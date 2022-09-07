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Санкции Запада

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Больше половины россиян не обеспокоены санкциями Запада. При этом к августу эта обеспокоенность немного выросла. Более всего санкции беспокоят респондентов среднего достатка и жителей крупных городов. Одновременно с этим преобладает мнение, что санкции пойдут стране на пользу и станут стимулом к развитию. 

В августе обеспокоенность санкциями несколько увеличилась по сравнению с маем: санкции совершенно не беспокоят 31% респондентов (в мае — 29%); не слишком — 26% (в мае — 32%); довольно беспокоят — 19% (в мае — 21%); очень беспокоят — 22% (в мае — 17%). Беспокойство санкциями находится на уровне ноября 2018 года.

Таблица

мар.14апр.14май.14июл.14авг.14дек.14июл.15авг.16дек.17апр.18ноя.18фев.20дек.21мар.22май.22авг.22
Очень  беспокоят11881071610777201213191722
Довольно беспокоят42342926253531322123231919272119
Не слишком беспокоят31403943393337384042333631303226
Совершенно не беспокоят9162118271319212826233135232931
Затруднились ответить7334334252322112

Таблица

мар.14апр.14май.14июл.14авг.14дек.14июл.15авг.16дек.17апр.18ноя.18фев.20дек.21мар.22май.22авг.22
Очень беспокоят + довольно беспокоят53423736325141392830433132463841
Не слишком беспокоят + совершенно не беспокоят40566061664656596868566766536157
Затруднились ответить7334334252322112

Наиболее обеспокоены санкциями жители Москвы — 46% из них беспокоят санкции. Также относительно высокая обеспокоенность характерна для жителей городов от 100 до 500 тыс. и более 500 тыс. населения. Санкции беспокоят 44% респондентов, которым “хватает на одежду”. 23% из тех, кому хватает на одежду, санкции очень беспокоят, 21% — довольно беспокоят; среди респондентов, которым “едва хватает на еду”, санкции очень беспокоят 26%, довольно беспокоят — 15%. В возрастных группах заметных различий нет.

Чуть больше трети респондентов беспокоит прекращение поставок в РФ некоторых западных товаров  (19% “очень беспокоят”, 18% “довольно беспокоят”). При этом обеспокоенность по поводу ограничений на импорт воспринимается лишь немногим острее, чем в 2014 году. Ограничения на въезд в страны Запада беспокоят около пятой части респондентов, прежде всего тех респондентов, кто был в западных странах (такой опыт имеют около 20% россиян).

79% респондентов считают, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России. При этом чуть более половины (55%) респондентов считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для ее развития, около четверти (24%) — что санкции никак не повлияют на развитие. 16% полагают, что санкции нанесут существенный урон России.

См. также “Санкции Запада: московский опрос”:

Санкции Запада: московский опрос

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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