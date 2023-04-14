Представления о наиболее острых проблемах российского общества: март 2023 года

На фоне традиционных проблем российского общества, которые отмечали респонденты в прошлые годы, на второе место вышли проблемы, связанные со “спецоперацией”. Опрошенные отмечали трудности, связанные с ростом цен (обеспокоенность остается стабильно высокой), коррупцией и увеличением пенсионного возраста. Острота большинства социальных и экономических проблем ослабла на фоне консолидации общественного мнения, которая наблюдается с начала специальной военной операции. На фоне последних событий выросла обеспокоенность возможностью взрывов и террористических актов.



Из проблем российского общества респондентов больше всего тревожат “рост цен” (58%), “спецоперация” и связанные с ней последствия (33%), а также “коррупция, взяточничество” (26%).

Среди социально-экономических проблем главной, по мнению респондентов, остается рост цен (58%), обеспокоенность этим остается стабильно высокой. На втором месте — бедность (24%), на третьем — рост безработицы (20%). Однако доля опрошенных, отметивших эти проблемы как основные, заметно снизилась по сравнению с февралем 2022 года. Это происходит на фоне консолидации общественного мнения, которая наблюдается после начала специальной военной операции.

Острота социально-экономических проблем (таблица) Рост цен Рост безработицы Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д. Кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства Бедность, обнищание большинства населения янв.94 82 44 — 48 — мар.94 84 49 — 51 — июн.94 81 56 — 51 — янв.95 83 48 — 50 — май.95 77 50 — 48 — июл.95 77 48 — 47 — янв.96 74 51 — 50 — май.96 68 55 — 55 — сен.96 63 63 — 54 — янв.97 55 61 66 55 — июл.97 47 54 63 47 — янв.98 52 60 65 45 — июл.98 40 65 67 57 — янв.99 87 60 56 58 — июл.99 86 64 40 56 — янв.00 82 49 28 44 — июл.00 83 51 19 39 — янв.01 79 43 17 40 — июл.01 66 34 9 30 59 окт.01 64 33 11 33 59 янв.02 74 31 10 31 59 июл.02 70 34 10 31 61 янв.03 48 44 9 22 56 июл.03 71 40 9 32 61 янв.04 73 35 10 30 57 июл.04 52 40 6 24 56 янв.05 75 35 7 37 58 июл.05 71 39 4 33 53 янв.06 71 36 5 31 55 июл.06 70 34 5 27 51 янв.07 70 33 3 31 52 июл.07 64 30 3 28 52 янв.08 81 28 3 29 49 июн.08 82 25 4 29 45 авг.09 76 51 6 38 56 фев.10 71 47 7 36 51 авг.10 72 38 5 36 51 фев.11 73 41 6 32 59 авг.11 81 40 4 30 52 фев.12 72 36 4 33 53 авг.12 67 33 4 32 48 фев.13 68 35 4 29 52 авг.13 69 36 3 29 55 фев.14 69 33 4 29 51 авг.14 71 26 4 28 40 фев.15 82 38 3 36 43 авг.15 78 36 5 32 42 фев.16 77 — 9 38 49 авг.16 72 — 6 31 47 фев.17 69 — 5 34 50 авг.17 61 — 6 28 45 фев.18 63 40 9 35 47 авг.18 72 48 7 30 52 фев.19 62 36 10 28 44 авг.19 59 36 10 24 42 фев.20 55 31 11 20 36 авг.20 61 44 10 26 39 фев.21 58 36 11 22 40 фев.22 62 29 10 20 37 мар.23 58 20 5 13 24

Проблему коррупции отметили 26% опрошенных (в феврале 2022 года – 38%), проблему произвола чиновников – 7% (в феврале 2022 года – 12%), об ограничении гражданских прав говорили 4% опрошенных (в феврале 2022 года – 6%). Острота этих проблем также снизилась. Проблему роста национализма отметили 8%, в этой сфере существенных изменений не фиксируется.

Острота проблем власти и управления (таблица) Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений Коррупция, взяточничество Засилье, произвол чиновников Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати) янв.94 14 22 — — мар.94 12 22 — — июн.94 14 24 — — янв.95 32 23 — — май.95 21 25 — — июл.95 25 23 — — янв.96 33 24 — — май.96 27 24 — — сен.96 20 26 — — янв.97 20 28 — — июл.97 15 38 — — янв.98 8 35 — — июл.98 13 32 — — янв.99 9 25 — — июл.99 17 29 — — янв.00 16 31 — — июл.00 13 30 — — янв.01 11 35 — — янв.01 8 23 — — окт.01 7 24 — 1 янв.02 8 21 — 3 июл.02 9 23 — 2 янв.03 9 37 — 1 июл.03 5 23 — 2 янв.04 4 23 10 2 июл.04 7 38 — 2 янв.05 8 32 10 3 июл.05 4 24 9 2 янв.06 8 23 10 2 июл.06 10 25 10 2 янв.07 8 25 10 1 июл.07 7 27 9 1 янв.08 5 23 9 2 июн.08 5 27 10 2 авг.09 5 28 13 3 фев.10 7 28 14 3 апр.10 6 33 18 4 фев.11 9 31 16 3 авг.11 9 27 14 4 фев.12 9 37 15 5 авг.12 7 35 13 4 фев.13 8 39 16 4 авг.13 10 39 14 3 фев.14 10 32 12 4 авг.14 11 26 12 3 фев.15 8 21 8 2 авг.15 6 29 10 3 фев.16 8 24 9 3 авг.16 8 31 11 3 фев.17 6 28 10 3 авг.17 7 33 12 4 фев.18 7 38 11 5 авг.18 7 33 14 6 фев.19 5 41 15 6 авг.19 5 41 16 7 фев.20 6 39 18 5 авг.20 7 38 17 7 фев.21 6 39 14 6 фев.22 8 38 12 6 мар.23 8 26 7 4

