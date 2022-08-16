Аналитические отчеты, Пресс-выпуски

Восприятие новостной информации среди россиян

Степан Гончаров
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Левада-Центр провел исследование отношения россиян к принятому закону о «фейках» в СМИ, доверии информации в контексте конфликта с Украиной. Формулировки исследования были составлены совместно с интернет-изданием «Спектр».  Большинство россиян поддерживает принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (79%), а  государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия. В то же время в полной мере государственным источникам информации доверяет 31% опрошенных. Уровень доверия отличается в зависимости от возраста и политических взглядов.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

  • Большинство россиян поддерживает принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (79%). 60% опрошенных полагают, что закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность освещения событий.
  • Государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия. В наибольшей степени доверием пользуются государственные телеканалы (42%), социальные сети (25%) и государственные информационные агентства (20%).
  • Больше половины россиян не заметили изменений в том, как СМИ освещают события после принятия закона. Из тех, кто отметил произошедшие изменения, большая часть считает, что информации о спецоперации на используемых площадках стало больше.
  • Две трети опрошенных частично не доверяют государственным источникам информации в освещении событий в Украине (65%). В полной мере доверяет 31% опрошенных. Чаще всего не доверяют информации о погибших и раненых со стороны России (42% от тех, кто хотя бы частично не доверяет государственной информации).
  • 65% россиян считают преследование в интернете важной проблемой. При этом 24% опрошенных в той или иной мере сами готовы присоединиться к общественному порицанию, если сочтут это необходимым.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНУ О «ФЕЙКАХ»

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ ВЫСТУПАЕТЕ ПРОТИВ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? (в %)  

 Всего18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
Полностью поддерживаю5331445364
Скорее поддерживаю2634292523
Скорее против8141184
Категорически против68773
Затрудняюсь ответить714975

Среди опрошенных россиян, 79% ответивших поддерживают принятие закона об уголовной ответственности за клевету и распространение фейков. Заметно чаще поддержку закону выражали респонденты старшего возраста (55 лет и старше) – 87%. Поддержка действий российских военных в Украине в наибольшей степени коррелирует с одобрением закона: 91% одобряющей действия ВС РФ также поддерживают принятие закона о фейках в той или иной мере.

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ ВЫСТУПАЕТЕ ПРОТИВ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? (в %)

 ВсегоПоддерживаюНе поддерживаюЗатрудняюсь ответить
Полностью поддерживаю53641922
Скорее поддерживаю26272429
Скорее против84257
Категорически против61231
Затрудняюсь ответить741041

Россияне, которые чаще предпочитают телевизор как основной источник информации, в наибольшей степени поддерживают закон (87%). Респонденты, выбирающие социальные сети или интернет-издания, поддерживают несколько реже (74%-77%). Респонденты, для которых основной источник информации Телеграм реже прочих поддерживают закон (67%).

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАКОНА О «ФЕЙКАХ»

60% россиян полагают, что закон направлен на обеспечение достоверности новостей, 29% — на недопущение критики властей. О том, что закон направлен на недопущение критики, чаще говорят респонденты, которые выступают против данного закона.

Соответственно, данный закон чаще всего поддерживают следующие группы: респонденты старших возрастных групп, сторонники деятельности В. Путина, сторонники действий ВС РФ, потребители телевизионного информационного контента.

С КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? ВЫ СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ? (в %)

 ВсегоПолностью поддерживаюСкорее поддерживаюСкорее противКатегорически противЗатрудняюсь ответить
Закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете607662201121
Закон принят, чтобы не допустить критику власти291728748335
Затрудняюсь ответить117115744

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СМИ

Большинство россиян не заметили изменений в работе средств массовой информации после принятия закона (60%). Среди респондентов, которые отметили такие изменения, чаще распространено мнение, что СМИ стали публиковать больше информации о спецоперации (20%). О том, что СМИ перестали публиковать информацию, заявили 8% опрошенных. На недоступность предпочитаемых СМИ из-за блокировки обратили внимание лишь 5% россиян.

