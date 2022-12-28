Аналитика, Важное

Потребительские индикаторы в конце осени — начале зимы 2022 года

Степан Гончаров
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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Осенью 2022 года доминирующее влияние на общественные, в том числе и потребительские, ожидания оказали два ключевых фактора: возобновление потребительской активности после длительной весенне-летней паузы и общая тревожность после объявления мобилизации. Эти явления имеют противоположный характер с точки зрения влияния на экономическое поведение россиян, однако, их равнодействующая удерживает потребительские настроения в течение последних месяцев от значительных колебаний. Вместе с этим в ноябре и декабре различные индикаторы потребительской активности говорят об оживлении спроса на ряд крупных категорий товаров, а также нормализации сберегательного поведения россиян.

Индекс потребительских настроений

(март 2008 года - 100%)

 
ИПН
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Методика построения индекса потребительских настроений

Методика построения индекса потребительских настроений

В то же время происходят заметные структурные перемены в индексе потребительских настроений. Индекс потребительских настроений Левада-Центра учитывает текущие оценки потребительской активности, изменения уровня жизни домохозяйства и ожидания респондентов в отношении собственного материального положения и ситуации в стране. Весной Левада-Центр отметил спад оценок текущего материального положения — причем прежде всего за счет сокращения готовности к крупным покупкам для дома. К ноябрю эта компонента индекса вернулась на уровень периода пандемии. Осенью потребительские ожидания заметно просели, но в декабре вновь достигли пиковых значений лета этого года, преодолев негативный эффект мобилизации.

Индексы потребительских настроений

Вопрос о сроках совершения покупок однозначно указывает на возвращение к привычным потребительским планам. По сравнению с апрелем значительно снизилась доля респондентов, которые планируют отложить крупные покупки и, наоборот, заметно выросло число тех, кто собирается делать покупки в прежние сроки.

Если у Вашей семьи есть планы крупных покупок, то Вы сейчас будете делать покупки в те сроки, в которые планировали, постараетесь поторопиться с такими покупками или, напротив, отложите их на некоторое время? (в %, декабрь 2022)

 Будем делать в те сроки, в которые планировалиПостараемся поторопиться с такими расходамиОтложим эти покупки/расходы на некоторое времяМы не планировали крупные покупкиЗатрудняюсь ответить
мар. 2017231218443
мар. 202014842351
апр. 202211655271
май. 202217640361
дек. 202220737333

Левада-Центр отмечает возросший интерес и к дорогостоящим покупкам. Это отчасти компенсировало падение весны этого года. Общественное мнение в отношении целесообразности приобретения двух категорий товаров — недвижимости и автомобилей — вернулись на «ковидные» рубежи 2021 года. Этот рост следует из общего оживления потребительской активности. Обратим внимание, что индикаторы крупных покупок замеряют не реальную готовность россиян приобретать недвижимость, а оценку настоящего времени как подходящего для приобретения товара.

Индексы целесообразности покупок недвижимости и автомобилей[1]

[1]     Индекс целесообразности покупки автомобиля и жилья рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов плюс 100.

В ноябре также выросла готовность к дорогостоящим покупкам в кредит по сравнению с июнем этого года. Причем рост в июне и ноябре происходил, прежде всего, в группе тех россиян, кто поддерживает текущее положение дел в стране. Респонденты, критически относящиеся к тому, в какую сторону движется страна, практически не поменяли свое мнение о покупках в кредит в лучшую сторону. Это отличие может говорить о том, что весомое меньшинство (около 30%) критически настроенных россиян относится с большой настороженностью к долгосрочным финансовым обязательствам, хотя и среди них в целом готовность к крупным покупкам восстанавливается.

Индекс покупок в кредит (по группам)

Рост интереса к недвижимости часто объясняется ее сберегательной функцией для населения. По данным прошлых исследований Левада-Центра, около четверти россиян считают, что накопления лучше держать в недвижимости (27% в сентябре 2022 г.). Оживление покупательского интереса формируют запрос на сбережения. Обращает на себя растущее с 2014 года внимание к совершению накоплений. Восходящий тренд в целом соответствует росту потребительской уверенности за период с 2014 по 2018 год. Однако затем потребительская уверенность перестает расти, а представления о необходимости наличия сбережений продолжают укрепляться в общественном мнении.

К ноябрю 2022 года наибольшее число россиян за всю историю наблюдений считает, что сейчас хорошее время, чтобы иметь сбережения (33%). Это может быть связано в том числе и с растущей необходимостью финансового планирования из-за неустойчивой экономической обстановки, а также с ожиданиями роста цен.

Считают, что сейчас хорошее время для сбережений (в %)

Ожидание роста цен также может стимулировать интерес к дорогостоящим тратам и сбережениям, укрепившийся в декабре этого года.

Как, на Ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца? (в %)

В декабре на 11 процентный пунктов также увеличилась доля респондентов, которые отмечают замедление роста цен за последний год.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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