Массовые ожидания относительно уровня безработицы

Начиная с середины 2022 года и до февраля 2023 года ожидания относительно безработицы падали. Это происходило на фоне роста потребительской уверенности, контрастируя с оценками первой половины года. Снижение опасений относительно безработицы приходится на общий рост потребительской уверенности, проявившийся в конце 2022 года.
Левада-Центр рассчитывает индекс безработицы с 2001 года. Он отражает массовые ожидания относительно роста или спада числа безработных сограждан. Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх относительно безработицы снижается.
Индекс ожидания безработицы
(январь 2008 года - 100%)
|Индекс ожидания безработицы
|01.2001
|05.2001
|09.2001
|11.2001
|01.2002
|05.2002
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|05.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|05.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|05.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|05.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|05.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|06.2008
|10.2008
|12.2008
|01.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|06.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|08.2017
|10.2017
|12.2017
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|10.2018
|02.2019
|09.2019
|02.2020
|08.2020
|02.2021
|08.2021
|02.2022
|04.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|91
|83
|96
|89
|91
|84
|84
|77
|78
|73
|79
|84
|80
|81
|79
|75
|82
|74
|78
|76
|82
|79
|80
|84
|89
|91
|85
|93
|100
|94
|74
|28
|27
|67
|73
|77
|75
|75
|78
|79
|84
|80
|82
|74
|80
|84
|83
|85
|84
|88
|84
|88
|86
|89
|86
|82
|89
|87
|82
|85
|84
|89
|87
|85
|80
|75
|72
|74
|80
|73
|74
|69
|71
|78
|82
|84
|84
|85
|87
|81
|86
|85
|81
|78
|91
|78
|63
|69
|64
|62
|74
|60
|65
|66
|68
|60
|71
|87
|99
Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.
Сравнивая годичные данные по данному вопросу, можно увидеть два всплеска безработицы за последние 10 лет: 2015 год, ознаменованные неустойчивостью курса валют и введением санкций, и 2018-2019 годы, на которые выпала пенсионная реформа и связанные с ними рост беспокойства среди респондентов старше 35 лет. Начиная с середины 2022 года ожидания относительно безработицы постоянно снижались вплоть до февраля 2023 года. Снижение обеспокоенности осенью прошлого года происходило на фоне роста общей удовлетворенности ситуацией в стране и снижением беспокойства о будущем. Наибольшую роль в росте оптимизма играют позитивные ожидания и надежды, в то время как реальные доходы сократились на 6,5%. Однако снижение, очевидно, компенсировалось адаптацией потребительской жизни и отличалось в лучшую сторону по сравнению с наихудшими прогнозами.
Как Вы думаете, в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше, примерно столько же или меньше, чем сейчас? (в %)
Обратим внимание на настроение в различных социально-демографических группах. Особенно заметно снижение доли респондентов, ожидающих увеличения числа безработных среди респондентов средних и старших возрастных групп. Традиционно, это самая «алармистская» группа, поскольку её представители имеют наибольшие трудности, связанные с трудоустройством и больше молодежи опасаются потери работы. Тем не менее, их ожидания фактически сравнялись с молодежными.
Число россиян, которые ожидают увеличения числа безработных в теч. 12 мес. (в %; возраст)
Респонденты с относительно высоким уровнем достатка (не испытывающие значительных проблем с покупкой товаров длительного пользования) как правило более уверены в будущем рынка труда (и, вероятно, своих карьерных возможностях).
Сравнивая данные показателя с другими экономическими показателями, например, входящими в сводный индекс потребительских настроений, можно отметить, что наиболее сильная связь наблюдается с вопросом «сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать крупные покупки для дома?». Сила связи выше, чем в случаях с другими вопросами о материальном положении семьи или страны в течение следующих 12 месяцев. Это в том числе свидетельствует о том, что россияне принимают во внимание свои представления о риске потерять работу при планировании крупных покупок, хотя в ряде случаев поведение индексов не взаимосвязано. Можно заметить, что в 2022 году снижение ожиданий относительно безработицы очень точно совпадало с ростом потребительского поведения.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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