Представления о наиболее острых проблемах российского общества: март 2023 года

На фоне традиционных проблем российского общества, которые отмечали респонденты в прошлые годы, на второе место вышли проблемы, связанные со “спецоперацией”. Опрошенные отмечали трудности, связанные с ростом цен (обеспокоенность остается стабильно высокой), коррупцией и увеличением пенсионного возраста. Острота большинства социальных и экономических проблем ослабла на фоне консолидации общественного мнения, которая наблюдается с начала специальной военной операции. На фоне последних событий выросла обеспокоенность возможностью взрывов и террористических актов.
Из проблем российского общества респондентов больше всего тревожат “рост цен” (58%), “спецоперация” и связанные с ней последствия (33%), а также “коррупция, взяточничество” (26%).
Среди социально-экономических проблем главной, по мнению респондентов, остается рост цен (58%), обеспокоенность этим остается стабильно высокой. На втором месте — бедность (24%), на третьем — рост безработицы (20%). Однако доля опрошенных, отметивших эти проблемы как основные, заметно снизилась по сравнению с февралем 2022 года. Это происходит на фоне консолидации общественного мнения, которая наблюдается после начала специальной военной операции.
Острота социально-экономических проблем (таблица)
|Рост цен
|Рост безработицы
|Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д.
|Кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства
|Бедность, обнищание большинства населения
|янв.94
|82
|44
|—
|48
|—
|мар.94
|84
|49
|—
|51
|—
|июн.94
|81
|56
|—
|51
|—
|янв.95
|83
|48
|—
|50
|—
|май.95
|77
|50
|—
|48
|—
|июл.95
|77
|48
|—
|47
|—
|янв.96
|74
|51
|—
|50
|—
|май.96
|68
|55
|—
|55
|—
|сен.96
|63
|63
|—
|54
|—
|янв.97
|55
|61
|66
|55
|—
|июл.97
|47
|54
|63
|47
|—
|янв.98
|52
|60
|65
|45
|—
|июл.98
|40
|65
|67
|57
|—
|янв.99
|87
|60
|56
|58
|—
|июл.99
|86
|64
|40
|56
|—
|янв.00
|82
|49
|28
|44
|—
|июл.00
|83
|51
|19
|39
|—
|янв.01
|79
|43
|17
|40
|—
|июл.01
|66
|34
|9
|30
|59
|окт.01
|64
|33
|11
|33
|59
|янв.02
|74
|31
|10
|31
|59
|июл.02
|70
|34
|10
|31
|61
|янв.03
|48
|44
|9
|22
|56
|июл.03
|71
|40
|9
|32
|61
|янв.04
|73
|35
|10
|30
|57
|июл.04
|52
|40
|6
|24
|56
|янв.05
|75
|35
|7
|37
|58
|июл.05
|71
|39
|4
|33
|53
|янв.06
|71
|36
|5
|31
|55
|июл.06
|70
|34
|5
|27
|51
|янв.07
|70
|33
|3
|31
|52
|июл.07
|64
|30
|3
|28
|52
|янв.08
|81
|28
|3
|29
|49
|июн.08
|82
|25
|4
|29
|45
|авг.09
|76
|51
|6
|38
|56
|фев.10
|71
|47
|7
|36
|51
|авг.10
|72
|38
|5
|36
|51
|фев.11
|73
|41
|6
|32
|59
|авг.11
|81
|40
|4
|30
|52
|фев.12
|72
|36
|4
|33
|53
|авг.12
|67
|33
|4
|32
|48
|фев.13
|68
|35
|4
|29
|52
|авг.13
|69
|36
|3
|29
|55
|фев.14
|69
|33
|4
|29
|51
|авг.14
|71
|26
|4
|28
|40
|фев.15
|82
|38
|3
|36
|43
|авг.15
|78
|36
|5
|32
|42
|фев.16
|77
|—
|9
|38
|49
|авг.16
|72
|—
|6
|31
|47
|фев.17
|69
|—
|5
|34
|50
|авг.17
|61
|—
|6
|28
|45
|фев.18
|63
|40
|9
|35
|47
|авг.18
|72
|48
|7
|30
|52
|фев.19
|62
|36
|10
|28
|44
|авг.19
|59
|36
|10
|24
|42
|фев.20
|55
|31
|11
|20
|36
|авг.20
|61
|44
|10
|26
|39
|фев.21
|58
|36
|11
|22
|40
|фев.22
|62
|29
|10
|20
|37
|мар.23
|58
|20
|5
|13
|24
Проблему коррупции отметили 26% опрошенных (в феврале 2022 года – 38%), проблему произвола чиновников – 7% (в феврале 2022 года – 12%), об ограничении гражданских прав говорили 4% опрошенных (в феврале 2022 года – 6%). Острота этих проблем также снизилась. Проблему роста национализма отметили 8%, в этой сфере существенных изменений не фиксируется.
