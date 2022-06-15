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Международные отношения

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Близкими друзьями России респонденты традиционно считают Беларусь, Китай и Казахстан, враждебно настроенными — США, Великобританию и Польшу. Отношение к странам Запада продолжает ухудшаться.

Россияне продолжают считать Беларусь наиболее дружественной страной (этого мнения придерживаются 72%): по сравнению с 2021 годом доля поддерживающих это мнение значительно выросла — на 24 п.п. Второе место устойчиво занимает КНР: половина респондентов (в 2021 году — 38%) считают Китай дружественной России страной. На третьем месте — Казахстан: его считают дружественным 28% опрошенных (в 2021 году — 34%). Кроме того, в первую десятку вошли Индия, Армения, Азербайджан, Куба, Сирия, а также Сербия и Венесуэла — обе впервые за время наблюдений.

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА

НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2022 г.)

2006200720092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Беларусь47385049353446515550464962585872
Китай24191816181620404334394042403850
Казахстан33393832332831374139343238353428
Индия151412141697131818141914131321
Армения14151515111112151813121122171620
Сербия43554435865666612
Азербайджан7510899891179816131110
Куба81110138910141011119989
Венесуэла281065659634111169
Сирия111112242101521141298
Турция3345745481699748
Грузия3111212132438657
Узбекистан66957556899119967
Кыргызстан77946556107889996
Таджикистан3794545876976566
Иран4322121222454436
Венгрия2121222211112225
Северная Корея3212411333346435
Вьетнам44510764
Бразилия5233334
Израиль3334543423334444
Египет1222522243245343
Афганистан3
Болгария109989710844478653
Монголия354523363342333
Германия222417242017144222591083
Греция4335353
Южная Корея2111212311223322
Япония6555544425476332
Италия7858675313333432
Молдавия4455446722843322
Франция89911994112242221
Украина1011320211316112213421
Испания221
Туркмения2851322342432221
Польша4325334211112221
США21
Австрия1114220
Нет таких1310131111171513111412104674
Затруднились ответить15181412151814161411141077117

Главной недружественной страной для России респонденты продолжают считать США: такого мнения придерживаются 73% (в 2021 году — 66%). Стоит напомнить, что наивысшим этот показатель был в 2018 году, достигнув тогда 78%. Следующие за США три страны продемонстрировали значительный рост в рейтинге недружественных стран. Так, Великобританию стали воспринимать такой около половины (49%) респондентов (в 2021 — 28%), Польшу — 41% (в 2021 — 21%), ФРГ — 37% (в 2021 — 16%). Впервые за время наблюдения в десятку попали Франция и Канада.

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА

КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2022 г.)

2006200720092010201120122013201420152016201720182019202020212022
США37354526333538697372697867606673
Великобритания5386879182118153838292849
Польша72010142088122224212422262141
Германия2231433181919241718151637
Украина27234113201511303748504940354031
Латвия46363536352621232523242627262121
Литва42323535342517242523242326262020
Франция11101125748883413
Канада10101117863897612
Эстония286030283023162119161615121197
Япония4333967565634436
Италия0000000000000005
Финляндия0000000000000005
Грузия44466257504133191110981116155
Австрия 0000000000000003
Болгария1100200011012233
Венгрия1001110100111223
Чехия1210110121011292
Турция11111121129832362
Афганистан121171415810542334752
Израиль4332333222154332
Ирак9859987322345651
Сирия0000123113444441
Иран7737775222223431
Армения3213411011011231
Китай334445101213321
Азербайджан4423524212111221
Беларусь2523832011111221
Пакистан0000000000112220
Нет таких42341477335323731
Затруднились ответить191715171212417141011107796

По сравнению с мартом отношение к США незначительно ухудшилось, достигнув уровня июля 2014 года: 14% относятся к США хорошо, 75% — плохо.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
04.199011.199108.199204.199303.199712.199803.199904.199905.199908.199909.199911.199912.199902.200005.200007.200002.200105.200109.200110.200111.200112.200101.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200201.200303.200303.200304.200305.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200805.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201103.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201708.201709.201712.201701.201803.201805.201807.201809.201811.201802.201905.201908.201911.201901.202008.202011.202001.202103.202105.202108.202111.202102.202203.202205.2022
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Лучше всего к США относятся молодые группы населения: 26% респондентов в возрасте 18-24 года и 18% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся более возрастные респонденты: 14% опрошенных 40-54 лет относятся положительно, 76% — отрицательно; 8% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 83% — отрицательно.

Отношение к ЕС также продолжает ухудшаться. Если в марте к Европейскому Союзу хорошо относились 21% респондентов, плохо — 67%, то в мае — 16% и 69% соответственно.

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (30%), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (10% положительно, 76% отрицательно).

По сравнению с февралем, то есть периодом до начала “спецоперации”, отношение к Великобритании значительно ухудшилось. Если в феврале к Соединенному Королевству хорошо относились 37%, то в мае — только 15%. Плохо к нему стали относиться 71% опрошенных (в феврале — 45%).

мар.90ноя.91июл.03авг.07янв.08мар.18фев.22май.22
Хорошо6175774961253715
Плохо55152921514571
Затруднились ответить352182318 241814

Традиционно более доброжелательное отношение к Великобритании проявляют самые молодые респонденты: в группе 18-24 года к ней хорошо относятся чуть более трети (35%), плохо — около половины (51%). Самое негативное восприятие данной страны представлено среди опрошенных 55 лет и старше: хорошо относятся только 9%, плохо — 81%.

Отношение к Германии, стабильно положительное до начала “спецоперации”, значительно ухудшилось в мае. В феврале к ФРГ хорошо относились более половины (53%) респондентов, в мае таких — 21%.

 мар.97сен.00окт.01окт.02окт.03ноя.04май.08фев.11ноя.15авг.19фев.22май.22
Хорошо728576848283748473615321
Плохо186119101214717253066
Затруднились ответить109 1379512910141613

Более трети (36%) респондентов 18-24 лет хорошо относятся к ФРГ, половина — плохо. Из самых возрастных — 55 лет и старше — хорошо относятся к Германии 15%, плохо — 75%.

Отношение респондентов к Швеции и Финляндии практически идентично: примерно четверть относятся к ним хорошо, около 60% — плохо. Равное распределение представлено и в возрастных группах. У опрошенных 18-24 лет положительные и негативные оценки примерно равны — 42-44%. Пятая часть респондентов 40-54 лет и 55 лет и старше относится к скандинавским странам хорошо, чуть более 60% — плохо.

МЕТОДОЛОГИЯ

Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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