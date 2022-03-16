Макропоказатели и восприятие гражданами экономической и политической ситуации в России

Кира Сильвестрович

Степан Гончаров

Ольга Караева

Левада-Центр представляет данные анализа взаимосвязи макроэкономических показателей — стоимость барреля нефти, обменный курс доллара, индекс потребительских цен — и данных субъективных оценок социально-экономического положения, измеряемых Левада-Центром. В данном материале показано, что макроэкономические показатели страны оказывают сильное влияние на общественное мнение о сберегательном поведении.

С одной стороны, макропоказатели могут зависеть от политики правительства. Например, Центральный Банк имеет стандартные возможности для контроля инфляции. Однако на восприятие граждан может влиять и ряд факторов, находящихся вне контроля властных институтов и зависящих от мирового спроса и предложения. В качестве примера таких факторов может выступать цена на нефть.

Мы проанализировали влияние трех основных макропоказателей (уровень цен к предыдущему месяцу, обменный курс доллар/рубль и средняя цену на нефть), прямо или косвенно влияющих на финансовые возможности граждан, на восприятие гражданами экономической ситуации в стране, личной финансовой ситуации и планов на крупные покупки. Анализ данных охватывает временной промежуток с апреля 2009 года по февраль 2022 года. Были определены взаимосвязи между макроэкономическими показателями и общественным мнением, проведена оценка предсказательной способности данного набора макропоказателей. Проведенный анализ позволил выдвинуть прогноз на первый и второй кварталы 2022 года.

Следует отметить, что данный анализ осуществлялся до недавних геополитических и экономических потрясений, затронувших Россию. Изменения в характере отношений могут непредсказуемым образом отразиться на факторах, определяющих общественные настроения. Несмотря на непредсказуемость внешнеполитических событий, произошедших в конце февраля 2022 года, они вряд ли изменят фундаментальный характер связи макроэкономических показателей и общественных настроений.

Наверное, нет более важных для общественного мнения экономических показателей, чем стоимость нефти, курса валют и потребительских цен. Эти показатели наиболее понятны широкой аудитории и связаны с ежедневным экономическим поведением: валюты стали привычным средством хранения сбережений, цены кажутся самым очевидным индикатором народного благосостояния, а стоимость нефти непременно связывается с национальным благосостоянием. Конечно, их относительная значимость для общественного мнения не одинакова. Курсы валют являются более популярными индикаторами, чем стоимость нефти.

Периодически за курсами валют следят 26% опрошенных россиян (за стоимостью нефти — 16%). Чаще других эта информация интересует мужчин, обладателей высшего образования и «белых воротничков» — менеджеров, руководителей, предпринимателей. Чаще следят за курсами валют люди, активно интересующиеся новостями — читатели интернет-изданий и телеграм-каналов. Респонденты, которые считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, чаще ждут роста курсов валют. Забегая вперед, мы можем констатировать, что между социально-экономическими настроениями и курсами валюты связь наиболее сильная.

Исследуя связь макроэкономических показателей и общественного мнения, мы выбрали три вопроса:

Следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим? Как изменится материальное положение семьи в ближайшие 12 месяцев? Хорошее ли сейчас время для крупных покупок для дома?

Связь макроэкономических показателей и общественного мнения

Графический анализ показывает сильную взаимосвязь между макропоказателями и усредненными ответами по всем выбранными нами вопросами. Ответы на вопросы закодированы таким образом, что чем выше значение, тем более позитивный ответ на вопрос дал респондент. Ответам на вопросы о материальном положении и крупных покупках присваивается от 1 до 3 баллов, а ответам на вопрос об экономической ситуации от 1 до 5 баллов. Соответственно, чем выше усредненное значение ответов респондентов на вопросы за месяц, тем более позитивный настрой в ответах на соответствующий вопрос.

График 1. Общественное мнение и курс доллара

График 2. Общественное мнение и уровень цен

График 3. Общественное мнение и цена на нефть

Как и ожидалось, мы видим из графиков, что периоды повышения курса доллара и уровня цен совпадают с понижением оценок, а периоды подорожания нефти, наоборот, совпадают с повышением оценок. Причем, если при изменении цен на нефть или изменении обменного курса оценки респондентов изменяются в тот же месяц, то при изменении уровня цен к предыдущему месяцу оценки, как мы видим из графика, зачастую меняются спустя временной лаг. Мы можем предположить, что одной из причин существования этого лага может быть то, что Росстат публикует данные с лагом в месяц, и, соответственно, новости об уровне цен также выходят с задержкой.

Определение силы связи макроэкономических показателей и общественного мнения

Регрессионный анализ позволяет выявить на уровне индивидуальных ответов респондентов, как изменение в макропоказателях влияет на восприятие экономической ситуации, материального положения семьи и готовности к крупным покупкам для конкретного человека. В ходе анализа контролировались дополнительные факторы, которые могли повлиять на результат: возраст, пол респондента, финансовое положение его семьи, его образование и т.д. Также контролировалось влияние внешних значимых событий в период с апреля 2009 по ноябрь 2021 года (например, Олимпийские Игры в Сочи, аннексия Крыма, трагедия в “Зимней Вишне” и в шахте “Листвяжная”).

Результаты анализа указывают на то, что среднее повышение обменного курса на одно стандартное отклонение ведет к уменьшению вероятности для респондента дать положительную оценку (прогноз) экономического положения страны или семьи на 10-17%. Увеличение уровня цен по отношению к предыдущему месяцу на одно стандартное отклонение, в среднем, ведет уменьшению вероятности для респондента дать положительную оценку на наши вопросы всего на 1%. При этом, рост цены на нефть на одно стандартное отклонение, в среднем, ведет к увеличению вероятности для респондента дать положительную оценку на наши вопросы на 6-10%.

