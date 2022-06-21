Экономические ожидания и потребительские планы

По сравнению с мартом выросло число россиян, которые полагают, что «мы сейчас переживаем самые трудные времена», и снизилось число тех, кто ожидает худшего в будущем. Подобные изменения наблюдались и в предыдущие годы. Потребительские настроения в отношении крупных покупок по майским показателям напоминают ситуацию начала 2020 года, когда экономика страны столкнулась с кризисом, вызванным коронавирусом.

По сравнению с мартом выросло число россиян, которые полагают, что «мы сейчас переживаем самые трудные времена» (с 16% до 28%) и снизилось число тех, кто ожидает худшего в будущем (с 54% до 48%). Подобные изменения наблюдались и в предыдущие годы. Чувство разворачивающего кризиса сопровождал экономический спад 2008-2009 годов и конфликт с Украиной в 2014-2015 годах. В 2016-2017 годах, после «замораживания» конфликта, было зафиксировано снижение обеспокоенности насчет будущего: респонденты полагали, что текущий момент можно считать самым тяжелым, после которого жизнь в стране станет легче. Кризис общественных ожиданий 2018 года, вызванный пенсионной реформой, вновь вернул обеспокоенность насчет будущего на первый план.

Можно предположить, что нынешние экономические трудности, совпав с ростом политической поддержки, вернут общественные оценки к ситуации 2016-2017 годов. Тогда большому число россиян проблемы были хорошо заметны, но казались временными.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ СЕЙЧАС САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА, ИЛИ ОНИ УЖЕ ПОЗАДИ, ИЛИ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?

Оценивая возможные негативные последствия изменений в экономике, россияне в целом выразили более оптимистичные оценки, чем в марте. В апреле 2022 года 20% россиян ждут или уже столкнулись с задержками заработной платы, по 23% — с уменьшением зарплаты или сокращениями.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС…

ЗАДЕРЖЕК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ, УВОЛЬНЕНИЯ? Это уже происходит 7 9 8 Это может случиться 13 14 15 Думаю, что не случится 60 56 56 Никто в семье не работал 16 16 16 Затрудняюсь ответить 4 5 6

Число россиян, уверенных в своем профессиональном положении, по сравнению с мартовским опросом увеличилось на 6 процентных пунктов. Их число растет с начала 2020 года.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ, УВОЛЬНЕНИЯ? (в %% от тех, у кого есть работа / работающие члены семьи)

Растущая уверенность респондентов в том, что они не лишатся работы и не почувствуют снижения или задержек заработной платы, поддерживает потребительские настроения россиян. Число россиян, которые ждут замедления роста цен в ближайшие месяцы, выросло.

КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДУТ МЕНЯТЬСЯ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В БЛИЖАЙШИЕ ОДИН-ДВА МЕСЯЦА?

Оптимизм экономических ожиданий служит фоном для некоторой коррекции потребительских настроений. За месяц резко снизилось число россиян, готовых отложить покупки (с 55% до 40%). При этом больше россиян собираются совершить покупки в запланированные сроки (17%), но также увеличилась и доля тех, кто не собирался совершать крупные покупки: с 27% до 36%.

ЕСЛИ У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ ПЛАНЫ КРУПНЫХ ПОКУПОК, ТО ВЫ СЕЙЧАС БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В ТЕ СРОКИ, В КОТОРЫЕ ПЛАНИРОВАЛИ, ПОСТАРАЕТЕСЬ ПОТОРОПИТЬСЯ С ТАКИМИ ПОКУПКАМИ ИЛИ, НАПРОТИВ, ОТЛОЖИТЕ ИХ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ?

Респонденты со средним или относительно высоким потребительским статусом чаще, чем в апреле, отмечают, что вернулись к покупкам в намеченные сроки или не планируют крупные расходы. Респонденты, находящиеся близко к черте бедности — чей потребительский статус едва позволяет покупать продукты питания — также заметно чаще говорят о том, что у них нет запланированных крупных покупок. Потребительские настроения в отношении крупных покупок по майским показателям напоминают ситуацию начала 2020 года, когда экономика страны столкнулась с кризисом, вызванным коронавирусом.

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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