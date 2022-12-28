Потребительские индикаторы в конце осени — начале зимы 2022 года

Осенью 2022 года доминирующее влияние на общественные, в том числе и потребительские, ожидания оказали два ключевых фактора: возобновление потребительской активности после длительной весенне-летней паузы и общая тревожность после объявления мобилизации. Эти явления имеют противоположный характер с точки зрения влияния на экономическое поведение россиян, однако, их равнодействующая удерживает потребительские настроения в течение последних месяцев от значительных колебаний. Вместе с этим в ноябре и декабре различные индикаторы потребительской активности говорят об оживлении спроса на ряд крупных категорий товаров, а также нормализации сберегательного поведения россиян.
Индекс потребительских настроений
(март 2008 года - 100%)
|ИПН
|03.2008
|09.2008
|12.2008
|02.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|01.2019
|03.2019
|05.2019
|07.2019
|09.2019
|11.2019
|01.2020
|03.2020
|09.2020
|11.2020
|02.2021
|04.2021
|06.2021
|08.2021
|10.2021
|12.2021
|02.2022
|04.2022
|06.2022
|08.2022
|10.2022
|12.2022
|100
|95
|75
|62
|64
|69
|72
|76
|72
|75
|73
|83
|78
|77
|78
|77
|82
|82
|82
|82
|80
|84
|84
|87
|77
|74
|79
|78
|81
|84
|80
|81
|84
|84
|82
|81
|84
|84
|84
|85
|90
|81
|80
|81
|82
|80
|79
|83
|82
|80
|81
|81
|85
|85
|83
|80
|81
|79
|76
|83
|82
|80
|82
|84
|89
|87
|83
|85
|78
|78
|78
|68
|63
|63
|66
|70
|75
|75
|69
|66
|70
|69
|64
|65
|57
|63
|59
|64
|65
|70
|69
|67
|67
|72
|68
|71
|71
|72
|72
|76
|76
|76
|75
|76
|81
|77
|74
|81
|79
|87
|80
|75
|75
|72
|72
|80
|79
|80
|81
|82
|84
|68
|73
|69
|74
|78
|75
|75
|72
|75
|74
|70
|80
|82
|78
|84
Методика построения индекса потребительских настроений
Методика построения индекса потребительских настроений
В то же время происходят заметные структурные перемены в индексе потребительских настроений. Индекс потребительских настроений Левада-Центра учитывает текущие оценки потребительской активности, изменения уровня жизни домохозяйства и ожидания респондентов в отношении собственного материального положения и ситуации в стране. Весной Левада-Центр отметил спад оценок текущего материального положения — причем прежде всего за счет сокращения готовности к крупным покупкам для дома. К ноябрю эта компонента индекса вернулась на уровень периода пандемии. Осенью потребительские ожидания заметно просели, но в декабре вновь достигли пиковых значений лета этого года, преодолев негативный эффект мобилизации.
Индексы потребительских настроений
Вопрос о сроках совершения покупок однозначно указывает на возвращение к привычным потребительским планам. По сравнению с апрелем значительно снизилась доля респондентов, которые планируют отложить крупные покупки и, наоборот, заметно выросло число тех, кто собирается делать покупки в прежние сроки.
Если у Вашей семьи есть планы крупных покупок, то Вы сейчас будете делать покупки в те сроки, в которые планировали, постараетесь поторопиться с такими покупками или, напротив, отложите их на некоторое время? (в %, декабрь 2022)
|Будем делать в те сроки, в которые планировали
|Постараемся поторопиться с такими расходами
|Отложим эти покупки/расходы на некоторое время
|Мы не планировали крупные покупки
|Затрудняюсь ответить
|мар. 2017
|23
|12
|18
|44
|3
|мар. 2020
|14
|8
|42
|35
|1
|апр. 2022
|11
|6
|55
|27
|1
|май. 2022
|17
|6
|40
|36
|1
|дек. 2022
|20
|7
|37
|33
|3
Левада-Центр отмечает возросший интерес и к дорогостоящим покупкам. Это отчасти компенсировало падение весны этого года. Общественное мнение в отношении целесообразности приобретения двух категорий товаров — недвижимости и автомобилей — вернулись на «ковидные» рубежи 2021 года. Этот рост следует из общего оживления потребительской активности. Обратим внимание, что индикаторы крупных покупок замеряют не реальную готовность россиян приобретать недвижимость, а оценку настоящего времени как подходящего для приобретения товара.
Индексы целесообразности покупок недвижимости и автомобилей[1]
[1] Индекс целесообразности покупки автомобиля и жилья рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов плюс 100.
В ноябре также выросла готовность к дорогостоящим покупкам в кредит по сравнению с июнем этого года. Причем рост в июне и ноябре происходил, прежде всего, в группе тех россиян, кто поддерживает текущее положение дел в стране. Респонденты, критически относящиеся к тому, в какую сторону движется страна, практически не поменяли свое мнение о покупках в кредит в лучшую сторону. Это отличие может говорить о том, что весомое меньшинство (около 30%) критически настроенных россиян относится с большой настороженностью к долгосрочным финансовым обязательствам, хотя и среди них в целом готовность к крупным покупкам восстанавливается.
Индекс покупок в кредит (по группам)
Рост интереса к недвижимости часто объясняется ее сберегательной функцией для населения. По данным прошлых исследований Левада-Центра, около четверти россиян считают, что накопления лучше держать в недвижимости (27% в сентябре 2022 г.). Оживление покупательского интереса формируют запрос на сбережения. Обращает на себя растущее с 2014 года внимание к совершению накоплений. Восходящий тренд в целом соответствует росту потребительской уверенности за период с 2014 по 2018 год. Однако затем потребительская уверенность перестает расти, а представления о необходимости наличия сбережений продолжают укрепляться в общественном мнении.
К ноябрю 2022 года наибольшее число россиян за всю историю наблюдений считает, что сейчас хорошее время, чтобы иметь сбережения (33%). Это может быть связано в том числе и с растущей необходимостью финансового планирования из-за неустойчивой экономической обстановки, а также с ожиданиями роста цен.
Считают, что сейчас хорошее время для сбережений (в %)
Ожидание роста цен также может стимулировать интерес к дорогостоящим тратам и сбережениям, укрепившийся в декабре этого года.
Как, на Ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца? (в %)
В декабре на 11 процентный пунктов также увеличилась доля респондентов, которые отмечают замедление роста цен за последний год.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.