Московские проблемы

Москвичи прежде всего жалуются на мигрантов, загруженность дорог и высокие цены. Среди привлекательных черт своего района опрошенные чаще называют транспортную доступность, развитую социальную инфраструктуру и хорошую экологию, среди непривлекательных — удаленность от центра, плохую экологию и низкое качество жилого фонда.

Среди основных проблем Москвы респонденты выделяют следующие: “много приезжих, мигрантов” (18%), “пробки, много машин” (16%) и “рост цен, инфляция” (14%). Также опрошенные часто отмечали проблемы, связанные с ЖКХ (12%) и плохим состоянием экологии (12%). Около четверти называли проблемы инфраструктуры. Примерно пятую часть (19%) опрошенных ничего не беспокоит.

Много приезжих, мигрантов и др. 18 Пробки, много машин, загруженность дорог 16 Рост цен, инфляция, дорогая жизнь, рост цен и тарифов, падение уровня жизни, неравенство 14 Проблемы ЖКХ, отключение воды, ржавая вода, уборка дворов, не расселяют, аварийные дома, реновация, капремонт 12 Плохая экология, загрязнение окружающей среды, загазованность, плохой воздух, плохая экология 12 Постоянный ремонт, благоустройство, укладка плитки, смена бордюров, пыль и грязь, изрыли весь город 10 Плохие дороги, ухабы, плохой асфальт, работа светофоров, мало развязок 7 Плохая городская инфраструктура 7 Мало парковок, не хватает парковок в центре, высокие цены 6 Транспорт, остановки, плохая работа общественного транспорта, неохваченность отдельных районов 6 Проблемы здравоохранения, очереди в поликлиниках, медицина 4 Качество управления: произвол, коррупция, невнимание к гражданам, бюрократизм 4 Повсеместные стройки, жилья, дорог 4 Много бездомных и попрошаек, алкоголики у подъездов, пьяные, преступность, наркомания 3 Вырубка парков, деревьев, покос травы, бензокосы, мало зелени, парков, зон отдыха 3 Низкие зарплаты, низкие пенсии, соцвыплаты, не индексируют 2 Безработица, недостаток рабочих мест, трудно найти работу 2 Проблемы образования, школы, внешкольные занятия для детей 2 Магазины, нет магазинов, торговых центров, рынков, ярмарок, 2 Уплотнительная застройка, строительство, уплотненность 2 Перенаселенность, прирост населения, много народа 2 Низкая культура, сквернословие, хмурые лица, не убирают за собаками и проч. 2 Мусор, не вывозят мусор, нет раздельного сбора 1 Шум ночью, хостел или ресторан на первом этаже, молодежь шумит, шум от строек, шум ремонта 1 Электросамокаты, гироскутеры, доставщики интернет-магазинов 1 Детские площадки, дорогая замена песка, неблагоустроенные дворы и придомовые территории 1 Детские сады, нет мест в садах 1 Экономический и финансовый кризис, плохая экономика, закрываются магазины, кафе, парикмахерские \ нет роста экономики 0 Правоохранительная система, разгон протестующих, запрет митингов 0 Недовольство действиями властей в связи с эпидемией (слишком жестко, слишком мягко, штрафы, обязательная прививка) 0 Другое 7 Никакие не беспокоят 19 Затрудняюсь ответить 3

В привлекательных сторонах районов, в которые проживают респонденты, более половины (54%) выделяют хорошую транспортную обеспеченность, 45% — развитость социальной инфраструктуры, 44% — благоприятную экологическую ситуацию и близость к природным территориям.

Среди непривлекательных черт районов москвичи отмечают удалённость от центра города (19%), плохую экологическую ситуацию (15%), плохое состояние домов (14%) и плохую архитектуру (14%). Четверть респондентов не видят ничего непривлекательного в своих районах.

МЕТОДОЛОГИЯ Московский опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter