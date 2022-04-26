Готовность говорить о политике

Большая часть респондентов считает, что могут говорить о политике руководства страны более-менее свободно. Эти представления довольно устойчивы. Респонденты чаще говорят о страхе и желании скрывать свои мысли в отношении других, нежели в отношении себя лично. При этом люди приписывают большинству населения те чувства, которые испытывают сами.

Две трети респонденты считают, что они могут более-менее свободно говорить о своем отношении к политике, проводимой руководством страны: 38% говорят свободно “всегда и везде”, еще 27% могут, “но с некоторыми ограничениями и не везде”. О страхе или неловкости выражать свое мнение по этим вопросам заявили 12% респондентов. Еще 22% ответили, что у них нет потребности говорить на политические темы (по своим характеристикам эта группа скорее аполитична, нежели оппозиционна, ближе к тем, кто готов говорит на политические темы, но с некоторыми ограничениями). Распределение ответов на этот вопрос довольно устойчивы. На фоне мобилизаций общественного мнения готовность свободно обсуждать политические темы даже несколько повышается, так было в 2014-2015 гг, так происходит и сегодня.

Готовы свободно говорит о политике руководства всегда и везде прежде всего представители старшего поколения (в особенности старше 65 лет), а также респонденты, которые поддерживают президента, правительство, партию “Единая Россия”. В этих группах показатели несколько выше средних по выборке в целом.

Среди тех, кто испытывает неловкость или страх, чуть больше молодежи (в особенности до 25 лет), людей с низким достатком. Их несколько больше среди электората партии “Новые Люди”, а также тех россиян, которые не знают, кого бы они могли поддержать на выборах. Но чаще всего говорят о страхе или дискомфорте респонденты, которые не поддерживают власти; здесь этот показатель заметно выше, чем в среднем по выборке.

Представления респондентов о том, насколько откровенны говорят о своем отношении к власти другие люди также довольно устойчивы. Чуть менее половины считают, что откровенно об этом говорят “практически все” или “большинство” (в сумме порядка 45%). Четверть респондентов считают, что “половина отвечает откровенно, а половина – нет”. И еще около четверти считает, что “большинство” или “практически все” скрывают то, что думают.

Респонденты чаще говорят о страхе, неловкости, желании скрывать свои мысли в отношении других, нежели в отношении себя лично. В особенности часто говорят о недостаточной откровенности других респонденты, которые не поддерживают власти, а также те, кто сам не готов свободно обсуждать политику руководства (заметим, что сами они приняли участие в опросе и говорили о своем неодобрительном отношении к происходящему). Схожим образом, большинство тех, кто свободно говорит о политике “всегда и везде”, уверены в откровенности других. Иными словами, люди склонны автоматически приписывать большинству населения те чувства, которые испытывают сами.

Денис ВОЛКОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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