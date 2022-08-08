Аналитика, Важное

Вспоминая Бориса Григорьевича Юдина

Алексей Левинсон
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Пять лет назад закончилась жизнь Бориса Григорьевича Юдина.

Несколько лет он был сотрудником сектора Ю.А. Левады, участником его семинаров, и надолго остался одним из членов того сообщества, которое формировалось вокруг Левады.

Но он при этом был ученым с собственным внутренним заданием. Оно его ориентировало на изучение человеческого начала и человеческого фактора в системах и организациях. Борис участвовал в работе и научной жизни многих разных коллективов. Часть из них он создал сам, часть сильно изменила свой профиль с его появлением или под его руководством.

Чем и как он влиял на людей? Простейший ответ – добротой. Он действительно был из самых добрых людей. Но его доброта как человеческое качество находила продолжение в его научных теоретических и методологических усилиях. Он ставил человека во главу своих теоретических построений, методологических решений – и отношений с коллегами.

Б.Г. Юдин – основоположник биоэтики как научного направления и как прикладной дисциплины. Сфера ее приложения – то, что касается жизни человека, жизни людей. Это медицина, гигиена, а далее экология, экономика и пр.

Про Б.Г. Юдина надо сказать так: это социальный философ – гуманист. Не в том смысле, в каком говорят о философах Возрождения или отцах т.н. гуманистической философии.  Он был первый и быть может пока единственный у нас гуманист-практик. Он настойчиво искал философские основы для институционального обеспечения достойных условий человеческой жизни в нормальных и экстремальных условиях.

Алексей ЛЕВИНСОН

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