В социальной сфере самой острой проблемой россияне называют недоступность многих видов медицинского обслуживания (22%), по 16% опрошенных отметили проблемы несправедливого распределения доходов в обществе и наплыв мигрантов, ещё 13% говорили о недоступности образования. Острота этих проблем также немного снизилась.

Острота проблем в социальной сфере (таблица) Резкое расслоение богатых и бедных,

несправедливое распределение доходов Рост платности, недоступность образования Недоступность многих видов медицинского

обслуживания Наплыв приезжих, мигрантов июн.94 37 — — — янв.95 29 — — — май.95 32 — — — июл.95 33 — — — янв.96 35 — — — май.96 37 — — — сен.96 37 — — — янв.97 43 — — — июл.97 45 — — — янв.98 24 — — — июл.98 41 — — — янв.99 36 — — — июл.99 34 — — — янв.00 36 — — — июл.00 38 — — — янв.01 39 — — — июл.01 26 26 — — окт.01 30 25 24 — янв.02 30 25 32 — июл.02 28 25 30 — янв.03 28 26 29 — июл.03 31 27 30 — янв.04 29 30 36 — июл.04 28 24 33 — янв.05 29 28 31 — июл.05 27 27 29 7 янв.06 32 28 30 11 июл.06 30 28 31 10 янв.07 32 29 32 11 июл.07 32 26 32 9 янв.08 35 26 31 8 июн.08 35 26 31 12 авг.09 30 16 27 11 фев.10 29 16 27 10 авг.10 29 20 26 11 фев.11 31 18 25 10 авг.11 27 18 24 12 фев.12 36 18 27 15 авг.12 29 20 24 16 фев.13 35 24 28 17 авг.13 33 20 23 27 фев.14 27 17 25 23 авг.14 30 16 23 24 фев.15 24 13 19 9 авг.15 27 14 20 11 фев.16 26 14 15 12 авг.16 26 16 22 11 фев.17 27 16 20 9 авг.17 25 13 26 10 фев.18 33 20 26 18 авг.18 30 21 31 10 фев.19 34 20 28 14 авг.19 29 22 30 18 фев.20 27 22 28 17 авг.20 28 20 29 16 фев.21 26 20 23 15 авг.21 23 17 23 12 фев.22 25 19 28 21 мар.23 16 13 22 16

Среди прочих проблем респонденты выделяют ухудшение состояния окружающей среды (18%), а также кризис морали и угрозу взрывов и терактов в месте проживания (по 15%). Восприятие последней проблемы значительно возросло – с 6% в феврале прошлого до 15% в марте этого года. С большой долей вероятности это происходит на фоне недавних терактов, в которых погибли Дарья Дугина и Владлен Татарский.

Другие проблемы (таблица) Кризис морали, культуры, нравственности Ухудшение состояния окружающей среды Угроза

взрывов и других террористических актов в том месте, где Вы живете янв.94 27 28 — мар.94 26 26 — июн.94 29 29 — сен.94 13 29 — янв.95 24 22 — май.95 27 26 — июл.95 27 31 — янв.96 24 24 — май.96 29 26 — сен.96 28 27 — янв.97 27 22 — июл.97 26 26 — янв.98 27 26 — июл.98 26 24 — янв.99 20 13 — июл.99 26 20 — янв.00 23 20 14 июл.00 26 22 16 янв.01 27 25 20 июл.01 24 19 11 окт.01 24 16 22 янв.02 25 17 14 июл.02 26 17 15 янв.03 16 19 18 июл.03 24 20 15 янв.04 22 19 13 июл.04 16 18 16 янв.05 26 19 17 июл.05 22 17 15 янв.06 26 20 12 июл.06 24 24 10 янв.07 21 25 6 июл.07 28 22 6 янв.08 27 23 6 июн.08 27 23 4 авг.09 26 18 5 фев.10 28 21 6 апр.10 28 31 — фев.11 29 18 16 авг.11 26 25 12 фев.12 31 20 9 авг.12 31 21 6 фев.13 30 16 8 авг.13 30 19 5 фев.14 26 16 12 авг.14 18 14 6 фев.15 18 9 4 авг.15 17 13 5 фев.16 16 16 11 авг.16 16 16 8 фев.17 19 13 8 авг.17 15 14 12 фев.18 18 15 10 авг.18 21 25 7 фев.19 18 19 10 авг.19 18 24 5 фев.20 19 23 5 авг.20 16 22 5 фев.21 19 21 3 авг.21 15 19 5 фев.22 19 21 6 мар.23 15 18 15

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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