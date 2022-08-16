Восприятие новостной информации среди россиян

Левада-Центр провел исследование отношения россиян к принятому закону о «фейках» в СМИ, доверии информации в контексте конфликта с Украиной. Формулировки исследования были составлены совместно с интернет-изданием «Спектр». Большинство россиян поддерживает принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (79%), а государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия. В то же время в полной мере государственным источникам информации доверяет 31% опрошенных. Уровень доверия отличается в зависимости от возраста и политических взглядов.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Большинство россиян поддерживает принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (79%). 60% опрошенных полагают, что закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность освещения событий.

Государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия. В наибольшей степени доверием пользуются государственные телеканалы (42%), социальные сети (25%) и государственные информационные агентства (20%).

Больше половины россиян не заметили изменений в том, как СМИ освещают события после принятия закона. Из тех, кто отметил произошедшие изменения, большая часть считает, что информации о спецоперации на используемых площадках стало больше.

Две трети опрошенных частично не доверяют государственным источникам информации в освещении событий в Украине (65%). В полной мере доверяет 31% опрошенных. Чаще всего не доверяют информации о погибших и раненых со стороны России (42% от тех, кто хотя бы частично не доверяет государственной информации).

65% россиян считают преследование в интернете важной проблемой. При этом 24% опрошенных в той или иной мере сами готовы присоединиться к общественному порицанию, если сочтут это необходимым.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНУ О «ФЕЙКАХ»

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ ВЫСТУПАЕТЕ ПРОТИВ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? (в %)

Всего 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Полностью поддерживаю 53 31 44 53 64 Скорее поддерживаю 26 34 29 25 23 Скорее против 8 14 11 8 4 Категорически против 6 8 7 7 3 Затрудняюсь ответить 7 14 9 7 5

Среди опрошенных россиян, 79% ответивших поддерживают принятие закона об уголовной ответственности за клевету и распространение фейков. Заметно чаще поддержку закону выражали респонденты старшего возраста (55 лет и старше) – 87%. Поддержка действий российских военных в Украине в наибольшей степени коррелирует с одобрением закона: 91% одобряющей действия ВС РФ также поддерживают принятие закона о фейках в той или иной мере.

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ ВЫСТУПАЕТЕ ПРОТИВ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? (в %)

Всего Поддерживаю Не поддерживаю Затрудняюсь ответить Полностью поддерживаю 53 64 19 22 Скорее поддерживаю 26 27 24 29 Скорее против 8 4 25 7 Категорически против 6 1 23 1 Затрудняюсь ответить 7 4 10 41

Россияне, которые чаще предпочитают телевизор как основной источник информации, в наибольшей степени поддерживают закон (87%). Респонденты, выбирающие социальные сети или интернет-издания, поддерживают несколько реже (74%-77%). Респонденты, для которых основной источник информации Телеграм реже прочих поддерживают закон (67%).

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАКОНА О «ФЕЙКАХ»

60% россиян полагают, что закон направлен на обеспечение достоверности новостей, 29% — на недопущение критики властей. О том, что закон направлен на недопущение критики, чаще говорят респонденты, которые выступают против данного закона.

Соответственно, данный закон чаще всего поддерживают следующие группы: респонденты старших возрастных групп, сторонники деятельности В. Путина, сторонники действий ВС РФ, потребители телевизионного информационного контента.

С КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЗАКОНА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В РАМКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ПРИЗЫВЫ К АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ? ВЫ СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ? (в %)

Всего Полностью поддерживаю Скорее поддерживаю Скорее против Категорически против Затрудняюсь ответить Закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете 60 76 62 20 11 21 Закон принят, чтобы не допустить критику власти 29 17 28 74 83 35 Затрудняюсь ответить 11 7 11 5 7 44

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СМИ

Большинство россиян не заметили изменений в работе средств массовой информации после принятия закона (60%). Среди респондентов, которые отметили такие изменения, чаще распространено мнение, что СМИ стали публиковать больше информации о спецоперации (20%). О том, что СМИ перестали публиковать информацию, заявили 8% опрошенных. На недоступность предпочитаемых СМИ из-за блокировки обратили внимание лишь 5% россиян.

Чаще других наличие изменений в работе отмечали респонденты, пользующиеся телеграм-каналами как основным источником информации. Телезрители, напротив, реже прочих обращали внимание на то, что работа СМИ изменилась.

