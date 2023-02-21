Экономические ожидания в начале 2023 года

Начало года отмечается ростом уверенности в экономическом будущем. Рост оптимизма может быть связан с нереализованными опасениями россиян и отсутствием заметных материальных потерь.

В январе 2023 года ожидания возможных проблем с выплатой зарплаты или увольнением несколько снизились по сравнению с маем предыдущего года. В то же время обращает на себя внимание несколько возросшее (в пределах 5 п.п.) число респондентов, не имеющих трудоустроенных людей в своем семейном окружении.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС… (в %)

…ЗАДЕРЖЕК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? …УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? …СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ, УВОЛЬНЕНИЯ? Это уже происходит 5 6 5 Это может случиться 10 13 13 Думаю, что не случится 58 54 53 Никто в семье не работал 21 21 21 З/О 6 6 7

Примечательно, что число респондентов, в окружении которых никто не работал в последнее время, выросло именно в старших возрастных группах. В старших возрастных когортах доля экономически неактивного населения традиционно выше, поэтому мы обращаем внимание на относительный рост в сравнении с данными прошлого года. Этот рост позволяет предположить, что снижается число занятых в экономике также в старших возрастных группах, которые могут чаще составлять круг общения возрастных респондентов, либо сужается их круг повседневных контактов среди занятого населения. Данное предположение еще нуждается в дальнейшем исследовании.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС… («Никто из членов семьи в последнее время не работал», в %)

В то же время очевидно во всех возрастных группах отсутствует рост обеспокоенности возможной полной или частичной безработицей, что подтверждается высокими показателями уверенности респондентов в завтрашнем дне. Более того, число уверенных в будущем респондентов заметно выросло по сравнению с сентябрьскими показателями.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ? (в %)

да скорее да скорее нет нет 2022-09 21 29 25 25 2023-01 26 38 23 13

В данном вопросе, как и в предыдущем, прослеживается влияния фактора возраста на настроения респондентов. Молодые респонденты традиционно более уверены в своем будущем, и это связано с целым рядом экономических и неэкономических обстоятельств. На этом фоне обращает на себя внимания бо́льшая изменчивость настроения среди молодых групп. С 2016 года, когда респонденты среднего и старшего возраста чувствовали возрастающую уверенность в будущем, траектория индикатора уверенности среди молодых респондентов резко менялась: пенсионная реформа 2018 г., влияние пандемии и связанных ограничений, введение мобилизации в сентябре прошлого года негативным образом повлияли на социальные настроения. При этом уверенность молодых респондентов быстро восстановилась к началу этого года, превысив показатели предыдущих исследований с 2009 года.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ? (в % те, кто чувствуют уверенность)

Рост уверенности происходит не в последнюю очередь благодаря нарастанию ощущения, что привычный уровень жизни респондентов не меняется. Доля респондентов, чью позицию можно описать, как активная адаптация – готовность «вертеться», чтобы выжить – с 2019 года заметно снизилась. Меньшая часть респондентов готова признать, что им удалось добиться большего, другая и более значительная – отмечает отсутствие прежде всего негативных изменений, не ощущает потерю комфортного уровня жизни.

(18-59 лет) КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ТОЧНЕЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К НЫНЕШНЕЙ ЖИЗНИ? (в %)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 «Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни» 6 6 5 7 8 8 6 5 3 7 7 «Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни» 18 17 14 18 19 22 19 17 10 17 14 «Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать” 37 38 35 36 36 36 41 40 41 29 25 «Мне удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни» 12 12 14 10 10 11 13 14 12 15 19 «Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось» 24 23 27 23 22 19 20 22 30 31 33 Затрудняюсь ответить 3 4 5 6 4 4 2 2 3 2 2

Чувство, что жизнь устойчива, характерно, прежде всего, для респондентов пенсионного возраста. Но также тенденция к росту этого чувства может быть отмечена и среди респондентов экономически активного возраста. Рост числа тех, чья жизнь значительным образом не изменилась и кто уверен в завтрашнем дне, парадоксальным образом отмечается в периоды значительных экономических и политических трудностей. Это позволяет выдвинуть предположение, что негативный информационный фон формирует алармистские ожидания, которые, не реализуясь в полной мере, вызывают представление об относительной устойчивости своего положения и способности экономики безболезненно преодолевать кризисы. С другой стороны, снижение покупательской способности населения фактически могло быть компенсировано повышением доступности наиболее востребованных видов товаров и услуг, в том числе за счет государственного вмешательства, нивелируя возможные негативные последствия экономического спада.

СОГЛАСНЫ С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ: «Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось» (по возрасту, в %)

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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