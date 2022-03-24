Роль интернета в вопросах здоровья

Интернет становится важным источником информации о медицине и здоровье для россиян. 55% опрошенных за последний год искали в интернете информацию о здоровье и медицине, при этом столько же россиян считают, что отличить достоверную информацию от недостоверной им нелегко. 41% опрошенных видит пользу от поиска информации в интернете в перепроверке рекомендаций врачей, 32% — в том, чтобы лучше понять, что пытался им объяснить врач.

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Левада-Центр представляет результаты международного ежегодного мониторингового исследования по важным для социальных наук вопросам ISSP. Это инициативная исследовательская программа, которая объединяет коллективы ученых из более чем 40 стран. Каждый год опросы проводятся по одной из 10 тем (национальная идентичность, трудовые отношения, социальные сети, экология, религиозность и др.) по сопоставимым анкетам и репрезентативным национальным выборкам. Исследование позволяет отследить изменения в общественном мнении за 10-летний период и отразить социально-культурные различия по наиболее значимым темам. Коллектив Левада-Центра является постоянным участником программы от России с 1991 года.

Тема данной волны исследования — здоровье и здравоохранение. Данные для международного сопоставления будут доступны после осени 2022 года.

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Интерес к медицинским знаниям и вопросам здоровья находит широкое распространение среди россиян. 55% опрошенных за последний год обращались к поиску в интернете информации о здоровье и медицине. Основной аудиторией таких материалов является люди до 55 лет — 4 из 10 опрошенных искали такую информацию несколько раз в месяц и чаще. Более старшие возраcтные группы обращаются с такими запросами реже — 61% опрошенных старше 55 лет не искали такую информацию в интернете или не имеют к нему доступа.

Степень интереса к информации о здоровье по разным темам практически не различается. За последний год 51% опрошенных в той или иной степени интересовались информацией, публикуемой в интернете, о здоровом образе жизни, 47% — о вакцинации и 37% — о стрессе, тревоге и подобных проблемах.

Роль интернета в вопросах здоровья остается неоднозначной. Более половины опрошенных (56%) разделяют мнение, что в интернете непросто отличить достоверную информацию от недостоверной.

Только 29% опрошенных видят положительные изменения в своем поведении в отношении здоровья от найденной информации в интернете. 37% не согласны с тем, что это помогло им изменить свое поведение в лучшую сторону.

В качестве полезных сторон интернета как источника информации по вопросам здоровья видят в дополнении сведений, которым мог предоставить врач. 41% опрошенных считают, что интернет полезен для проверки рекомендаций, которые дает им врач, 31% верят, что интернет помогает лучше понять, что имел в виду медицинский специалист и 29% видят пользу в том, чтобы решить, насколько серьезны симптомы, чтобы обратиться к врачу. Эти мнения практически никак не связаны с уровнем доверия врачам — пользу от интернета как на этапе до обращения врачу, так и после в равной степени видят обе группы населения как доверяющие, так и не доверяющие медицинским специалистам.

В отношении вакцинации, напротив, доверие к медикам становится важным элементом. Если в целом в российском обществе мнение о пользе прививок имеет зыбкое преимущество (40% против 33%), то в зависимости от общего доверия системе здравоохранения, и врачам, в частности, соотношение сторонников и противников становится диаметральным.

Среди тех, кто не испытывает доверия, 54% видят в прививках больше вреда, чем пользы, и только 21% придерживаются обратного мнения. Среди тех, кто доверяет врачам — соотношение противников и сторонников обратное — 26% и 51%.

42% россиян считают, что лучше получить иммунитет переболев, чем вакцинироваться. Это мнение также сильно связано с общим доверием, но в равной степени свойственно всем вне зависимости от принадлежности к разным возрастным группам, степени интереса к информации о вакцинации в интернете или мнению о том, что в интернете сложно отличить достоверную информацию от недостоверной.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 27 января — 02 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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