Санкции Запада

Больше половины россиян не обеспокоены санкциями Запада. При этом к августу эта обеспокоенность немного выросла. Более всего санкции беспокоят респондентов среднего достатка и жителей крупных городов. Одновременно с этим преобладает мнение, что санкции пойдут стране на пользу и станут стимулом к развитию.
В августе обеспокоенность санкциями несколько увеличилась по сравнению с маем: санкции совершенно не беспокоят 31% респондентов (в мае — 29%); не слишком — 26% (в мае — 32%); довольно беспокоят — 19% (в мае — 21%); очень беспокоят — 22% (в мае — 17%). Беспокойство санкциями находится на уровне ноября 2018 года.
Таблица
|мар.14
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|мар.22
|май.22
|авг.22
|Очень беспокоят
|11
|8
|8
|10
|7
|16
|10
|7
|7
|7
|20
|12
|13
|19
|17
|22
|Довольно беспокоят
|42
|34
|29
|26
|25
|35
|31
|32
|21
|23
|23
|19
|19
|27
|21
|19
|Не слишком беспокоят
|31
|40
|39
|43
|39
|33
|37
|38
|40
|42
|33
|36
|31
|30
|32
|26
|Совершенно не беспокоят
|9
|16
|21
|18
|27
|13
|19
|21
|28
|26
|23
|31
|35
|23
|29
|31
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|2
Таблица
|мар.14
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|июл.15
|авг.16
|дек.17
|апр.18
|ноя.18
|фев.20
|дек.21
|мар.22
|май.22
|авг.22
|Очень беспокоят + довольно беспокоят
|53
|42
|37
|36
|32
|51
|41
|39
|28
|30
|43
|31
|32
|46
|38
|41
|Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят
|40
|56
|60
|61
|66
|46
|56
|59
|68
|68
|56
|67
|66
|53
|61
|57
|Затруднились ответить
|7
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|2
Наиболее обеспокоены санкциями жители Москвы — 46% из них беспокоят санкции. Также относительно высокая обеспокоенность характерна для жителей городов от 100 до 500 тыс. и более 500 тыс. населения. Санкции беспокоят 44% респондентов, которым “хватает на одежду”. 23% из тех, кому хватает на одежду, санкции очень беспокоят, 21% — довольно беспокоят; среди респондентов, которым “едва хватает на еду”, санкции очень беспокоят 26%, довольно беспокоят — 15%. В возрастных группах заметных различий нет.
Чуть больше трети респондентов беспокоит прекращение поставок в РФ некоторых западных товаров (19% “очень беспокоят”, 18% “довольно беспокоят”). При этом обеспокоенность по поводу ограничений на импорт воспринимается лишь немногим острее, чем в 2014 году. Ограничения на въезд в страны Запада беспокоят около пятой части респондентов, прежде всего тех респондентов, кто был в западных странах (такой опыт имеют около 20% россиян).
79% респондентов считают, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России. При этом чуть более половины (55%) респондентов считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для ее развития, около четверти (24%) — что санкции никак не повлияют на развитие. 16% полагают, что санкции нанесут существенный урон России.
См. также “Санкции Запада: московский опрос”:
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.