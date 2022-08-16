Восприятие новостной информации среди россиян

Левада-Центр провел исследование отношения россиян к принятому закону о «фейках» в СМИ, доверии информации в контексте конфликта с Украиной. Формулировки исследования были составлены совместно с интернет-изданием «Спектр». Большинство россиян поддерживает принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (79%), а государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия. В то же время в полной мере государственным источникам информации доверяет 31% опрошенных. Уровень доверия отличается в зависимости от возраста и политических взглядов.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
- Большинство россиян поддерживает принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (79%). 60% опрошенных полагают, что закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность освещения событий.
- Государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия. В наибольшей степени доверием пользуются государственные телеканалы (42%), социальные сети (25%) и государственные информационные агентства (20%).
- Больше половины россиян не заметили изменений в том, как СМИ освещают события после принятия закона. Из тех, кто отметил произошедшие изменения, большая часть считает, что информации о спецоперации на используемых площадках стало больше.
- Две трети опрошенных частично не доверяют государственным источникам информации в освещении событий в Украине (65%). В полной мере доверяет 31% опрошенных. Чаще всего не доверяют информации о погибших и раненых со стороны России (42% от тех, кто хотя бы частично не доверяет государственной информации).
- 65% россиян считают преследование в интернете важной проблемой. При этом 24% опрошенных в той или иной мере сами готовы присоединиться к общественному порицанию, если сочтут это необходимым.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНУ О «ФЕЙКАХ»
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ ВЫСТУПАЕТЕ ПРОТИВ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? (в %)
|Всего
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Полностью поддерживаю
|53
|31
|44
|53
|64
|Скорее поддерживаю
|26
|34
|29
|25
|23
|Скорее против
|8
|14
|11
|8
|4
|Категорически против
|6
|8
|7
|7
|3
|Затрудняюсь ответить
|7
|14
|9
|7
|5
Среди опрошенных россиян, 79% ответивших поддерживают принятие закона об уголовной ответственности за клевету и распространение фейков. Заметно чаще поддержку закону выражали респонденты старшего возраста (55 лет и старше) – 87%. Поддержка действий российских военных в Украине в наибольшей степени коррелирует с одобрением закона: 91% одобряющей действия ВС РФ также поддерживают принятие закона о фейках в той или иной мере.
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ ВЫСТУПАЕТЕ ПРОТИВ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? (в %)
|Всего
|Поддерживаю
|Не поддерживаю
|Затрудняюсь ответить
|Полностью поддерживаю
|53
|64
|19
|22
|Скорее поддерживаю
|26
|27
|24
|29
|Скорее против
|8
|4
|25
|7
|Категорически против
|6
|1
|23
|1
|Затрудняюсь ответить
|7
|4
|10
|41
Россияне, которые чаще предпочитают телевизор как основной источник информации, в наибольшей степени поддерживают закон (87%). Респонденты, выбирающие социальные сети или интернет-издания, поддерживают несколько реже (74%-77%). Респонденты, для которых основной источник информации Телеграм реже прочих поддерживают закон (67%).
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАКОНА О «ФЕЙКАХ»
60% россиян полагают, что закон направлен на обеспечение достоверности новостей, 29% — на недопущение критики властей. О том, что закон направлен на недопущение критики, чаще говорят респонденты, которые выступают против данного закона.
Соответственно, данный закон чаще всего поддерживают следующие группы: респонденты старших возрастных групп, сторонники деятельности В. Путина, сторонники действий ВС РФ, потребители телевизионного информационного контента.
С КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? ВЫ СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ? (в %)
|Всего
|Полностью поддерживаю
|Скорее поддерживаю
|Скорее против
|Категорически против
|Затрудняюсь ответить
|Закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете
|60
|76
|62
|20
|11
|21
|Закон принят, чтобы не допустить критику власти
|29
|17
|28
|74
|83
|35
|Затрудняюсь ответить
|11
|7
|11
|5
|7
|44
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СМИ
Большинство россиян не заметили изменений в работе средств массовой информации после принятия закона (60%). Среди респондентов, которые отметили такие изменения, чаще распространено мнение, что СМИ стали публиковать больше информации о спецоперации (20%). О том, что СМИ перестали публиковать информацию, заявили 8% опрошенных. На недоступность предпочитаемых СМИ из-за блокировки обратили внимание лишь 5% россиян.
Чаще других наличие изменений в работе отмечали респонденты, пользующиеся телеграм-каналами как основным источником информации. Телезрители, напротив, реже прочих обращали внимание на то, что работа СМИ изменилась.
