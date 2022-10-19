Летний отдых

Большая часть респондентов провели летний отпуск на даче или дома. Также по сравнению с предыдущим замером снизилась доля отдыхающих за границей и несколько выросла доля тех, кто выбрал поездки по России. Всего за последний год за границей побывали порядка 4% россиян. Прежде всего опрошенные были в Турции, Египте, Абхазии и Казахстане.

В этом году большинство респондентов провели свой летний отпуск на даче (23%), использовали его для домашних дел (15%), никуда не ездили из-за отсутствия средств (13%), провели его на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму (8%). Около четверти (23%) не были этим летом в отпуске. С октября 2018 года распределение изменилось мало. Однако по сравнению с предыдущим замером снизилась доля отдыхающих за границей и несколько выросла доля тех, кто выбрал поездки по России.

Ранее похожий вопрос задавался в другой формулировке, респондентов спрашивали о намерениях:

апр.97 май.03 май.07 май.09 май.11 май.13 май.14 май.15 май.16 май.17 На даче, садовом участке 23 27 21 24 24 22 22 22 21 20 На Черноморском побережье Кавказа 3 4 7 6 7 7 12 5 5 8 В другом городе, селе России 7 5 6 5 5 7 6 7 7 8 За границей 1 1 2 2 3 4 5 6 3 4 В Крыму — 1 1 2 2 2 3 5 4 4 В других местах на территории бывшего СССР 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 В Прибалтике 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 Останемся дома, будем заниматься своими делами 33 40 34 31 28 27 21 27 20 21 Не поедем отдыхать 31 17 20 20 18 14 16 19 26 20 Пока не решили, затруднились ответить 10 8 11 13 14 19 17 14 16 19

Подавляющее большинство (96%) респондентов не были за границей в течение последних 12 месяцев, в то время как 46% от всех опрошенных никогда не были за границей. Преимущественно респонденты за последний год были в Турции, Египте и Абхазии.

См. подробнее:

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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