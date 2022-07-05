Пресс-выпуски

Московские проблемы

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Москвичи прежде всего жалуются на мигрантов, загруженность дорог и высокие цены. Среди привлекательных черт своего района опрошенные чаще называют транспортную доступность, развитую социальную инфраструктуру и хорошую экологию, среди непривлекательных — удаленность от центра, плохую экологию и низкое качество жилого фонда.

Среди основных проблем Москвы респонденты выделяют следующие: “много приезжих, мигрантов” (18%), “пробки, много машин” (16%) и “рост цен, инфляция” (14%). Также опрошенные часто отмечали проблемы, связанные с ЖКХ (12%) и плохим состоянием экологии (12%). Около четверти называли проблемы инфраструктуры. Примерно пятую часть (19%) опрошенных ничего не беспокоит.

Много приезжих, мигрантов и др.18
Пробки, много машин, загруженность дорог16
Рост цен, инфляция, дорогая жизнь, рост цен и тарифов, падение уровня жизни, неравенство14
Проблемы ЖКХ, отключение воды, ржавая вода, уборка дворов, не расселяют, аварийные дома, реновация, капремонт12
Плохая экология, загрязнение окружающей среды, загазованность, плохой воздух, плохая экология12
Постоянный ремонт, благоустройство, укладка плитки, смена бордюров, пыль и грязь, изрыли весь город10
Плохие дороги, ухабы, плохой асфальт, работа светофоров, мало развязок7
Плохая городская инфраструктура7
Мало парковок, не хватает парковок в центре, высокие цены6
Транспорт, остановки,  плохая работа общественного транспорта, неохваченность отдельных районов6
Проблемы здравоохранения, очереди в поликлиниках, медицина4
Качество управления: произвол, коррупция, невнимание к гражданам, бюрократизм4
Повсеместные стройки, жилья, дорог4
Много бездомных и попрошаек, алкоголики у подъездов, пьяные, преступность, наркомания3
Вырубка парков, деревьев, покос травы, бензокосы, мало зелени, парков, зон отдыха3
Низкие зарплаты, низкие пенсии, соцвыплаты, не индексируют2
Безработица, недостаток рабочих мест, трудно найти работу2
Проблемы образования, школы, внешкольные занятия для детей2
Магазины, нет магазинов, торговых центров, рынков, ярмарок,2
Уплотнительная застройка, строительство, уплотненность2
Перенаселенность, прирост населения, много народа2
Низкая культура, сквернословие, хмурые лица, не убирают за собаками и проч.2
Мусор, не вывозят мусор, нет раздельного сбора1
Шум ночью, хостел или ресторан на первом этаже, молодежь шумит, шум от строек, шум ремонта1
Электросамокаты, гироскутеры, доставщики интернет-магазинов1
Детские площадки, дорогая замена песка, неблагоустроенные дворы и придомовые территории1
Детские сады, нет мест в садах1
Экономический и финансовый кризис, плохая экономика, закрываются магазины, кафе, парикмахерские \ нет роста экономики0
Правоохранительная система, разгон протестующих, запрет митингов0
Недовольство действиями властей в связи с эпидемией (слишком жестко, слишком мягко, штрафы, обязательная прививка)0
Другое7
Никакие не беспокоят19
Затрудняюсь ответить3

В привлекательных сторонах районов, в которые проживают респонденты, более половины (54%) выделяют хорошую транспортную обеспеченность, 45% — развитость социальной инфраструктуры, 44% — благоприятную экологическую ситуацию и близость к природным территориям.

Среди непривлекательных черт районов москвичи отмечают удалённость от центра города (19%), плохую экологическую ситуацию (15%), плохое состояние домов (14%) и плохую архитектуру (14%). Четверть респондентов не видят ничего непривлекательного в своих районах.

МЕТОДОЛОГИЯ

Московский опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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