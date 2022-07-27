Сберегательное поведение: июнь 2022 года

Среди россиян увеличивается доля тех, кто считает нынешнее время хорошим, для того чтобы делать сбережения. В июне доля респондентов, согласных с этим мнением, достигла 27% (в феврале – 21%). По сравнению с февралем, экономические ожидания россиян несколько выросли.

Доля тех, кто считает, что сейчас хорошее время для накоплений, постепенно росла с 2019 года с временным спадом в 2020 году. Число согласных с этим утверждением растет, прежде всего, в группе обеспеченных россиян с относительно высоким потребительским статусом (могут покупать товары длительного пользования без проблем). Долгосрочный тренд указывает на происходящие в обществе изменения в отношении финансового поведения: большее число россиян видит необходимость в финансовом планировании. Примечательно, что в 2022 году именно наименее обеспеченные россияне стали чаще отвечать, что сейчас хорошее время для сбережений. И наоборот: респонденты, способные совершать дорогостоящие покупки, стали чаще полагать, что сейчас плохое время для совершения накоплений.

Наряду с этим число россиян, уверенных в своих возможностях для совершения сбережений, постепенно растет с 2015 года. Несмотря на колебания уверенности, сохраняется общий тренд на рост уверенности в том, что возможностей будет столько же, как и сейчас. Данные опроса в июне 2022 года подтверждают: мнения россиян о своих сберегательных возможностях несколько улучшились по сравнению с февральскими значениями.

Доля россиян, считающих, что они обладают какими-либо сбережениями, составляет 36%. Из них 48% располагают сбережениями в объеме нескольких месячных доходов, 42% — в пределах одного месячного дохода. 12% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Следует обратить внимание, что данный вопрос задавался только тем, кто обладает сбережениями.

Эти ответы могут говорить не только об объеме средств, которыми располагают россияне, но также о готовности к долгосрочному изменению финансового поведения: снижению трат и отказу от приобретения дорогостоящих товаров. Однако последнее опубликованное исследование Левада-Центра, посвященное крупным покупкам, говорит о возможном переломе негативного тренда в июне и осторожном росте потребительского оптимизма.

По сравнению с началом весны этого года заметно вырос интерес к рублевым счетам в банках как способу сохранить сбережения (39%). Этот способ стал самым популярным, сместив на второе место наличные рублевые сбережения (31%). Проблемы с конвертацией наличной валюты и рост издержек на хранение валюты на счетах в банках снижают интерес к этим способам сохранения средств. Прочие способы сохранения сбережений назывались реже.

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

апр.21 авг.21 фев.22 мар.22 июн.22 На счете в банке в рублях 31 31 33 32 39 В наличных рублях 22 23 26 35 31 В недвижимости 30 32 33 30 30 В изделиях из драгоценных металлах, антиквариате, картинах 10 11 12 11 9 В ценных бумагах 7 8 9 5 6 В наличной валюте 9 11 9 6 5 В криптовалюте 4 5 6 3 3 На счете в банке в валюте 10 9 11 3 3 В накопительных страховых полисах 1 1 2 1 1 Другое 4 4 3 2 2 Затрудняюсь ответить 7 8 6 8 6

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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