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Представления о наиболее острых проблемах российского общества: март 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

На фоне традиционных проблем российского общества, которые отмечали респонденты в прошлые годы, на второе место вышли проблемы, связанные со “спецоперацией”. Опрошенные отмечали трудности, связанные с ростом цен (обеспокоенность остается стабильно высокой), коррупцией и увеличением пенсионного возраста. Острота большинства социальных и экономических проблем ослабла на фоне консолидации общественного мнения, которая наблюдается с начала специальной военной операции. На фоне последних событий выросла обеспокоенность возможностью взрывов и террористических актов.


Из проблем российского общества респондентов больше всего тревожат “рост цен” (58%), “спецоперация” и связанные с ней последствия (33%), а также “коррупция, взяточничество” (26%).

Среди социально-экономических проблем главной, по мнению респондентов, остается рост цен (58%), обеспокоенность этим остается стабильно высокой. На втором месте — бедность (24%), на третьем — рост безработицы (20%). Однако доля опрошенных, отметивших эти проблемы как основные, заметно снизилась по сравнению с февралем 2022 года. Это происходит на фоне консолидации общественного мнения, которая наблюдается после начала специальной военной операции.

Острота социально-экономических проблем (таблица)

Рост ценРост безработицыЗадержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д.Кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйстваБедность, обнищание большинства населения
янв.94824448
мар.94844951
июн.94815651
янв.95834850
май.95775048
июл.95774847
янв.96745150
май.96685555
сен.96636354
янв.9755616655
июл.9747546347
янв.9852606545
июл.9840656757
янв.9987605658
июл.9986644056
янв.0082492844
июл.0083511939
янв.0179431740
июл.01663493059
окт.016433113359
янв.027431103159
июл.027034103161
янв.03484492256
июл.03714093261
янв.047335103057
июл.04524062456
янв.05753573758
июл.05713943353
янв.06713653155
июл.06703452751
янв.07703333152
июл.07643032852
янв.08812832949
июн.08822542945
авг.09765163856
фев.10714773651
авг.10723853651
фев.11734163259
авг.11814043052
фев.12723643353
авг.12673343248
фев.13683542952
авг.13693632955
фев.14693342951
авг.14712642840
фев.15823833643
авг.15783653242
фев.167793849
авг.167263147
фев.176953450
авг.176162845
фев.18634093547
авг.18724873052
фев.196236102844
авг.195936102442
фев.205531112036
авг.206144102639
фев.215836112240
фев.226229102037
мар.23582051324

Проблему коррупции отметили 26% опрошенных (в феврале 2022 года – 38%), проблему произвола чиновников – 7% (в феврале 2022 года – 12%), об ограничении гражданских прав говорили 4% опрошенных (в феврале 2022 года – 6%). Острота этих проблем также снизилась. Проблему роста национализма отметили 8%, в этой сфере существенных изменений не фиксируется.

Острота проблем власти и управления (таблица)

Рост национализма, ухудшение межнациональных отношенийКоррупция, взяточничествоЗасилье, произвол чиновниковОграничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати)
янв.941422
мар.941222
июн.941424
янв.953223
май.952125
июл.952523
янв.963324
май.962724
сен.962026
янв.972028
июл.971538
янв.98835
июл.981332
янв.99925
июл.991729
янв.001631
июл.001330
янв.011135
янв.01823
окт.017241
янв.028213
июл.029232
янв.039371
июл.035232
янв.04423102
июл.047382
янв.05832103
июл.0542492
янв.06823102
июл.061025102
янв.07825101
июл.0772791
янв.0852392
июн.08527102
авг.09528133
фев.10728143
апр.10633184
фев.11931163
авг.11927144
фев.12937155
авг.12735134
фев.13839164
авг.131039143
фев.141032124
авг.141126123
фев.1582182
авг.15629103
фев.1682493
авг.16831113
фев.17628103
авг.17733124
фев.18738115
авг.18733146
фев.19541156
авг.19541167
фев.20639185
авг.20738177
фев.21639146
фев.22838126
мар.2382674

В социальной сфере самой острой проблемой россияне называют недоступность многих видов медицинского обслуживания (22%), по 16% опрошенных отметили проблемы несправедливого распределения доходов в обществе и наплыв мигрантов, ещё 13% говорили о недоступности образования. Острота этих проблем также немного снизилась.

Острота проблем в социальной сфере (таблица)

 Резкое расслоение богатых и бедных,
несправедливое распределение доходов		Рост платности, недоступность образованияНедоступность многих видов медицинского
обслуживания		Наплыв приезжих, мигрантов
июн.9437
янв.9529
май.9532
июл.9533
янв.9635
май.9637
сен.9637
янв.9743
июл.9745
янв.9824
июл.9841
янв.9936
июл.9934
янв.0036
июл.0038
янв.0139
июл.012626
окт.01302524
янв.02302532
июл.02282530
янв.03282629
июл.03312730
янв.04293036
июл.04282433
янв.05292831
июл.052727297
янв.0632283011
июл.0630283110
янв.0732293211
июл.073226329
янв.083526318
июн.0835263112
авг.0930162711
фев.1029162710
авг.1029202611
фев.1131182510
авг.1127182412
фев.1236182715
авг.1229202416
фев.1335242817
авг.1333202327
фев.1427172523
авг.1430162324
фев.152413199
авг.1527142011
фев.1626141512
авг.1626162211
фев.172716209
авг.1725132610
фев.1833202618
авг.1830213110
фев.1934202814
авг.1929223018
фев.2027222817
авг.2028202916
фев.2126202315
авг.2123172312
фев.2225192821
мар.2316132216

Среди прочих проблем респонденты выделяют ухудшение состояния окружающей среды (18%), а также кризис морали и угрозу взрывов и терактов в месте проживания (по 15%). Восприятие последней проблемы значительно возросло – с 6% в феврале прошлого до 15% в марте этого года. С большой долей вероятности это происходит на фоне недавних терактов, в которых погибли Дарья Дугина и Владлен Татарский.

Другие проблемы (таблица)

 Кризис морали, культуры, нравственностиУхудшение состояния окружающей средыУгроза
взрывов и других террористических актов в том месте, где Вы живете
янв.942728
мар.942626
июн.942929
сен.941329
янв.952422
май.952726
июл.952731
янв.962424
май.962926
сен.962827
янв.972722
июл.972626
янв.982726
июл.982624
янв.992013
июл.992620
янв.00232014
июл.00262216
янв.01272520
июл.01241911
окт.01241622
янв.02251714
июл.02261715
янв.03161918
июл.03242015
янв.04221913
июл.04161816
янв.05261917
июл.05221715
янв.06262012
июл.06242410
янв.0721256
июл.0728226
янв.0827236
июн.0827234
авг.0926185
фев.1028216
апр.102831
фев.11291816
авг.11262512
фев.1231209
авг.1231216
фев.1330168
авг.1330195
фев.14261612
авг.1418146
фев.151894
авг.1517135
фев.16161611
авг.1616168
фев.1719138
авг.17151412
фев.18181510
авг.1821257
фев.19181910
авг.1918245
фев.2019235
авг.2016225
фев.2119213
авг.2115195
фев.2219216
мар.23151815

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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