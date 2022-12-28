Потребительские индикаторы в конце осени — начале зимы 2022 года

Осенью 2022 года доминирующее влияние на общественные, в том числе и потребительские, ожидания оказали два ключевых фактора: возобновление потребительской активности после длительной весенне-летней паузы и общая тревожность после объявления мобилизации. Эти явления имеют противоположный характер с точки зрения влияния на экономическое поведение россиян, однако, их равнодействующая удерживает потребительские настроения в течение последних месяцев от значительных колебаний. Вместе с этим в ноябре и декабре различные индикаторы потребительской активности говорят об оживлении спроса на ряд крупных категорий товаров, а также нормализации сберегательного поведения россиян.

Индекс потребительских настроений

(март 2008 года - 100%)

ИПН

03.2008 09.2008 12.2008 02.2009 05.2009 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011 08.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011 01.2012 02.2012 03.2012 04.2012 05.2012 06.2012 07.2012 08.2012 09.2012 10.2012 11.2012 12.2012 01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013 01.2014 02.2014 03.2014 04.2014 05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 01.2019 03.2019 05.2019 07.2019 09.2019 11.2019 01.2020 03.2020 09.2020 11.2020 02.2021 04.2021 06.2021 08.2021 10.2021 12.2021 02.2022 04.2022 06.2022 08.2022 10.2022 12.2022 100 95 75 62 64 69 72 76 72 75 73 83 78 77 78 77 82 82 82 82 80 84 84 87 77 74 79 78 81 84 80 81 84 84 82 81 84 84 84 85 90 81 80 81 82 80 79 83 82 80 81 81 85 85 83 80 81 79 76 83 82 80 82 84 89 87 83 85 78 78 78 68 63 63 66 70 75 75 69 66 70 69 64 65 57 63 59 64 65 70 69 67 67 72 68 71 71 72 72 76 76 76 75 76 81 77 74 81 79 87 80 75 75 72 72 80 79 80 81 82 84 68 73 69 74 78 75 75 72 75 74 70 80 82 78 84

Методика построения индекса потребительских настроений

Методика построения индекса потребительских настроений

В то же время происходят заметные структурные перемены в индексе потребительских настроений. Индекс потребительских настроений Левада-Центра учитывает текущие оценки потребительской активности, изменения уровня жизни домохозяйства и ожидания респондентов в отношении собственного материального положения и ситуации в стране. Весной Левада-Центр отметил спад оценок текущего материального положения — причем прежде всего за счет сокращения готовности к крупным покупкам для дома. К ноябрю эта компонента индекса вернулась на уровень периода пандемии. Осенью потребительские ожидания заметно просели, но в декабре вновь достигли пиковых значений лета этого года, преодолев негативный эффект мобилизации.

Индексы потребительских настроений

Вопрос о сроках совершения покупок однозначно указывает на возвращение к привычным потребительским планам. По сравнению с апрелем значительно снизилась доля респондентов, которые планируют отложить крупные покупки и, наоборот, заметно выросло число тех, кто собирается делать покупки в прежние сроки.

Если у Вашей семьи есть планы крупных покупок, то Вы сейчас будете делать покупки в те сроки, в которые планировали, постараетесь поторопиться с такими покупками или, напротив, отложите их на некоторое время? (в %, декабрь 2022)

Будем делать в те сроки, в которые планировали Постараемся поторопиться с такими расходами Отложим эти покупки/расходы на некоторое время Мы не планировали крупные покупки Затрудняюсь ответить мар. 2017 23 12 18 44 3 мар. 2020 14 8 42 35 1 апр. 2022 11 6 55 27 1 май. 2022 17 6 40 36 1 дек. 2022 20 7 37 33 3

Левада-Центр отмечает возросший интерес и к дорогостоящим покупкам. Это отчасти компенсировало падение весны этого года. Общественное мнение в отношении целесообразности приобретения двух категорий товаров — недвижимости и автомобилей — вернулись на «ковидные» рубежи 2021 года. Этот рост следует из общего оживления потребительской активности. Обратим внимание, что индикаторы крупных покупок замеряют не реальную готовность россиян приобретать недвижимость, а оценку настоящего времени как подходящего для приобретения товара.

Индексы целесообразности покупок недвижимости и автомобилей[1]

[1] Индекс целесообразности покупки автомобиля и жилья рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов плюс 100.

В ноябре также выросла готовность к дорогостоящим покупкам в кредит по сравнению с июнем этого года. Причем рост в июне и ноябре происходил, прежде всего, в группе тех россиян, кто поддерживает текущее положение дел в стране. Респонденты, критически относящиеся к тому, в какую сторону движется страна, практически не поменяли свое мнение о покупках в кредит в лучшую сторону. Это отличие может говорить о том, что весомое меньшинство (около 30%) критически настроенных россиян относится с большой настороженностью к долгосрочным финансовым обязательствам, хотя и среди них в целом готовность к крупным покупкам восстанавливается.

Индекс покупок в кредит (по группам)

Рост интереса к недвижимости часто объясняется ее сберегательной функцией для населения. По данным прошлых исследований Левада-Центра, около четверти россиян считают, что накопления лучше держать в недвижимости (27% в сентябре 2022 г.). Оживление покупательского интереса формируют запрос на сбережения. Обращает на себя растущее с 2014 года внимание к совершению накоплений. Восходящий тренд в целом соответствует росту потребительской уверенности за период с 2014 по 2018 год. Однако затем потребительская уверенность перестает расти, а представления о необходимости наличия сбережений продолжают укрепляться в общественном мнении.

К ноябрю 2022 года наибольшее число россиян за всю историю наблюдений считает, что сейчас хорошее время, чтобы иметь сбережения (33%). Это может быть связано в том числе и с растущей необходимостью финансового планирования из-за неустойчивой экономической обстановки, а также с ожиданиями роста цен.

Считают, что сейчас хорошее время для сбережений (в %)

Ожидание роста цен также может стимулировать интерес к дорогостоящим тратам и сбережениям, укрепившийся в декабре этого года.

Как, на Ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца? (в %)

В декабре на 11 процентный пунктов также увеличилась доля респондентов, которые отмечают замедление роста цен за последний год.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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