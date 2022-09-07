Санкции Запада

Больше половины россиян не обеспокоены санкциями Запада. При этом к августу эта обеспокоенность немного выросла. Более всего санкции беспокоят респондентов среднего достатка и жителей крупных городов. Одновременно с этим преобладает мнение, что санкции пойдут стране на пользу и станут стимулом к развитию.

В августе обеспокоенность санкциями несколько увеличилась по сравнению с маем: санкции совершенно не беспокоят 31% респондентов (в мае — 29%); не слишком — 26% (в мае — 32%); довольно беспокоят — 19% (в мае — 21%); очень беспокоят — 22% (в мае — 17%). Беспокойство санкциями находится на уровне ноября 2018 года.

Таблица мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 мар.22 май.22 авг.22 Очень беспокоят 11 8 8 10 7 16 10 7 7 7 20 12 13 19 17 22 Довольно беспокоят 42 34 29 26 25 35 31 32 21 23 23 19 19 27 21 19 Не слишком беспокоят 31 40 39 43 39 33 37 38 40 42 33 36 31 30 32 26 Совершенно не беспокоят 9 16 21 18 27 13 19 21 28 26 23 31 35 23 29 31 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 1 1 2

Таблица мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17 апр.18 ноя.18 фев.20 дек.21 мар.22 май.22 авг.22 Очень беспокоят + довольно беспокоят 53 42 37 36 32 51 41 39 28 30 43 31 32 46 38 41 Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят 40 56 60 61 66 46 56 59 68 68 56 67 66 53 61 57 Затруднились ответить 7 3 3 4 3 3 4 2 5 2 3 2 2 1 1 2

Наиболее обеспокоены санкциями жители Москвы — 46% из них беспокоят санкции. Также относительно высокая обеспокоенность характерна для жителей городов от 100 до 500 тыс. и более 500 тыс. населения. Санкции беспокоят 44% респондентов, которым “хватает на одежду”. 23% из тех, кому хватает на одежду, санкции очень беспокоят, 21% — довольно беспокоят; среди респондентов, которым “едва хватает на еду”, санкции очень беспокоят 26%, довольно беспокоят — 15%. В возрастных группах заметных различий нет.

Чуть больше трети респондентов беспокоит прекращение поставок в РФ некоторых западных товаров (19% “очень беспокоят”, 18% “довольно беспокоят”). При этом обеспокоенность по поводу ограничений на импорт воспринимается лишь немногим острее, чем в 2014 году. Ограничения на въезд в страны Запада беспокоят около пятой части респондентов, прежде всего тех респондентов, кто был в западных странах (такой опыт имеют около 20% россиян).

79% респондентов считают, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России. При этом чуть более половины (55%) респондентов считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для ее развития, около четверти (24%) — что санкции никак не повлияют на развитие. 16% полагают, что санкции нанесут существенный урон России.

См. также “Санкции Запада: московский опрос”:

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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