Острота проблем власти и управления (таблица)
|Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений
|Коррупция, взяточничество
|Засилье, произвол чиновников
|Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати)
|янв.94
|14
|22
|—
|—
|мар.94
|12
|22
|—
|—
|июн.94
|14
|24
|—
|—
|янв.95
|32
|23
|—
|—
|май.95
|21
|25
|—
|—
|июл.95
|25
|23
|—
|—
|янв.96
|33
|24
|—
|—
|май.96
|27
|24
|—
|—
|сен.96
|20
|26
|—
|—
|янв.97
|20
|28
|—
|—
|июл.97
|15
|38
|—
|—
|янв.98
|8
|35
|—
|—
|июл.98
|13
|32
|—
|—
|янв.99
|9
|25
|—
|—
|июл.99
|17
|29
|—
|—
|янв.00
|16
|31
|—
|—
|июл.00
|13
|30
|—
|—
|янв.01
|11
|35
|—
|—
|янв.01
|8
|23
|—
|—
|окт.01
|7
|24
|—
|1
|янв.02
|8
|21
|—
|3
|июл.02
|9
|23
|—
|2
|янв.03
|9
|37
|—
|1
|июл.03
|5
|23
|—
|2
|янв.04
|4
|23
|10
|2
|июл.04
|7
|38
|—
|2
|янв.05
|8
|32
|10
|3
|июл.05
|4
|24
|9
|2
|янв.06
|8
|23
|10
|2
|июл.06
|10
|25
|10
|2
|янв.07
|8
|25
|10
|1
|июл.07
|7
|27
|9
|1
|янв.08
|5
|23
|9
|2
|июн.08
|5
|27
|10
|2
|авг.09
|5
|28
|13
|3
|фев.10
|7
|28
|14
|3
|апр.10
|6
|33
|18
|4
|фев.11
|9
|31
|16
|3
|авг.11
|9
|27
|14
|4
|фев.12
|9
|37
|15
|5
|авг.12
|7
|35
|13
|4
|фев.13
|8
|39
|16
|4
|авг.13
|10
|39
|14
|3
|фев.14
|10
|32
|12
|4
|авг.14
|11
|26
|12
|3
|фев.15
|8
|21
|8
|2
|авг.15
|6
|29
|10
|3
|фев.16
|8
|24
|9
|3
|авг.16
|8
|31
|11
|3
|фев.17
|6
|28
|10
|3
|авг.17
|7
|33
|12
|4
|фев.18
|7
|38
|11
|5
|авг.18
|7
|33
|14
|6
|фев.19
|5
|41
|15
|6
|авг.19
|5
|41
|16
|7
|фев.20
|6
|39
|18
|5
|авг.20
|7
|38
|17
|7
|фев.21
|6
|39
|14
|6
|фев.22
|8
|38
|12
|6
|мар.23
|8
|26
|7
|4
В социальной сфере самой острой проблемой россияне называют недоступность многих видов медицинского обслуживания (22%), по 16% опрошенных отметили проблемы несправедливого распределения доходов в обществе и наплыв мигрантов, ещё 13% говорили о недоступности образования. Острота этих проблем также немного снизилась.
