Московские проблемы

Москвичи прежде всего жалуются на мигрантов, загруженность дорог и высокие цены. Среди привлекательных черт своего района опрошенные чаще называют транспортную доступность, развитую социальную инфраструктуру и хорошую экологию, среди непривлекательных — удаленность от центра, плохую экологию и низкое качество жилого фонда.
Среди основных проблем Москвы респонденты выделяют следующие: “много приезжих, мигрантов” (18%), “пробки, много машин” (16%) и “рост цен, инфляция” (14%). Также опрошенные часто отмечали проблемы, связанные с ЖКХ (12%) и плохим состоянием экологии (12%). Около четверти называли проблемы инфраструктуры. Примерно пятую часть (19%) опрошенных ничего не беспокоит.
|Много приезжих, мигрантов и др.
|18
|Пробки, много машин, загруженность дорог
|16
|Рост цен, инфляция, дорогая жизнь, рост цен и тарифов, падение уровня жизни, неравенство
|14
|Проблемы ЖКХ, отключение воды, ржавая вода, уборка дворов, не расселяют, аварийные дома, реновация, капремонт
|12
|Плохая экология, загрязнение окружающей среды, загазованность, плохой воздух, плохая экология
|12
|Постоянный ремонт, благоустройство, укладка плитки, смена бордюров, пыль и грязь, изрыли весь город
|10
|Плохие дороги, ухабы, плохой асфальт, работа светофоров, мало развязок
|7
|Плохая городская инфраструктура
|7
|Мало парковок, не хватает парковок в центре, высокие цены
|6
|Транспорт, остановки, плохая работа общественного транспорта, неохваченность отдельных районов
|6
|Проблемы здравоохранения, очереди в поликлиниках, медицина
|4
|Качество управления: произвол, коррупция, невнимание к гражданам, бюрократизм
|4
|Повсеместные стройки, жилья, дорог
|4
|Много бездомных и попрошаек, алкоголики у подъездов, пьяные, преступность, наркомания
|3
|Вырубка парков, деревьев, покос травы, бензокосы, мало зелени, парков, зон отдыха
|3
|Низкие зарплаты, низкие пенсии, соцвыплаты, не индексируют
|2
|Безработица, недостаток рабочих мест, трудно найти работу
|2
|Проблемы образования, школы, внешкольные занятия для детей
|2
|Магазины, нет магазинов, торговых центров, рынков, ярмарок,
|2
|Уплотнительная застройка, строительство, уплотненность
|2
|Перенаселенность, прирост населения, много народа
|2
|Низкая культура, сквернословие, хмурые лица, не убирают за собаками и проч.
|2
|Мусор, не вывозят мусор, нет раздельного сбора
|1
|Шум ночью, хостел или ресторан на первом этаже, молодежь шумит, шум от строек, шум ремонта
|1
|Электросамокаты, гироскутеры, доставщики интернет-магазинов
|1
|Детские площадки, дорогая замена песка, неблагоустроенные дворы и придомовые территории
|1
|Детские сады, нет мест в садах
|1
|Экономический и финансовый кризис, плохая экономика, закрываются магазины, кафе, парикмахерские \ нет роста экономики
|0
|Правоохранительная система, разгон протестующих, запрет митингов
|0
|Недовольство действиями властей в связи с эпидемией (слишком жестко, слишком мягко, штрафы, обязательная прививка)
|0
|Другое
|7
|Никакие не беспокоят
|19
|Затрудняюсь ответить
|3
В привлекательных сторонах районов, в которые проживают респонденты, более половины (54%) выделяют хорошую транспортную обеспеченность, 45% — развитость социальной инфраструктуры, 44% — благоприятную экологическую ситуацию и близость к природным территориям.
Среди непривлекательных черт районов москвичи отмечают удалённость от центра города (19%), плохую экологическую ситуацию (15%), плохое состояние домов (14%) и плохую архитектуру (14%). Четверть респондентов не видят ничего непривлекательного в своих районах.
МЕТОДОЛОГИЯ
Московский опрос проведен 11-20 июня 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
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