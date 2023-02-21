Экономические ожидания в начале 2023 года

Начало года отмечается ростом уверенности в экономическом будущем. Рост оптимизма может быть связан с нереализованными опасениями россиян и отсутствием заметных материальных потерь.
В январе 2023 года ожидания возможных проблем с выплатой зарплаты или увольнением несколько снизились по сравнению с маем предыдущего года. В то же время обращает на себя внимание несколько возросшее (в пределах 5 п.п.) число респондентов, не имеющих трудоустроенных людей в своем семейном окружении.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС… (в %)
|…ЗАДЕРЖЕК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?
|…УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?
|…СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ, УВОЛЬНЕНИЯ?
|Это уже происходит
|5
|6
|5
|Это может случиться
|10
|13
|13
|Думаю, что не случится
|58
|54
|53
|Никто в семье не работал
|21
|21
|21
|З/О
|6
|6
|7
Примечательно, что число респондентов, в окружении которых никто не работал в последнее время, выросло именно в старших возрастных группах. В старших возрастных когортах доля экономически неактивного населения традиционно выше, поэтому мы обращаем внимание на относительный рост в сравнении с данными прошлого года. Этот рост позволяет предположить, что снижается число занятых в экономике также в старших возрастных группах, которые могут чаще составлять круг общения возрастных респондентов, либо сужается их круг повседневных контактов среди занятого населения. Данное предположение еще нуждается в дальнейшем исследовании.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС… («Никто из членов семьи в последнее время не работал», в %)
В то же время очевидно во всех возрастных группах отсутствует рост обеспокоенности возможной полной или частичной безработицей, что подтверждается высокими показателями уверенности респондентов в завтрашнем дне. Более того, число уверенных в будущем респондентов заметно выросло по сравнению с сентябрьскими показателями.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ? (в %)
|да
|скорее да
|скорее нет
|нет
|2022-09
|21
|29
|25
|25
|2023-01
|26
|38
|23
|13
В данном вопросе, как и в предыдущем, прослеживается влияния фактора возраста на настроения респондентов. Молодые респонденты традиционно более уверены в своем будущем, и это связано с целым рядом экономических и неэкономических обстоятельств. На этом фоне обращает на себя внимания бо́льшая изменчивость настроения среди молодых групп. С 2016 года, когда респонденты среднего и старшего возраста чувствовали возрастающую уверенность в будущем, траектория индикатора уверенности среди молодых респондентов резко менялась: пенсионная реформа 2018 г., влияние пандемии и связанных ограничений, введение мобилизации в сентябре прошлого года негативным образом повлияли на социальные настроения. При этом уверенность молодых респондентов быстро восстановилась к началу этого года, превысив показатели предыдущих исследований с 2009 года.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ? (в % те, кто чувствуют уверенность)
Рост уверенности происходит не в последнюю очередь благодаря нарастанию ощущения, что привычный уровень жизни респондентов не меняется. Доля респондентов, чью позицию можно описать, как активная адаптация – готовность «вертеться», чтобы выжить – с 2019 года заметно снизилась. Меньшая часть респондентов готова признать, что им удалось добиться большего, другая и более значительная – отмечает отсутствие прежде всего негативных изменений, не ощущает потерю комфортного уровня жизни.
(18-59 лет) КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ТОЧНЕЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К НЫНЕШНЕЙ ЖИЗНИ? (в %)
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2022
|2023
|«Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни»
|6
|6
|5
|7
|8
|8
|6
|5
|3
|7
|7
|«Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни»
|18
|17
|14
|18
|19
|22
|19
|17
|10
|17
|14
|«Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать”
|37
|38
|35
|36
|36
|36
|41
|40
|41
|29
|25
|«Мне удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни»
|12
|12
|14
|10
|10
|11
|13
|14
|12
|15
|19
|«Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось»
|24
|23
|27
|23
|22
|19
|20
|22
|30
|31
|33
|Затрудняюсь ответить
|3
|4
|5
|6
|4
|4
|2
|2
|3
|2
|2
Чувство, что жизнь устойчива, характерно, прежде всего, для респондентов пенсионного возраста. Но также тенденция к росту этого чувства может быть отмечена и среди респондентов экономически активного возраста. Рост числа тех, чья жизнь значительным образом не изменилась и кто уверен в завтрашнем дне, парадоксальным образом отмечается в периоды значительных экономических и политических трудностей. Это позволяет выдвинуть предположение, что негативный информационный фон формирует алармистские ожидания, которые, не реализуясь в полной мере, вызывают представление об относительной устойчивости своего положения и способности экономики безболезненно преодолевать кризисы. С другой стороны, снижение покупательской способности населения фактически могло быть компенсировано повышением доступности наиболее востребованных видов товаров и услуг, в том числе за счет государственного вмешательства, нивелируя возможные негативные последствия экономического спада.
СОГЛАСНЫ С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ: «Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось» (по возрасту, в %)
Степан ГОНЧАРОВ
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.