Чаще других наличие изменений в работе отмечали респонденты, пользующиеся телеграм-каналами как основным источником информации. Телезрители, напротив, реже прочих обращали внимание на то, что работа СМИ изменилась.

ЗАМЕТИЛИ ЛИ ВЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СМИ, КОТОРЫМ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ, ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ДАННОГО ЗАКОНА? ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ, ТО КАКИЕ ИМЕННО? (в %)

 ВсегоТВДрузья, родные, соседиИнтернет-изданияСоциальные сетиТелеграм-каналы
Не заметил(а) изменений. СМИ, которым я доверяю, продолжили работать в том же формате606057575650
СМИ, которым я доверяю стали публиковать больше информации о спецоперации202320202019
СМИ, которым я доверяю сократили количество публикуемой информации о спецоперации876101115
СМИ, которым я доверяю стали недоступны из-за блокировки5357510
СМИ, которым я доверяю закрылись4256510
СМИ, которым я доверяю перестали сообщать о спецоперации323333
Затрудняюсь ответить8710668

Респонденты, которые критически относятся к происходящему в стране («страна движется по неверному пути») чаще обращают внимание на негативные изменения в работе СМИ: 12% отметили сокращение количества информации. Недоступность из-за блокировок отметили также 12% респондентов в данной группе. Еще 11% респондентов отметили, что СМИ, которым они доверяют, закрылись.

ДОВЕРИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ КАНАЛАМ

В новостях, касающихся освещения событий, связанных с военной операцией, респонденты в наибольшей степени доверяют государственным телеканалам (42%). На втором по популярности месте – новости из социальных сетей (25%). На третьем – государственные информагентства (РИА Новости, ТАСС). Явно выражена зависимость выбора информационного канала от возраста респондентов. В старшей возрастной группе (старшее 55 лет) около половины опрошенных назвали государственные телеканалы наиболее надежным, заслуживающим доверия источником информации (55%). Среди респондентов младше 25 лет так считает только каждый пятый опрошенный (20%). Для молодой аудитории больше выражено влияние семьи, близких людей на формирование информационной картины.

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %)

 Всего18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
Основные российские государственные телеканалы — («Первый канал», «Россия», «Звезда», RT)4220334355
Социальные сети2542322614
Государственные информагентства (РИА Новости, ТАСС)2014172421
Негосударственные телеканалы, работающие в России — НТВ, RenTB, РБК-ТВ, 5-й канал158111918
Семья, друзья, соседи151619179
Государственные радиостанции («Радио России», Радио Маяк, Вести ФМ)128111113
Российские информационные ресурсы в интернете (Газета.ру, Lenta.ru, RT, News.ru, Life.Ru, Интерфакс, Regnum)101411119
Официальные государственные газеты (Российская газета, Парламентская газета)812978
Частные радиостанции в России («Русское радио», Авторадио, Наше Радио)65666
Частные газеты, издающиеся в России (Известия, Коммерсант, МК)45544
Частные информационные ресурсы о России, работающие из-за рубежа (Meduza, Новая газета Европа, Spektr.Press)46632
Частные российские каналы, вещающие из-за рубежа — «Дождь»46452
Иностранные информационные ресурсы на русском языке (Русская служба Би-би-си, Радио Свобода, Настоящее время, Немецкая волна)22321
Другое56644
Затрудняюсь ответить810978

Если суммировать источники информации по типу канала (вне зависимости от его принадлежности государству или частным лицам), то суммарная доля телевидения достигает 51%. Социальные сети и государственные информагентства по-прежнему опережают иные источники информации (25% и 20% соответственно).

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по типу канала)

 Всего
Телеканалы51
Социальные сети25
Государственные информагентства (РИА, ТАСС)20
Радиостанции17
Информационные ресурсы в интернете15
Семья, друзья, соседи15
Газеты12
Другое5
Затрудняюсь ответить8

Суммарно медиа, располагаемые вне России, привлекают внимание 7% россиян. Агрегация по признаку принадлежности государству или частным лицам дает представление о том, что респонденты старшего возраста в гораздо большей степени находятся в зоне влияния государственных источников информации. Приблизительно можно оценить таким образом, что три четверти опрошенных респондентов в возрасте старшее 55 лет доверяют государственным источникам информации. Использование частных источников информации не имеет явной корреляции с возрастом. Среди респондентов, которые критически оценивают ситуацию в стране, около половины используют частные источники информации (49%). Среди сторонников нынешнего курса – немногим более трети (38%). К частным источникам информации помимо СМИ были отнесены личные контакты респондентов. Социальные сети могут относиться к любой подгруппе.