ЗАМЕТИЛИ ЛИ ВЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СМИ, КОТОРЫМ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ, ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ДАННОГО ЗАКОНА? ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ, ТО КАКИЕ ИМЕННО? (в %)

Всего ТВ Друзья, родные, соседи Интернет-издания Социальные сети Телеграм-каналы Не заметил(а) изменений. СМИ, которым я доверяю, продолжили работать в том же формате 60 60 57 57 56 50 СМИ, которым я доверяю стали публиковать больше информации о спецоперации 20 23 20 20 20 19 СМИ, которым я доверяю сократили количество публикуемой информации о спецоперации 8 7 6 10 11 15 СМИ, которым я доверяю стали недоступны из-за блокировки 5 3 5 7 5 10 СМИ, которым я доверяю закрылись 4 2 5 6 5 10 СМИ, которым я доверяю перестали сообщать о спецоперации 3 2 3 3 3 3 Затрудняюсь ответить 8 7 10 6 6 8

Респонденты, которые критически относятся к происходящему в стране («страна движется по неверному пути») чаще обращают внимание на негативные изменения в работе СМИ: 12% отметили сокращение количества информации. Недоступность из-за блокировок отметили также 12% респондентов в данной группе. Еще 11% респондентов отметили, что СМИ, которым они доверяют, закрылись.

ДОВЕРИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ КАНАЛАМ

В новостях, касающихся освещения событий, связанных с военной операцией, респонденты в наибольшей степени доверяют государственным телеканалам (42%). На втором по популярности месте – новости из социальных сетей (25%). На третьем – государственные информагентства (РИА Новости, ТАСС). Явно выражена зависимость выбора информационного канала от возраста респондентов. В старшей возрастной группе (старшее 55 лет) около половины опрошенных назвали государственные телеканалы наиболее надежным, заслуживающим доверия источником информации (55%). Среди респондентов младше 25 лет так считает только каждый пятый опрошенный (20%). Для молодой аудитории больше выражено влияние семьи, близких людей на формирование информационной картины.

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %)

Всего 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Основные российские государственные телеканалы — («Первый канал», «Россия», «Звезда», RT) 42 20 33 43 55 Социальные сети 25 42 32 26 14 Государственные информагентства (РИА Новости, ТАСС) 20 14 17 24 21 Негосударственные телеканалы, работающие в России — НТВ, RenTB, РБК-ТВ, 5-й канал 15 8 11 19 18 Семья, друзья, соседи 15 16 19 17 9 Государственные радиостанции («Радио России», Радио Маяк, Вести ФМ) 12 8 11 11 13 Российские информационные ресурсы в интернете (Газета.ру, Lenta.ru, RT, News.ru, Life.Ru, Интерфакс, Regnum) 10 14 11 11 9 Официальные государственные газеты (Российская газета, Парламентская газета) 8 12 9 7 8 Частные радиостанции в России («Русское радио», Авторадио, Наше Радио) 6 5 6 6 6 Частные газеты, издающиеся в России (Известия, Коммерсант, МК) 4 5 5 4 4 Частные информационные ресурсы о России, работающие из-за рубежа (Meduza, Новая газета Европа, Spektr.Press) 4 6 6 3 2 Частные российские каналы, вещающие из-за рубежа — «Дождь» 4 6 4 5 2 Иностранные информационные ресурсы на русском языке (Русская служба Би-би-си, Радио Свобода, Настоящее время, Немецкая волна) 2 2 3 2 1 Другое 5 6 6 4 4 Затрудняюсь ответить 8 10 9 7 8

Если суммировать источники информации по типу канала (вне зависимости от его принадлежности государству или частным лицам), то суммарная доля телевидения достигает 51%. Социальные сети и государственные информагентства по-прежнему опережают иные источники информации (25% и 20% соответственно).

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по типу канала)

Всего Телеканалы 51 Социальные сети 25 Государственные информагентства (РИА, ТАСС) 20 Радиостанции 17 Информационные ресурсы в интернете 15 Семья, друзья, соседи 15 Газеты 12 Другое 5 Затрудняюсь ответить 8

Суммарно медиа, располагаемые вне России, привлекают внимание 7% россиян. Агрегация по признаку принадлежности государству или частным лицам дает представление о том, что респонденты старшего возраста в гораздо большей степени находятся в зоне влияния государственных источников информации. Приблизительно можно оценить таким образом, что три четверти опрошенных респондентов в возрасте старшее 55 лет доверяют государственным источникам информации. Использование частных источников информации не имеет явной корреляции с возрастом. Среди респондентов, которые критически оценивают ситуацию в стране, около половины используют частные источники информации (49%). Среди сторонников нынешнего курса – немногим более трети (38%). К частным источникам информации помимо СМИ были отнесены личные контакты респондентов. Социальные сети могут относиться к любой подгруппе.

