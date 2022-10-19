Пресс-выпуски

Летний отдых

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Большая часть респондентов провели летний отпуск на даче или дома. Также по сравнению с предыдущим замером снизилась доля отдыхающих за границей и несколько выросла доля тех, кто выбрал поездки по России. Всего за последний год за границей побывали порядка 4% россиян. Прежде всего опрошенные были в Турции, Египте, Абхазии и Казахстане.

В этом году большинство респондентов провели свой летний отпуск на даче (23%), использовали его для домашних дел (15%), никуда не ездили из-за отсутствия средств (13%), провели его на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму (8%). Около четверти (23%) не были этим летом в отпуске. С октября 2018 года распределение изменилось мало. Однако по сравнению с предыдущим замером снизилась доля отдыхающих за границей и несколько выросла доля тех, кто выбрал поездки по России.

Ранее похожий вопрос задавался в другой формулировке, респондентов спрашивали о намерениях:

 апр.97май.03май.07май.09май.11май.13май.14май.15май.16май.17
На даче, садовом участке23272124242222222120
На Черноморском побережье Кавказа34767712558
В другом городе, селе России7565576778
За границей1122345634
В Крыму —    112223544
В других местах на территории бывшего СССР1112232211
В Прибалтике0010201110
Останемся дома, будем заниматься своими делами33403431282721272021
Не поедем отдыхать31172020181416192620
Пока не решили, затруднились ответить1081113141917141619

Подавляющее большинство (96%) респондентов не были за границей в течение последних 12 месяцев, в то время как 46% от всех опрошенных никогда не были за границей. Преимущественно респонденты за последний год были в Турции, Египте и Абхазии.

См. подробнее:

Как и где россияне собираются отдыхать этим летом
Поездки за границу

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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