Общественные проблемы и юридическая помощь

Три четверти опрошенных считают серьезными проблемами нашего общества плохую экологическую обстановку и загрязнение окружающей среды, а также уплотнительную застройку и вырубку зеленых насаждений. Две трети придерживаются такого же мнения относительно домашнего насилия. Большинство опрошенных готовы обращаться за профессиональной юридической помощью в случае нарушения их прав.

Респондентам было предложено оценить свое отношение к некоторым проблемам российского общества. Среди предложенных проблем наибольшее беспокойство респондентов вызывают в первую очередь проблемы экологии: “плохую экологию, загрязнение окружающей среды, утилизацию мусора” (79% респондентов считают эти проблемы серьезными проблемами нашего общества), “уплотнительную застройку, вырубку парков, уничтожение зелёных насаждений” (74%) и проблему домашнего насилия (64%). Также чуть более половины (56%) опрошенных воспринимают как серьёзную проблему произвола правоохранительных органов.

С февраля 2020 года незначительно выросла обеспокоенность проблемой домашнего насилия: с 61% до 64%.

Три четверти респондентов стали бы обращаться за профессиональной юридической помощью в случае нарушения их прав, не стали бы — 23%.

Около трети (32%) в первую очередь обратились бы за юридической помощью к адвокату, чуть более четверти (26%) — к знакомым юристам либо в юридические фирмы.

Респонденты, которые не стали бы обращаться за юридической помощью, говорят о том, что “не верят, что им смогут помочь” (45%) и что “это слишком дорого” (36%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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