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по принадлежности канала)

Всего 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Государственные источники информации 65 45 56 68 74 Частные источники информации 40 39 42 43 36 Социальные сети 25 42 32 26 14 Другое 5 6 6 4 4 Затрудняюсь ответить 8 10 9 7 8

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ И МИРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (в %, агрегированный по принадлежности канала)

Всего дела идут в правильном направлении страна движется по неверному пути затрудняюсь ответить Государственные 65 74 44 50 Частные 40 38 49 28 Социальные сети 25 23 29 24 Другое 5 3 9 9 Затрудняюсь ответить 8 6 10 19

ДОВЕРИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТНОШЕНИЕ К ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В общественном мнении не сложилось общего мнения о том, как изменилось количество ложной информации и фейков. 31% считают, что количество ложной информации осталось на прежнем уровне. 28% опрошенных полагают, что ее стало меньше; 24% — что ее стало больше. Лишь мнение о том, что ложная информация исчезла, оказывается маргинальным: лишь 4% россиян так думают.

Среди тех, кто считает, что страна движется правильным курсом, преобладает доля тех, кто считает, что ложной информации стало меньше или она исчезла (39% суммарно). Респонденты, которые критически относятся к тому, как идут дела в стране, заметно чаще выражают мнение, что ложной информации стало больше (38%).

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПУБЛИКУЕМОЙ В СМИ, С НАЧАЛА ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ПО НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ? (в %)

Всего Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затрудняюсь ответить Ложной информации стало больше 24 20 38 24 Ложной информации стало меньше 28 34 14 20 Ложная информация исчезла 4 5 3 1 Количество ложной информации осталось на прежнем уровне 31 29 36 30 Затрудняюсь ответить 13 12 9 25

В полной мере информации из государственных СМИ в отношении специальной операции в Украине доверяет треть опрошенных (31%). Около половины доверяют ей частично (54%). Совершенно не доверяют лишь 11% россиян. Доля респондентов, которые скептически относятся к официальной информации, заметно выше в более молодых возрастных когортах. Наоборот, респонденты, более старшего возраста заметно чаще выбирали ответ «Доверяю в полной мере» (42%).

Исследование позволяет отметить, что государственные медиа сохраняют свое влияние, оставаясь основным каналом получения информации. Несмотря на то, что ответ «частично доверяю» можно трактовать по-разному, исследование позволяет сделать вывод, что установка на доверие государству в целом является доминирующей, и доля тех, кто «скорее доверяет» государственным СМИ, заметно выше. Тем не менее, уровень доверия к тому или иному сообщению может отличаться в зависимости от темы и авторитета непосредственного адресанта.В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)

Всего 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Доверяю в полной мере 31 18 24 30 42 Частично доверяю, а частично — не доверяю 54 59 59 56 48 Совершенно не доверяю 11 16 14 11 7 Затрудняюсь ответить 4 7 3 4 4

40% россиян, которые полагают, что дела идут в правильном направлении, полностью доверяют информации из государственных СМИ. Респонденты, негативно относящиеся к происходящим событиям в стране, в наименьшей степени доверяют государственным СМИ: треть «критиков» совершенно не доверяют официальной позиции по поводу специальной операции, лишь 11% доверяют в полной мере.

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)

Всего Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затрудняюсь ответить Доверяю в полной мере 31 40 11 16 Частично доверяю, а частично — не доверяю 54 53 53 63 Совершенно не доверяю 11 4 33 10 Затрудняюсь ответить 4 3 3 11

Исследование позволяет обнаружить зависимость между вниманием к событиям в Украине и доверием официальной информации. Респонденты, относящиеся к информации вокруг Украины с наибольшим вниманием, в наибольшей степени доверяют официальной информации. Респонденты, не интересующиеся событиями в Украине, гораздо реже доверяли официальной информации в полной мере.