Острота проблем в социальной сфере (таблица)
|Резкое расслоение богатых и бедных,
несправедливое распределение доходов
|Рост платности, недоступность образования
|Недоступность многих видов медицинского
обслуживания
|Наплыв приезжих, мигрантов
|июн.94
|37
|—
|—
|—
|янв.95
|29
|—
|—
|—
|май.95
|32
|—
|—
|—
|июл.95
|33
|—
|—
|—
|янв.96
|35
|—
|—
|—
|май.96
|37
|—
|—
|—
|сен.96
|37
|—
|—
|—
|янв.97
|43
|—
|—
|—
|июл.97
|45
|—
|—
|—
|янв.98
|24
|—
|—
|—
|июл.98
|41
|—
|—
|—
|янв.99
|36
|—
|—
|—
|июл.99
|34
|—
|—
|—
|янв.00
|36
|—
|—
|—
|июл.00
|38
|—
|—
|—
|янв.01
|39
|—
|—
|—
|июл.01
|26
|26
|—
|—
|окт.01
|30
|25
|24
|—
|янв.02
|30
|25
|32
|—
|июл.02
|28
|25
|30
|—
|янв.03
|28
|26
|29
|—
|июл.03
|31
|27
|30
|—
|янв.04
|29
|30
|36
|—
|июл.04
|28
|24
|33
|—
|янв.05
|29
|28
|31
|—
|июл.05
|27
|27
|29
|7
|янв.06
|32
|28
|30
|11
|июл.06
|30
|28
|31
|10
|янв.07
|32
|29
|32
|11
|июл.07
|32
|26
|32
|9
|янв.08
|35
|26
|31
|8
|июн.08
|35
|26
|31
|12
|авг.09
|30
|16
|27
|11
|фев.10
|29
|16
|27
|10
|авг.10
|29
|20
|26
|11
|фев.11
|31
|18
|25
|10
|авг.11
|27
|18
|24
|12
|фев.12
|36
|18
|27
|15
|авг.12
|29
|20
|24
|16
|фев.13
|35
|24
|28
|17
|авг.13
|33
|20
|23
|27
|фев.14
|27
|17
|25
|23
|авг.14
|30
|16
|23
|24
|фев.15
|24
|13
|19
|9
|авг.15
|27
|14
|20
|11
|фев.16
|26
|14
|15
|12
|авг.16
|26
|16
|22
|11
|фев.17
|27
|16
|20
|9
|авг.17
|25
|13
|26
|10
|фев.18
|33
|20
|26
|18
|авг.18
|30
|21
|31
|10
|фев.19
|34
|20
|28
|14
|авг.19
|29
|22
|30
|18
|фев.20
|27
|22
|28
|17
|авг.20
|28
|20
|29
|16
|фев.21
|26
|20
|23
|15
|авг.21
|23
|17
|23
|12
|фев.22
|25
|19
|28
|21
|мар.23
|16
|13
|22
|16
Среди прочих проблем респонденты выделяют ухудшение состояния окружающей среды (18%), а также кризис морали и угрозу взрывов и терактов в месте проживания (по 15%). Восприятие последней проблемы значительно возросло – с 6% в феврале прошлого до 15% в марте этого года. С большой долей вероятности это происходит на фоне недавних терактов, в которых погибли Дарья Дугина и Владлен Татарский.
Другие проблемы (таблица)
|Кризис морали, культуры, нравственности
|Ухудшение состояния окружающей среды
|Угроза
взрывов и других террористических актов в том месте, где Вы живете
|янв.94
|27
|28
|—
|мар.94
|26
|26
|—
|июн.94
|29
|29
|—
|сен.94
|13
|29
|—
|янв.95
|24
|22
|—
|май.95
|27
|26
|—
|июл.95
|27
|31
|—
|янв.96
|24
|24
|—
|май.96
|29
|26
|—
|сен.96
|28
|27
|—
|янв.97
|27
|22
|—
|июл.97
|26
|26
|—
|янв.98
|27
|26
|—
|июл.98
|26
|24
|—
|янв.99
|20
|13
|—
|июл.99
|26
|20
|—
|янв.00
|23
|20
|14
|июл.00
|26
|22
|16
|янв.01
|27
|25
|20
|июл.01
|24
|19
|11
|окт.01
|24
|16
|22
|янв.02
|25
|17
|14
|июл.02
|26
|17
|15
|янв.03
|16
|19
|18
|июл.03
|24
|20
|15
|янв.04
|22
|19
|13
|июл.04
|16
|18
|16
|янв.05
|26
|19
|17
|июл.05
|22
|17
|15
|янв.06
|26
|20
|12
|июл.06
|24
|24
|10
|янв.07
|21
|25
|6
|июл.07
|28
|22
|6
|янв.08
|27
|23
|6
|июн.08
|27
|23
|4
|авг.09
|26
|18
|5
|фев.10
|28
|21
|6
|апр.10
|28
|31
|—
|фев.11
|29
|18
|16
|авг.11
|26
|25
|12
|фев.12
|31
|20
|9
|авг.12
|31
|21
|6
|фев.13
|30
|16
|8
|авг.13
|30
|19
|5
|фев.14
|26
|16
|12
|авг.14
|18
|14
|6
|фев.15
|18
|9
|4
|авг.15
|17
|13
|5
|фев.16
|16
|16
|11
|авг.16
|16
|16
|8
|фев.17
|19
|13
|8
|авг.17
|15
|14
|12
|фев.18
|18
|15
|10
|авг.18
|21
|25
|7
|фев.19
|18
|19
|10
|авг.19
|18
|24
|5
|фев.20
|19
|23
|5
|авг.20
|16
|22
|5
|фев.21
|19
|21
|3
|авг.21
|15
|19
|5
|фев.22
|19
|21
|6
|мар.23
|15
|18
|15
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.