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по принадлежности канала)

Всего18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
Государственные источники информации6545566874
Частные источники информации4039424336
Социальные сети2542322614
Другое56644
Затрудняюсь ответить810978

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по принадлежности канала)

Всегодела идут в правильном направлениистрана движется по неверному путизатрудняюсь ответить
Государственные65744450
Частные40384928
Социальные сети25232924
Другое5399
Затрудняюсь ответить861019

ДОВЕРИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТНОШЕНИЕ К ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В общественном мнении не сложилось общего мнения о том, как изменилось количество ложной информации и фейков. 31% считают, что количество ложной информации осталось на прежнем уровне. 28% опрошенных полагают, что ее стало меньше; 24% — что ее стало больше. Лишь мнение о том, что ложная информация исчезла, оказывается маргинальным: лишь 4% россиян так думают.

Среди тех, кто считает, что страна движется правильным курсом, преобладает доля тех, кто считает, что ложной информации стало меньше или она исчезла (39% суммарно). Респонденты, которые критически относятся к тому, как идут дела в стране, заметно чаще выражают мнение, что ложной информации стало больше (38%).

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПУБЛИКУЕМОЙ В СМИ, С НАЧАЛА ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ПО НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ? (в %)

 ВсегоДела идут в правильном направленииСтрана движется по неверному путиЗатрудняюсь ответить
Ложной информации стало больше24203824
Ложной информации стало меньше28341420
Ложная информация исчезла4531
Количество ложной информации осталось на прежнем уровне31293630
Затрудняюсь ответить1312925

В полной мере информации из государственных СМИ в отношении специальной операции в Украине доверяет треть опрошенных (31%). Около половины доверяют ей частично (54%). Совершенно не доверяют лишь 11% россиян. Доля респондентов, которые скептически относятся к официальной информации, заметно выше в более молодых возрастных когортах. Наоборот, респонденты, более старшего возраста заметно чаще выбирали ответ «Доверяю в полной мере» (42%).

Исследование позволяет отметить, что государственные медиа сохраняют свое влияние, оставаясь основным каналом получения информации. Несмотря на то, что ответ «частично доверяю» можно трактовать по-разному, исследование позволяет сделать вывод, что установка на доверие государству в целом является доминирующей, и доля тех, кто «скорее доверяет» государственным СМИ, заметно выше. Тем не менее, уровень доверия к тому или иному сообщению может отличаться в зависимости от темы и авторитета непосредственного адресанта.В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)

 Всего18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
Доверяю в полной мере3118243042
Частично доверяю, а частично — не доверяю5459595648
Совершенно не доверяю111614117
Затрудняюсь ответить47344

40% россиян, которые полагают, что дела идут в правильном направлении, полностью доверяют информации из государственных СМИ. Респонденты, негативно относящиеся к происходящим событиям в стране, в наименьшей степени доверяют государственным СМИ: треть «критиков» совершенно не доверяют официальной позиции по поводу специальной операции, лишь 11% доверяют в полной мере.

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)

 ВсегоДела идут в правильном направленииСтрана движется по неверному путиЗатрудняюсь ответить
Доверяю в полной мере31401116
Частично доверяю, а частично — не доверяю54535363
Совершенно не доверяю1143310
Затрудняюсь ответить43311

Исследование позволяет обнаружить зависимость между вниманием к событиям в Украине и доверием официальной информации. Респонденты, относящиеся к информации вокруг Украины с наибольшим вниманием, в наибольшей степени доверяют официальной информации. Респонденты, не интересующиеся событиями в Украине, гораздо реже доверяли официальной информации в полной мере.

