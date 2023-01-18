Благотворительность, помощь беженцам и участникам СВО, волонтерство

Треть россиян за минувший год жертвовали деньги на общественно полезные цели, около четверти опрошенных оказывали материальную помощь участникам “спецоперации” и украинским беженцам. Работали волонтерами 9%. Благотворительная активность более свойственна людям среднего возраста, более обеспеченным и жителям средних и небольших населенных пунктов. Волонтерская деятельность скорее характерна для молодежи.

За последние 12 месяцев треть респондентов жертвовали деньги на общественно полезные цели, 28% собирали деньги, вещи в помощь участникам “спецоперации”, четверть безвозмездно отдавали одежду, вещи украинским беженцам, а также 9% работали добровольцами. (На втором графике участие в благотворительности представлена в сравнении с другими видами гражданской активности – данные за июнь 2022 года).

По сравнению с предыдущими замерами несколько выросло число россиян, жертвовавших деньги на общественно полезные цели (21% – в марте 2020 года, 28% – в марте 2021 года, 26% – в июне 2022 года, 33% – в декабре 2022 года). Участие в волонтерской деятельности также выросло за 5 лет (с 5% в июне 2018 до 9% в декабре 2022).

Пожертвования на общественно полезные цели, сбор денег и вещей участникам “спецоперации”, а также безвозмездное предоставление вещей беженцам из Украины более свойственны респондентам среднего возраста. Участие в волонтерских движениях более распространено среди опрошенных 18-24 лет.

При распределении ответов по размеру населенного пункта наблюдается, что москвичам свойственна меньшая благотворительная и волонтерская активность, нежели жителям средних и малых населенных пунктов. Так, чаще всего жертвуют средства на общественно полезные цели и собирают средства деньги и вещи в помощь участникам “спецоперации” жители городов с населением до 100 тысяч человек (41% и 33%), а безвозмездное предоставление одежды и прочих вещей для украинских беженцев и волонтерская работа свойственны жителям с населением от 100 до 500 тыс. человек (28% и 13%).

Также благотворительная и волонтерская сильнее распространена среди более обеспеченных респондентов – тех, кому хватает денег на одежду, и тех, кто может позволить себе товары длительного пользования.

См. также исследование за июнь 2022 года:

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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