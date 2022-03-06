«Иллюзии выбора: 30 лет постсоветской России». Новая книга Льва Гудкова

По словам социолога Льва Гудкова, с 2006 по 2021 год директора Аналитического центра Юрия Левады Левады, объявленного Минюстом РФ «иностранным агентом», волны общественного воодушевления и разочарования в России слабо связаны с пониманием состояния общества и власти. Они питаются другими источниками — надеждами, иллюзиями, возмущением или чувством

гордости и коллективного единства. Такие установки устойчивы, поскольку исходят из внутренних побуждений, а не из знания. Но именно поэтому они так важны для анализа особенностей общества и его взаимодействия с государством. Накопилось много поводов, побуждающих высказаться на тему, «как мы понимаем» и объясняем сложившуюся ситуацию.

Книга написана на основе лекций, прочитанных автором на семинарах Школы гражданского просвещения.

Лев ГУДКОВ

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.