ЗАМЕТИЛИ ЛИ ВЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СМИ, КОТОРЫМ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ, ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ДАННОГО ЗАКОНА? ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ, ТО КАКИЕ ИМЕННО? (в %)
|Всего
|ТВ
|Друзья, родные, соседи
|Интернет-издания
|Социальные сети
|Телеграм-каналы
|Не заметил(а) изменений. СМИ, которым я доверяю, продолжили работать в том же формате
|60
|60
|57
|57
|56
|50
|СМИ, которым я доверяю стали публиковать больше информации о спецоперации
|20
|23
|20
|20
|20
|19
|СМИ, которым я доверяю сократили количество публикуемой информации о спецоперации
|8
|7
|6
|10
|11
|15
|СМИ, которым я доверяю стали недоступны из-за блокировки
|5
|3
|5
|7
|5
|10
|СМИ, которым я доверяю закрылись
|4
|2
|5
|6
|5
|10
|СМИ, которым я доверяю перестали сообщать о спецоперации
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|Затрудняюсь ответить
|8
|7
|10
|6
|6
|8
Респонденты, которые критически относятся к происходящему в стране («страна движется по неверному пути») чаще обращают внимание на негативные изменения в работе СМИ: 12% отметили сокращение количества информации. Недоступность из-за блокировок отметили также 12% респондентов в данной группе. Еще 11% респондентов отметили, что СМИ, которым они доверяют, закрылись.
ДОВЕРИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ КАНАЛАМ
В новостях, касающихся освещения событий, связанных с военной операцией, респонденты в наибольшей степени доверяют государственным телеканалам (42%). На втором по популярности месте – новости из социальных сетей (25%). На третьем – государственные информагентства (РИА Новости, ТАСС). Явно выражена зависимость выбора информационного канала от возраста респондентов. В старшей возрастной группе (старшее 55 лет) около половины опрошенных назвали государственные телеканалы наиболее надежным, заслуживающим доверия источником информации (55%). Среди респондентов младше 25 лет так считает только каждый пятый опрошенный (20%). Для молодой аудитории больше выражено влияние семьи, близких людей на формирование информационной картины.
КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %)
|Всего
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Основные российские государственные телеканалы — («Первый канал», «Россия», «Звезда», RT)
|42
|20
|33
|43
|55
|Социальные сети
|25
|42
|32
|26
|14
|Государственные информагентства (РИА Новости, ТАСС)
|20
|14
|17
|24
|21
|Негосударственные телеканалы, работающие в России — НТВ, RenTB, РБК-ТВ, 5-й канал
|15
|8
|11
|19
|18
|Семья, друзья, соседи
|15
|16
|19
|17
|9
|Государственные радиостанции («Радио России», Радио Маяк, Вести ФМ)
|12
|8
|11
|11
|13
|Российские информационные ресурсы в интернете (Газета.ру, Lenta.ru, RT, News.ru, Life.Ru, Интерфакс, Regnum)
|10
|14
|11
|11
|9
|Официальные государственные газеты (Российская газета, Парламентская газета)
|8
|12
|9
|7
|8
|Частные радиостанции в России («Русское радио», Авторадио, Наше Радио)
|6
|5
|6
|6
|6
|Частные газеты, издающиеся в России (Известия, Коммерсант, МК)
|4
|5
|5
|4
|4
|Частные информационные ресурсы о России, работающие из-за рубежа (Meduza, Новая газета Европа, Spektr.Press)
|4
|6
|6
|3
|2
|Частные российские каналы, вещающие из-за рубежа — «Дождь»
|4
|6
|4
|5
|2
|Иностранные информационные ресурсы на русском языке (Русская служба Би-би-си, Радио Свобода, Настоящее время, Немецкая волна)
|2
|2
|3
|2
|1
|Другое
|5
|6
|6
|4
|4
|Затрудняюсь ответить
|8
|10
|9
|7
|8
Если суммировать источники информации по типу канала (вне зависимости от его принадлежности государству или частным лицам), то суммарная доля телевидения достигает 51%. Социальные сети и государственные информагентства по-прежнему опережают иные источники информации (25% и 20% соответственно).
КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по типу канала)
|Всего
|Телеканалы
|51
|Социальные сети
|25
|Государственные информагентства (РИА, ТАСС)
|20
|Радиостанции
|17
|Информационные ресурсы в интернете
|15
|Семья, друзья, соседи
|15
|Газеты
|12
|Другое
|5
|Затрудняюсь ответить
|8
Суммарно медиа, располагаемые вне России, привлекают внимание 7% россиян. Агрегация по признаку принадлежности государству или частным лицам дает представление о том, что респонденты старшего возраста в гораздо большей степени находятся в зоне влияния государственных источников информации. Приблизительно можно оценить таким образом, что три четверти опрошенных респондентов в возрасте старшее 55 лет доверяют государственным источникам информации. Использование частных источников информации не имеет явной корреляции с возрастом. Среди респондентов, которые критически оценивают ситуацию в стране, около половины используют частные источники информации (49%). Среди сторонников нынешнего курса – немногим более трети (38%). К частным источникам информации помимо СМИ были отнесены личные контакты респондентов. Социальные сети могут относиться к любой подгруппе.
КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по принадлежности канала)
|Всего
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Государственные источники информации
|65
|45
|56
|68
|74
|Частные источники информации
|40
|39
|42
|43
|36
|Социальные сети
|25
|42
|32
|26
|14
|Другое
|5
|6
|6
|4
|4
|Затрудняюсь ответить
|8
|10
|9
|7
|8
КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по принадлежности канала)
|Всего
|дела идут в правильном направлении
|страна движется по неверному пути
|затрудняюсь ответить
|Государственные
|65
|74
|44
|50
|Частные
|40
|38
|49
|28
|Социальные сети
|25
|23
|29
|24
|Другое
|5
|3
|9
|9
|Затрудняюсь ответить
|8
|6
|10
|19
ДОВЕРИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТНОШЕНИЕ К ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В общественном мнении не сложилось общего мнения о том, как изменилось количество ложной информации и фейков. 31% считают, что количество ложной информации осталось на прежнем уровне. 28% опрошенных полагают, что ее стало меньше; 24% — что ее стало больше. Лишь мнение о том, что ложная информация исчезла, оказывается маргинальным: лишь 4% россиян так думают.
Среди тех, кто считает, что страна движется правильным курсом, преобладает доля тех, кто считает, что ложной информации стало меньше или она исчезла (39% суммарно). Респонденты, которые критически относятся к тому, как идут дела в стране, заметно чаще выражают мнение, что ложной информации стало больше (38%).
НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПУБЛИКУЕМОЙ В СМИ, С НАЧАЛА ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ПО НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ? (в %)
|Всего
|Дела идут в правильном направлении
|Страна движется по неверному пути
|Затрудняюсь ответить
|Ложной информации стало больше
|24
|20
|38
|24
|Ложной информации стало меньше
|28
|34
|14
|20
|Ложная информация исчезла
|4
|5
|3
|1
|Количество ложной информации осталось на прежнем уровне
|31
|29
|36
|30
|Затрудняюсь ответить
|13
|12
|9
|25
В полной мере информации из государственных СМИ в отношении специальной операции в Украине доверяет треть опрошенных (31%). Около половины доверяют ей частично (54%). Совершенно не доверяют лишь 11% россиян. Доля респондентов, которые скептически относятся к официальной информации, заметно выше в более молодых возрастных когортах. Наоборот, респонденты, более старшего возраста заметно чаще выбирали ответ «Доверяю в полной мере» (42%).
Исследование позволяет отметить, что государственные медиа сохраняют свое влияние, оставаясь основным каналом получения информации. Несмотря на то, что ответ «частично доверяю» можно трактовать по-разному, исследование позволяет сделать вывод, что установка на доверие государству в целом является доминирующей, и доля тех, кто «скорее доверяет» государственным СМИ, заметно выше. Тем не менее, уровень доверия к тому или иному сообщению может отличаться в зависимости от темы и авторитета непосредственного адресанта.В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)
|Всего
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Доверяю в полной мере
|31
|18
|24
|30
|42
|Частично доверяю, а частично — не доверяю
|54
|59
|59
|56
|48
|Совершенно не доверяю
|11
|16
|14
|11
|7
|Затрудняюсь ответить
|4
|7
|3
|4
|4
40% россиян, которые полагают, что дела идут в правильном направлении, полностью доверяют информации из государственных СМИ. Респонденты, негативно относящиеся к происходящим событиям в стране, в наименьшей степени доверяют государственным СМИ: треть «критиков» совершенно не доверяют официальной позиции по поводу специальной операции, лишь 11% доверяют в полной мере.
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)
|Всего
|Дела идут в правильном направлении
|Страна движется по неверному пути
|Затрудняюсь ответить
|Доверяю в полной мере
|31
|40
|11
|16
|Частично доверяю, а частично — не доверяю
|54
|53
|53
|63
|Совершенно не доверяю
|11
|4
|33
|10
|Затрудняюсь ответить
|4
|3
|3
|11
Исследование позволяет обнаружить зависимость между вниманием к событиям в Украине и доверием официальной информации. Респонденты, относящиеся к информации вокруг Украины с наибольшим вниманием, в наибольшей степени доверяют официальной информации. Респонденты, не интересующиеся событиями в Украине, гораздо реже доверяли официальной информации в полной мере.
