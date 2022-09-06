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Отношение к странам и их гражданам

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В отношении США, ЕС, Эстонии и Украины продолжают преобладать негативные оценки. Отношение к Грузии и Турции преимущественно положительное (при заметной доле негативных оценок). К Китаю и Беларуси респонденты относятся позитивно. Отношение к гражданам этих стран лучше, чем к каждой стране в отдельности.

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Эстония, Украина, Грузия, Беларусь, Китай и Турция. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю и Беларуси. В отношении Турции и Грузии хотя и преобладает позитивное отношение, заметное число респондентов относится негативно. Отрицательное отношение преобладает к странам Запада и Украине, что объясняется текущим конфликтом.

Отношение россиян к США остается негативным. За последние месяцы неприязнь лишь немного ослабла. Доля положительных оценок составила в августе 19% (в мае — 14%) опрошенных, отрицательных — 71% (в мае — 75%, хуже относились к США только в 2015 году). Как и прежде, лучше всего к США относятся молодые группы населения: 35% респондентов в возрасте 18-24 года и 28% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся возрастные группы: 15% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 72% — отрицательно; 11% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 82% — отрицательно.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Также за последние месяцы несколько ослабло негативное отношение к Европейскому Союзу. 23% (в мае — 16%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо — 65% (в мае — 69%, что также являлось одним из пиковых значений). Также за последние месяцы несколько ослабло негативное отношение к Европейскому Союзу. 23% (в мае — 16%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо — 65% (в мае — 69%, что также являлось одним из пиковых значений). Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (42%), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (14% положительно, 77% отрицательно).

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Украине остаётся стабильно плохим: 23% опрошенных относятся к этой стране хорошо, 66% — плохо. За прошедшие месяцы оценки респондентов не изменились. В отношении Украины более положительное отношение преобладает в молодых группах: 34% в группе 18-24 и 31% в группе 25-39 лет относятся к Украине хорошо. В группах 40-54 года и 55 лет и старше к Украине хорошо относятся только 21% и 15% соответственно.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Эстонии значительно ухудшилось со времени последнего измерения, которое производилось еще до начала нынешнего конфликта: так, доля негативных оценок составила 57% (в октябре 2021 года — 10%), а доля положительных снизилась до 29% (в октябре 2021 года — 72%). В отношении Эстонии – как и в отношении других Западных стран – характерно различие по возрастным группам. Примерно по половине опрошенных 18-24 лет и 25-39 лет относятся к этой стране хорошо, в то же время у респондентов 40-54 лет и 55 лет и старше преобладает негативное отношение.

Таблица

июн.97май.07дек.18окт.21авг.22
Хорошо5216507229
Плохо4671171057
Затруднились ответить213331714

Отношение к Грузии с августа прошлого года еще немного улучшилось: доля положительных оценок сегодня составляет 57%, негативных — 29%.Среди всех возрастных групп преобладает положительное отношение к Грузии. Наибольшая доля (76%) тех, кто относится к Грузии хорошо, распределена среди россиян в возрасте 18-24 года.

Отношение к Грузии

Как вы в целом относитесь сейчас к Грузии?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение россиян к Беларуси остается на высоком уровне: 88% относятся хорошо, плохо — лишь 7%.

Отношение к Беларуси

Как вы в целом относитесь сейчас к Беларуси?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
12.199812.199907.200007.200305.200502.200605.200608.200601.200702.200703.200905.200909.200911.200901.201007.201011.201001.201103.201105.201107.201109.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201403.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201611.201603.201705.201702.201905.201908.202008.202111.202103.202208.2022
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Россияне стали несколько лучше относиться к Китаю: в марте 83% относились хорошо, 8% —  плохо, в августе — 88% и 5% соответственно. На фоне конфликта с Украиной и Западом отношение к Китаю в августе достигло пиковых значений.

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
03.199503.199712.199812.199907.200007.200308.200505.200606.200607.200610.200604.200705.200711.200710.200902.201103.201306.201311.201305.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201501.201603.201609.201603.201708.201701.201809.201811.201901.202001.202108.202103.202208.2022
485767727676656263656260656776686357557775817580757272786776716975726575708388
2127191215162223252126272222152124323181381271314131116131413131724141885
30171416108121513141313121291213111415131113131215161217111518121111121297

По сравнению с концом 2020 года (когда этот вопрос задавался в последний раз) отношение к Турции значительно улучшилось: если тогда к ней хорошо относились 48% респондентов, плохо — 36%, то в августе этого года — 68% и 20% соответственно. Среди представителей всех возрастных групп преобладает положительное отношение к Турции. Лучше всего к ней относятся самые молодые респонденты — 18-24 лет.

Таблица

июл.03сен.16ноя.20авг.22
Хорошо75254868
Плохо17643620
Затруднились ответить8111612

Отношение к гражданам некоторых стран

Респондентам было предложено оценить свое отношение к жителям четырех стран из списка: к белорусам, украинцам, китайцам и американцам. В отношении граждан этих стран наблюдается та же иерархия, что и в отношении к самим странам. Однако отношение к гражданам заметно лучше, чем к странам в целом.

Так, при резко отрицательном отношении к США и Украине, отношение к американцам и украинцам неоднозначное. Около половины респондентов (48%) хорошо относятся к американцам, к украинцам – 68%. Негативное отношение демонстрируют 40% и 23% соответственно. В возрастных группах существенных различий не наблюдается.

Таблица

фев.00май.02мар.03мар.04ноя.08май.09июн.13сен.14сен.15мар.16дек.16авг.22
Хорошо787775786968584253315248
Плохо111618142322313732513840
Затрудняюсь ответить11778810112115181112

Таблица

окт.06май.09май.14сен.14фев.15май.15сен.15мар.16авг.16фев.19окт.21авг.22
Хорошо817581616364635955828368
Плохо131812262525252732131023
Затрудняюсь ответить677141211121412679

Если в декабре 2016 года к китайцам хорошо относились 77% опрошенных, плохо — 13%, то в августе этого года — 86% и 6% соответственно. К белорусам положительно относятся 92% респондентов. За 16 лет значимых изменений нет.

Таблица

окт.06июн.13дек.16авг.22
Хорошо70587786
Плохо2031136
Затрудняюсь ответить1011108

Таблица

май.09авг.22
Хорошо9092
Плохо43
Затрудняюсь ответить65

Смотрите также: Восприятие “дружественных” и “враждебных” стран:

Международные отношения

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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