Влияние всех этих показателей, в среднем, больше для людей с доходом ниже медианного по выборке и для более молодых людей — в возрасте ниже медианного по выборке (44 года).Мы видим, что из трех анализируемых макроэкономических показателей именно обменный курс наиболее сильно коррелирует с данными исследований Левада-Центра. Средняя стоимость нефти несколько уступает в силе влияния на общественные оценки. При этом индекс потребительских цен Росстата, как мы видим, в наименьшей степени влияет на восприятие ситуации. Это, вероятно, может быть связано с тем, что Росстат публикует статистику с большей задержкой во времени, чем требуется на проведение исследования общественного мнения. Следует обратить внимания и на направление статистической связи: повышение ИПЦ и обменного курса доллара ожидаемо негативно отражается на общественных настроениях, а рост стоимости нефти, наоборот, оказывает позитивное влияние.





Предсказательные возможности модели

Использование данных макростатистики позволяет предсказывать изменения общественных оценок россиян, измеряемых опросами. Наш анализ позволяет оценить точность прогноза. Для прогнозирования мы использовали модель векторной авторегрессии (VAR).

В ходе анализа мы проверили предсказательную способность модели на данных за 2021 год и сделали прогноз на первый и второй кварталы 2022 года. В первом квартале 2022 года модель предсказала рост цен на нефть, падения прироста уровня цен и увеличение обменного курса по сравнению с 4 кварталом 2021 года. Из графика 4 мы видим, что выбранные три макропоказателя практически идеально предсказали изменения в ответе на вопрос о материальном положении семьи в следующие 12 месяцев. “Mean absolute percentage error”, которая показывает аккуратность прогноза, а именно какая в среднем разница существует между предсказанными значениями и настоящими для данного предсказания составляет 0.44%. При этом наше предсказание на 1 квартал 2022 года говорит о позитивной динамике в ответе на вопрос о материальном положении, и предсказало среднее значения за 1 квартал 2022 составляющем 1.96 из 3 баллов, что на 0.06 выше значения последнего квартала 2021 года. На основании этих изменений модель предсказывает рост оценок будущего материального положения семьи.

Получив данные за 1 квартал 2022 года мы проверили точность нашего прогноза: реальная средняя оценка будущего материального положения составила 1.94/3, что всего на 0.02 ниже нашего спрогнозированного значения и, так же как и было предсказано, больше значения за предыдущий квартал.



На второй квартал 2022 года модель также предсказывает позитивную динамику в ответе на вопрос о материальном положении и рост оценки на 2% с 1.95 до 1.99, основываясь на росте цен на нефть в первом квартале, и не сильном росте обменного курса и цен. Однако данная модель не учитывает внешнеполитические события, последствия «специальной операции»: усредненные данные по курсам валют и стоимости нефти за февраль не позволяют адекватно прогнозировать ситуацию на короткий срок в условиях шоковых изменений, которые не только значительно повлияли на рост цен и обменный курс, но и на настроения граждан в целом. Можно предположить, что рост потребительских настроений был бы возможен в условиях политической и экономической стабильности.

График 4. Прогноз ответа на вопрос о материальном положении семьи

Для предсказания экономической ситуации и готовности к крупным покупкам (графики 5-6), наша модель также достаточно хорошо предсказала колебания ответов за последний год, и средняя разница для них между предсказанными и настоящими значениями для них составляет 2.7%. Однако в данном случае мы видим, что модель предсказывает больший лаг между изменениями макропоказателей и реакцией респондентов на них.

График 5. Прогноз ответа на вопрос об экономической ситуации в стране

График 6. Прогноз ответов на вопрос о времени для совершения крупных покупок

Мы можем сделать вывод, что при падении цен на нефть или увеличении обменного курса оценки общества экономической ситуации в стране могут значительно снижаться, что, в свою очередь, может отразиться на деловой активности страны. Люди будут с меньшей готовностью совершать крупные покупки, и это отразится на товарообороте. Снижение общественных оценок могут негативно повлиять на готовность инвестировать в российские активы и на другие экономические показатели страны.

Безусловно, на общественные настроения и прогнозы влияет целый набор факторов, и мы не можем сводить прогноз лишь к изменениям курсам валют, ценам и нефти. Но также важно учитывать, что сами выбранные экономические индикаторы реагируют на общественные события и потому отражают не только состояние экономики per se, но и являются прокси глобальных политических и социокультурных процессов. Стоимость валют включает политические и инвестиционные риски, стоимость нефти отражает востребованность основных экспортных ресурсов России, а уровень цен косвенно указывает на общее состояние экономических институтов. К тому же выбранные экономические показатели привлекают широкий публичный интерес, и в наилучшей степени подходят на роль факторов, оказывающих непосредственное влияние на общественное мнение. Данный анализ стремится обозначить новые стороны во взаимодействии параметров социального и экономического развития государства и общественных настроений и найти пространство для дальнейшей работы над возможностями предсказания общественных настроений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Средние значения макроэкономических показателей

Переменная Кол-во наблюдений Среднее знач. Станд. Отклон. Мин. Макс. Средняя цена на нефть 275,906 74.1 24.19 21.04333 117.785 Прирост цен к предыдущему месяцу (в %) 275,906 0.58 0.5 -0.5 3.9 Среднее значение обменного курса 275,906 48.9 17.69 27.91 77.93

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