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)

 ВсегоОчень внимательноДовольно внимательноБез особого вниманияВообще не слежу
Доверяю в полной мере3151352012
Частично доверяю, а частично — не доверяю5438576552
Совершенно не доверяю11961123
Затрудняюсь ответить422413

Респонденты, которые частично или полностью не доверяют информации из государственных источников, чаще всего испытывают недоверие к данным о погибших и раненых военнослужащих РФ (42%). Респонденты, которые считают, что Россия движется по неверному пути, заметно чаще ощущали недоверие в отношение практически всех предлагаемых информационных тем, что следует из общего скептического настроя в отношении официальной информации. Единственной темой, к которой «сторонники ситуации в стране» и «критики» относятся одинаково, стала информация о жестокости военнослужащих РФ. В данном случае следует иметь в виду, что респондентам не предлагалось указать конкретную причину, по которой они не доверяют данной информации – в чью пользу, по их мнению, была «искажена» истинная ситуация.

КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (в %% от тех, кто не доверяет официальной информации полностью или частично, N=1056)

 Всегодела идут в правильном направлениистрана движется по неверному путизатрудняюсь ответить
Данные о погибших и раненых военнослужащих РФ42414933
Информация о жестокости военнослужащих РФ28292625
Информация о погибших и пострадавших мирных жителях в Украине26223522
Данные о погибших и раненых военнослужащих Украины26223421
Информация о разрушении городов и инфраструктуры в Украине17142411
Информация о росте цен на товары в России16132512
Информация об отношении к русским за рубежом16152012
Информация о жестокости военнослужащих Украины15112312
Информация об антивоенных акциях в России1413189
Информация о санкциях в отношении России98128
Другое2232
Затрудняюсь ответить14131123

Респонденты молодого и среднего возраста несколько чаще испытывали недоверие практически ко всем темам, связанным со специальной операцией, по сравнению с респондентами старших возрастов. Вместе с тем, респонденты разных возрастных групп примерно в одинаковой степени не доверяли информации о росте цен, антивоенных митингах, отношении к русским за рубежом и санкциях.

КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (в %% от тех, кто не доверяет официальной информации полностью или частично, N=1056)

Всего18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
Данные о погибших и раненых военнослужащих РФ4239454637
Информация о жестокости военнослужащих РФ2835282825
Информация о погибших и пострадавших мирных жителях в Украине2627332418
Данные о погибших и раненых военнослужащих Украины2633292421
Информация о разрушении городов и инфраструктуры в Украине1718191416
Информация о росте цен на товары в России1611191516
Информация об отношении к русским за рубежом1619191415
Информация о жестокости военнослужащих Украины1521151512
Информация об антивоенных акциях в России1415131218
Информация о санкциях в отношении России9881110
Другое22132
Затрудняюсь ответить1410101517

47% опрошенных согласились с мнением, что любая информация о спецоперации скорее является ложной, если отличается от официальной позиции государства. 40% скорее и определенно не согласны с этим мнением.

Чаще с этим мнением соглашались респонденты старше 55 лет – так считали 54% опрошенных в данной возрастной группе. Среди самых молодых респондентов (в возрасте от 18 до 24 лет) так считают лишь треть опрошенных (34%).

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ЛОЖНА, ЕСЛИ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ? (в %)

 Всего18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
Полностью согласны189141724
Скорее согласны2925312629
Скорее не согласны2732312922
Абсолютно не согласны1320141511
Затрудняюсь ответить1315101414

Заметно чаще данное мнение поддерживают сторонники действий российских вооруженных сил в Украине (54%). 30% тех, кто не поддерживают действия ВС РФ, согласны с мнением, что любая информация о спецоперации ложна, если отличается от государственной.

Также читайте материалы «Спектр» по данным исследования: «Осознанное неведение» и «Глухая оборона».

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 июня 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

  • 3,4% для показателей, близких к 50%
  • 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
  • 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
  • 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов об отношении к российскому закону об уголовной ответственности за ложную информацию, доверии информации и информационным каналам. Также респондентам были заданы вопросы об отношении к преследованию в интернете.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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