Памяти М.С. Горбачева

Для тех, кто занимается изучением общественного мнения в России, особенно – для работающих в Левада-центре, память о М.С.Горбачеве особенно важна. Создание первого за всю историю СССР центра по проведению общенациональных репрезентативных опросов населения стало возможно при содействии и только при содействии Горбачева. Без его поддержки создателям ВЦИОМ Т.И.Заславской и Б.А.Грушину, было бы невозможно преодолеть сильнейшее сопротивление советского парт- и госаппарата.

Горбачев отказался от одного из важнейших инструментов тоталитарного господства: монополии власти на то, чтобы выступать от имени народа, диктовать народу, что он думает обо всем, в том числе и о ней.

Да, опросы были Горбачеву нужны в те поры, когда он искал — и нашел! — в народе союзника для своей борьбы внутри партийных верхов. Тогда горбачевский рейтинг, который стал измерять новосозданный ВЦИОМ, достигал тех же вершин, что и у последующих глав нашего государства.

Но запущенные Горбачевым процессы общественной трансформации, процессы движения к свободе, начали обгонять его собственную эволюцию. В собранном по его инициативе предпарламенте он еще пытался договориться с послушным ему большинством против непослушного меньшинства. Однако в этот исторический момент именно это меньшинство народных депутатов выражало мнение большинства народа. Этот в свою очередь исторический факт был засвидетельствован опросом, который провел ВЦИОМ. Результаты были переданы Горбачеву. Это был для него удар. Но что он сделал со ВЦИОМом, получив от него этот удар? Ничего.

ВЦИОМ лишился, быть может, некоторой неформальной милости. Но не впал в формальную или неформальную немилость. Горбачев от него отвернулся и он — к своему счастью — оказался независимым от власти. Он оказался на той дистанции от власти, на которой и следует находиться исследователям народного мнения.

В дальнейшем ВЦИОМу пришлось отслеживать постепенную утрату Горбачевым народной поддержки в его родной стране. По прошествии лет люди стали забывать, что принесла им горбачевская перестройка. Лишенные иных перспектив, они стали все чаще возвращаться к ностальгии по СССР, «развал» которого они приписывали и теперь приписывают Ельцину и Горбачеву. Еще Горбачеву приписывают вину за поражение СССР в холодной войне. И не желают замечать то, как славят Горбачева народы, обретшие свободу после его решения вывести советские войска из стран Восточной Европы.

В эти траурные дни одни будут думать, что не стало великого государственного деятеля, сумевшего, не пролив ни капли ничьей крови, повернуть ход истории к свободе для сотен миллионов. Другие будут думать, как бы отменить, все, что было им сделано. Наше дело, которое мы начали делать благодаря ему, показывать людям эти их мнения.

Алексей ЛЕВИНСОН

Вконтакте Facebook Twitter