Летний отдых

Большая часть респондентов провели летний отпуск на даче или дома. Также по сравнению с предыдущим замером снизилась доля отдыхающих за границей и несколько выросла доля тех, кто выбрал поездки по России. Всего за последний год за границей побывали порядка 4% россиян. Прежде всего опрошенные были в Турции, Египте, Абхазии и Казахстане.
В этом году большинство респондентов провели свой летний отпуск на даче (23%), использовали его для домашних дел (15%), никуда не ездили из-за отсутствия средств (13%), провели его на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму (8%). Около четверти (23%) не были этим летом в отпуске. С октября 2018 года распределение изменилось мало. Однако по сравнению с предыдущим замером снизилась доля отдыхающих за границей и несколько выросла доля тех, кто выбрал поездки по России.
Ранее похожий вопрос задавался в другой формулировке, респондентов спрашивали о намерениях:
|апр.97
|май.03
|май.07
|май.09
|май.11
|май.13
|май.14
|май.15
|май.16
|май.17
|На даче, садовом участке
|23
|27
|21
|24
|24
|22
|22
|22
|21
|20
|На Черноморском побережье Кавказа
|3
|4
|7
|6
|7
|7
|12
|5
|5
|8
|В другом городе, селе России
|7
|5
|6
|5
|5
|7
|6
|7
|7
|8
|За границей
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|5
|6
|3
|4
|В Крыму
|—
|1
|1
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|4
|В других местах на территории бывшего СССР
|1
|1
|1
|2
|2
|3
|2
|2
|1
|1
|В Прибалтике
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|Останемся дома, будем заниматься своими делами
|33
|40
|34
|31
|28
|27
|21
|27
|20
|21
|Не поедем отдыхать
|31
|17
|20
|20
|18
|14
|16
|19
|26
|20
|Пока не решили, затруднились ответить
|10
|8
|11
|13
|14
|19
|17
|14
|16
|19
Подавляющее большинство (96%) респондентов не были за границей в течение последних 12 месяцев, в то время как 46% от всех опрошенных никогда не были за границей. Преимущественно респонденты за последний год были в Турции, Египте и Абхазии.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.