием, что врач способен вовремя диагностировать и вылечить. Однако, предотвратить болезнь легче, чем ее вылечить. И об этом пока молоды и здоровы часто забывают».

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 27 января — 02 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter