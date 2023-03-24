Пресс-выпуски

Массовые ожидания относительно уровня безработицы

Степан Гончаров
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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Начиная с середины 2022 года и до февраля 2023 года ожидания относительно безработицы падали. Это происходило на фоне роста потребительской уверенности, контрастируя с оценками первой половины года. Снижение опасений относительно безработицы приходится на общий рост потребительской уверенности, проявившийся в конце 2022 года.


Левада-Центр рассчитывает индекс безработицы с 2001 года. Он отражает массовые ожидания относительно роста или спада числа безработных сограждан. Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх относительно безработицы снижается.

Индекс ожидания безработицы

(январь 2008 года - 100%)

 
Индекс ожидания безработицы
01.200105.200109.200111.200101.200205.200209.200211.200201.200305.200309.200311.200301.200405.200409.200411.200401.200505.200509.200511.200501.200605.200609.200611.200601.200705.200709.200711.200701.200806.200810.200812.200801.200908.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201606.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201708.201710.201712.201703.201804.201807.201810.201802.201909.201902.202008.202002.202108.202102.202204.202208.202211.202202.2023
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Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.

Сравнивая годичные данные по данному вопросу, можно увидеть два всплеска безработицы за последние 10 лет: 2015 год, ознаменованные неустойчивостью курса валют и введением санкций, и 2018-2019 годы, на которые выпала пенсионная реформа и связанные с ними рост беспокойства среди респондентов старше 35 лет. Начиная с середины 2022 года ожидания относительно безработицы постоянно снижались вплоть до февраля 2023 года. Снижение обеспокоенности осенью прошлого года происходило на фоне роста общей удовлетворенности ситуацией в стране и снижением беспокойства о будущем. Наибольшую роль в росте оптимизма играют позитивные ожидания и надежды, в то время как реальные доходы сократились на 6,5%. Однако снижение, очевидно, компенсировалось адаптацией потребительской жизни и отличалось в лучшую сторону по сравнению с наихудшими прогнозами.

Как Вы думаете, в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше, примерно столько же или меньше, чем сейчас? (в %)

Обратим внимание на настроение в различных социально-демографических группах. Особенно заметно снижение доли респондентов, ожидающих увеличения числа безработных среди респондентов средних и старших возрастных групп. Традиционно, это самая «алармистская» группа, поскольку её представители имеют наибольшие трудности, связанные с трудоустройством и больше молодежи опасаются потери работы. Тем не менее, их ожидания фактически сравнялись с молодежными.

Число россиян, которые ожидают увеличения числа безработных в теч. 12 мес. (в %; возраст)

Респонденты с относительно высоким уровнем достатка (не испытывающие значительных проблем с покупкой товаров длительного пользования) как правило более уверены в будущем рынка труда (и, вероятно, своих карьерных возможностях).

Сравнивая данные показателя с другими экономическими показателями, например, входящими в сводный индекс потребительских настроений, можно отметить, что наиболее сильная связь наблюдается с вопросом «сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать крупные покупки для дома?». Сила связи выше, чем в случаях с другими вопросами о материальном положении семьи или страны в течение следующих 12 месяцев. Это в том числе свидетельствует о том, что россияне принимают во внимание свои представления о риске потерять работу при планировании крупных покупок, хотя в ряде случаев поведение индексов не взаимосвязано. Можно заметить, что в 2022 году снижение ожиданий относительно безработицы очень точно совпадало с ростом потребительского поведения.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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