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)
|Всего
|Очень внимательно
|Довольно внимательно
|Без особого внимания
|Вообще не слежу
|Доверяю в полной мере
|31
|51
|35
|20
|12
|Частично доверяю, а частично — не доверяю
|54
|38
|57
|65
|52
|Совершенно не доверяю
|11
|9
|6
|11
|23
|Затрудняюсь ответить
|4
|2
|2
|4
|13
Респонденты, которые частично или полностью не доверяют информации из государственных источников, чаще всего испытывают недоверие к данным о погибших и раненых военнослужащих РФ (42%). Респонденты, которые считают, что Россия движется по неверному пути, заметно чаще ощущали недоверие в отношение практически всех предлагаемых информационных тем, что следует из общего скептического настроя в отношении официальной информации. Единственной темой, к которой «сторонники ситуации в стране» и «критики» относятся одинаково, стала информация о жестокости военнослужащих РФ. В данном случае следует иметь в виду, что респондентам не предлагалось указать конкретную причину, по которой они не доверяют данной информации – в чью пользу, по их мнению, была «искажена» истинная ситуация.
КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (в %% от тех, кто не доверяет официальной информации полностью или частично, N=1056)
|Всего
|дела идут в правильном направлении
|страна движется по неверному пути
|затрудняюсь ответить
|Данные о погибших и раненых военнослужащих РФ
|42
|41
|49
|33
|Информация о жестокости военнослужащих РФ
|28
|29
|26
|25
|Информация о погибших и пострадавших мирных жителях в Украине
|26
|22
|35
|22
|Данные о погибших и раненых военнослужащих Украины
|26
|22
|34
|21
|Информация о разрушении городов и инфраструктуры в Украине
|17
|14
|24
|11
|Информация о росте цен на товары в России
|16
|13
|25
|12
|Информация об отношении к русским за рубежом
|16
|15
|20
|12
|Информация о жестокости военнослужащих Украины
|15
|11
|23
|12
|Информация об антивоенных акциях в России
|14
|13
|18
|9
|Информация о санкциях в отношении России
|9
|8
|12
|8
|Другое
|2
|2
|3
|2
|Затрудняюсь ответить
|14
|13
|11
|23
Респонденты молодого и среднего возраста несколько чаще испытывали недоверие практически ко всем темам, связанным со специальной операцией, по сравнению с респондентами старших возрастов. Вместе с тем, респонденты разных возрастных групп примерно в одинаковой степени не доверяли информации о росте цен, антивоенных митингах, отношении к русским за рубежом и санкциях.
КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (в %% от тех, кто не доверяет официальной информации полностью или частично, N=1056)
|Всего
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Данные о погибших и раненых военнослужащих РФ
|42
|39
|45
|46
|37
|Информация о жестокости военнослужащих РФ
|28
|35
|28
|28
|25
|Информация о погибших и пострадавших мирных жителях в Украине
|26
|27
|33
|24
|18
|Данные о погибших и раненых военнослужащих Украины
|26
|33
|29
|24
|21
|Информация о разрушении городов и инфраструктуры в Украине
|17
|18
|19
|14
|16
|Информация о росте цен на товары в России
|16
|11
|19
|15
|16
|Информация об отношении к русским за рубежом
|16
|19
|19
|14
|15
|Информация о жестокости военнослужащих Украины
|15
|21
|15
|15
|12
|Информация об антивоенных акциях в России
|14
|15
|13
|12
|18
|Информация о санкциях в отношении России
|9
|8
|8
|11
|10
|Другое
|2
|2
|1
|3
|2
|Затрудняюсь ответить
|14
|10
|10
|15
|17
47% опрошенных согласились с мнением, что любая информация о спецоперации скорее является ложной, если отличается от официальной позиции государства. 40% скорее и определенно не согласны с этим мнением.
Чаще с этим мнением соглашались респонденты старше 55 лет – так считали 54% опрошенных в данной возрастной группе. Среди самых молодых респондентов (в возрасте от 18 до 24 лет) так считают лишь треть опрошенных (34%).
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ЛОЖНА, ЕСЛИ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ? (в %)
|Всего
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Полностью согласны
|18
|9
|14
|17
|24
|Скорее согласны
|29
|25
|31
|26
|29
|Скорее не согласны
|27
|32
|31
|29
|22
|Абсолютно не согласны
|13
|20
|14
|15
|11
|Затрудняюсь ответить
|13
|15
|10
|14
|14
Заметно чаще данное мнение поддерживают сторонники действий российских вооруженных сил в Украине (54%). 30% тех, кто не поддерживают действия ВС РФ, согласны с мнением, что любая информация о спецоперации ложна, если отличается от государственной.
Также читайте материалы «Спектр» по данным исследования: «Осознанное неведение» и «Глухая оборона».
Степан ГОНЧАРОВ
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 июня 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
- 3,4% для показателей, близких к 50%
- 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
- 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
- 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов об отношении к российскому закону об уголовной ответственности за ложную информацию, доверии информации и информационным каналам. Также респондентам были заданы вопросы об отношении к преследованию в интернете.
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