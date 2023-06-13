Социальные выплаты

В марте 2023 года был проведен опрос о новых единовременных и регулярных социальных выплатах, которые получали россияне за прошедшие 12 месяцев. Большинство респондентов указали, что их семьи не получали подобные выплаты. Чаще всего россияне получали выплаты семьям с детьми и новые выплаты пенсионерам. Получение социальных выплат имеет статистически важное значение на оценку действий правительства. Так, респонденты, чьи семьи получали выплаты за прошедший год, несколько чаще одобряют деятельность В. Путина, чем те, кто выплаты не получал. Однако эффект социальных выплат на одобрение президента ниже, чем в ходе исследования в октябре 2021 года, когда выплаты были более массовыми.

В марте 2023 года был проведен опрос о новых единовременных и регулярных социальных выплатах, которые получали россияне за прошедшие 12 месяцев. Большинство респондентов указали, что их семьи не получали подобные выплаты (71%). Чаще всего россияне получали выплаты семьям с детьми (13%) и новые выплаты пенсионерам (12%). По 1% респондентов указали, что их семьи получали выплаты, предназначенные военным и «будущим матерям».

В октябре 2021 года был проведен аналогичный опрос, который показал, что на тот момент около двух третей респондентов получали подобные выплаты (63%).

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПОЛУЧАЛА ЛИ ВАША СЕМЬЯ НОВЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ИЛИ РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ — СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ВОЕННЫМ И СИЛОВИКАМ, ПЕНСИОНЕРАМ И ДРУГИМ ГРУППАМ? ЕСЛИ ДА, ТО КАКИЕ? (в %)

Выплаты семьям с детьми 13 Выплаты пенсионерам 12 Выплаты военным, силовикам в зоне СВО 1 Выплаты «будущим матерям» и новорожденным 1 Семья не получала единовременных выплат 71 Затрудняюсь ответить 1

Чаще всего респонденты получали выплаты в течение предыдущего месяца (53%). Каждый четвёртый получал выплаты более двух месяцев назад, каждый пятый – в течение последних двух месяцев. Обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть опрошенных получила выплаты недавно, что может свидетельствовать о регулярности получения средств.

КАК ДАВНО ВАША СЕМЬЯ ПОЛУЧАЛА ЭТИ ВЫПЛАТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ? (в %% от тех, кто за последний год получал новые единовременные или регулярные выплаты)

В этом месяце 53 В последние 1-2 месяца 19 Более 2 месяцев назад 24 Выплаты еще не пришли 1 Затрудняюсь ответить 4

Получение социальных выплат имеет статистически важное значение на оценку действий правительства и экономические оценки. Так, респонденты, чьи семьи получали выплаты за прошедший год, несколько чаще одобряют деятельность В. Путина (87%), чем те, кто выплаты не получал (80%).

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? (в %)

Однако эффект социальных выплат на одобрение деятельности президента ниже, чем в ходе прошлого исследования в октябре 2021 года, когда выплаты были более массовыми. Респонденты, получавшие выплаты, в два-три раза чаще выражали поддержку президенту. В то же время необходимо отметить, что уровень поддержки президента и одобрения положения дел в стране был заметно ниже, чем сегодня. Это обстоятельство может влиять на силу связи двух показателей. Снижение влияния получения выплат на отношение к власти может свидетельствовать о привыкании россиян к данной форме социальной поддержки со стороны государства. В этом случае они могут восприниматься в большей степени как обычная обязанность государства, нежели чем акт доброй воли, как это подчеркивалось при введении некоторых выплат в 2021 году.

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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