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ? (в %)

Всего Очень внимательно Довольно внимательно Без особого внимания Вообще не слежу Доверяю в полной мере 31 51 35 20 12 Частично доверяю, а частично — не доверяю 54 38 57 65 52 Совершенно не доверяю 11 9 6 11 23 Затрудняюсь ответить 4 2 2 4 13

Респонденты, которые частично или полностью не доверяют информации из государственных источников, чаще всего испытывают недоверие к данным о погибших и раненых военнослужащих РФ (42%). Респонденты, которые считают, что Россия движется по неверному пути, заметно чаще ощущали недоверие в отношение практически всех предлагаемых информационных тем, что следует из общего скептического настроя в отношении официальной информации. Единственной темой, к которой «сторонники ситуации в стране» и «критики» относятся одинаково, стала информация о жестокости военнослужащих РФ. В данном случае следует иметь в виду, что респондентам не предлагалось указать конкретную причину, по которой они не доверяют данной информации – в чью пользу, по их мнению, была «искажена» истинная ситуация.

КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (в %% от тех, кто не доверяет официальной информации полностью или частично, N=1056)

Всего дела идут в правильном направлении страна движется по неверному пути затрудняюсь ответить Данные о погибших и раненых военнослужащих РФ 42 41 49 33 Информация о жестокости военнослужащих РФ 28 29 26 25 Информация о погибших и пострадавших мирных жителях в Украине 26 22 35 22 Данные о погибших и раненых военнослужащих Украины 26 22 34 21 Информация о разрушении городов и инфраструктуры в Украине 17 14 24 11 Информация о росте цен на товары в России 16 13 25 12 Информация об отношении к русским за рубежом 16 15 20 12 Информация о жестокости военнослужащих Украины 15 11 23 12 Информация об антивоенных акциях в России 14 13 18 9 Информация о санкциях в отношении России 9 8 12 8 Другое 2 2 3 2 Затрудняюсь ответить 14 13 11 23

Респонденты молодого и среднего возраста несколько чаще испытывали недоверие практически ко всем темам, связанным со специальной операцией, по сравнению с респондентами старших возрастов. Вместе с тем, респонденты разных возрастных групп примерно в одинаковой степени не доверяли информации о росте цен, антивоенных митингах, отношении к русским за рубежом и санкциях.

КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (в %% от тех, кто не доверяет официальной информации полностью или частично, N=1056)

Всего 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Данные о погибших и раненых военнослужащих РФ 42 39 45 46 37 Информация о жестокости военнослужащих РФ 28 35 28 28 25 Информация о погибших и пострадавших мирных жителях в Украине 26 27 33 24 18 Данные о погибших и раненых военнослужащих Украины 26 33 29 24 21 Информация о разрушении городов и инфраструктуры в Украине 17 18 19 14 16 Информация о росте цен на товары в России 16 11 19 15 16 Информация об отношении к русским за рубежом 16 19 19 14 15 Информация о жестокости военнослужащих Украины 15 21 15 15 12 Информация об антивоенных акциях в России 14 15 13 12 18 Информация о санкциях в отношении России 9 8 8 11 10 Другое 2 2 1 3 2 Затрудняюсь ответить 14 10 10 15 17

47% опрошенных согласились с мнением, что любая информация о спецоперации скорее является ложной, если отличается от официальной позиции государства. 40% скорее и определенно не согласны с этим мнением.

Чаще с этим мнением соглашались респонденты старше 55 лет – так считали 54% опрошенных в данной возрастной группе. Среди самых молодых респондентов (в возрасте от 18 до 24 лет) так считают лишь треть опрошенных (34%).

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ЛОЖНА, ЕСЛИ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ? (в %)

Всего 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Полностью согласны 18 9 14 17 24 Скорее согласны 29 25 31 26 29 Скорее не согласны 27 32 31 29 22 Абсолютно не согласны 13 20 14 15 11 Затрудняюсь ответить 13 15 10 14 14

Заметно чаще данное мнение поддерживают сторонники действий российских вооруженных сил в Украине (54%). 30% тех, кто не поддерживают действия ВС РФ, согласны с мнением, что любая информация о спецоперации ложна, если отличается от государственной.

Также читайте материалы «Спектр» по данным исследования: «Осознанное неведение» и «Глухая оборона».

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 июня 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95% В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов об отношении к российскому закону об уголовной ответственности за ложную информацию, доверии информации и информационным каналам. Также респондентам были заданы вопросы об отношении к преследованию в интернете.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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