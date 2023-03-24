Массовые ожидания относительно уровня безработицы

Начиная с середины 2022 года и до февраля 2023 года ожидания относительно безработицы падали. Это происходило на фоне роста потребительской уверенности, контрастируя с оценками первой половины года. Снижение опасений относительно безработицы приходится на общий рост потребительской уверенности, проявившийся в конце 2022 года.



Левада-Центр рассчитывает индекс безработицы с 2001 года. Он отражает массовые ожидания относительно роста или спада числа безработных сограждан. Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх относительно безработицы снижается.

Индекс ожидания безработицы

(январь 2008 года - 100%)

Индекс ожидания безработицы

01.2001 05.2001 09.2001 11.2001 01.2002 05.2002 09.2002 11.2002 01.2003 05.2003 09.2003 11.2003 01.2004 05.2004 09.2004 11.2004 01.2005 05.2005 09.2005 11.2005 01.2006 05.2006 09.2006 11.2006 01.2007 05.2007 09.2007 11.2007 01.2008 06.2008 10.2008 12.2008 01.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 10.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 08.2017 10.2017 12.2017 03.2018 04.2018 07.2018 10.2018 02.2019 09.2019 02.2020 08.2020 02.2021 08.2021 02.2022 04.2022 08.2022 11.2022 02.2023 91 83 96 89 91 84 84 77 78 73 79 84 80 81 79 75 82 74 78 76 82 79 80 84 89 91 85 93 100 94 74 28 27 67 73 77 75 75 78 79 84 80 82 74 80 84 83 85 84 88 84 88 86 89 86 82 89 87 82 85 84 89 87 85 80 75 72 74 80 73 74 69 71 78 82 84 84 85 87 81 86 85 81 78 91 78 63 69 64 62 74 60 65 66 68 60 71 87 99

Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.

Сравнивая годичные данные по данному вопросу, можно увидеть два всплеска безработицы за последние 10 лет: 2015 год, ознаменованные неустойчивостью курса валют и введением санкций, и 2018-2019 годы, на которые выпала пенсионная реформа и связанные с ними рост беспокойства среди респондентов старше 35 лет. Начиная с середины 2022 года ожидания относительно безработицы постоянно снижались вплоть до февраля 2023 года. Снижение обеспокоенности осенью прошлого года происходило на фоне роста общей удовлетворенности ситуацией в стране и снижением беспокойства о будущем. Наибольшую роль в росте оптимизма играют позитивные ожидания и надежды, в то время как реальные доходы сократились на 6,5%. Однако снижение, очевидно, компенсировалось адаптацией потребительской жизни и отличалось в лучшую сторону по сравнению с наихудшими прогнозами.

Как Вы думаете, в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше, примерно столько же или меньше, чем сейчас? (в %)

Обратим внимание на настроение в различных социально-демографических группах. Особенно заметно снижение доли респондентов, ожидающих увеличения числа безработных среди респондентов средних и старших возрастных групп. Традиционно, это самая «алармистская» группа, поскольку её представители имеют наибольшие трудности, связанные с трудоустройством и больше молодежи опасаются потери работы. Тем не менее, их ожидания фактически сравнялись с молодежными.

Число россиян, которые ожидают увеличения числа безработных в теч. 12 мес. (в %; возраст)

Респонденты с относительно высоким уровнем достатка (не испытывающие значительных проблем с покупкой товаров длительного пользования) как правило более уверены в будущем рынка труда (и, вероятно, своих карьерных возможностях).

Сравнивая данные показателя с другими экономическими показателями, например, входящими в сводный индекс потребительских настроений, можно отметить, что наиболее сильная связь наблюдается с вопросом «сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать крупные покупки для дома?». Сила связи выше, чем в случаях с другими вопросами о материальном положении семьи или страны в течение следующих 12 месяцев. Это в том числе свидетельствует о том, что россияне принимают во внимание свои представления о риске потерять работу при планировании крупных покупок, хотя в ряде случаев поведение индексов не взаимосвязано. Можно заметить, что в 2022 году снижение ожиданий относительно безработицы очень точно совпадало с ростом потребительского поведения.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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