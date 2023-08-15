Отношение к Сталину

Около половины опрошенных относятся к И. Сталину с уважением, примерно четверть – безразличны по отношению к нему. Более половины респондентов согласны с суждением, что он “был великим вождем”.
С мая 2021 года отношение к И. Сталину практически не изменилось. 47% респондентов относятся к нему с уважением (в мае 2021 – 44%), 23% – безразлично (в мае 2021 – 27%), ещё 16% – с симпатией либо восхищением (в мае 2021 – 15%). 8% испытывают негативные эмоции (в мае 2021 – 11%).
Как Вы лично в целом относитесь к Сталину? (полная таблица)
|апр.01
|апр.06
|окт.08
|фев.10
|окт.12
|мар.14
|мар.15
|мар.16
|янв.17
|мар.18
|мар.19
|май.21
|июл.23
|С уважением
|27
|23
|22
|23
|21
|28
|30
|28
|32
|29
|41
|45
|47
|Безразлично
|12
|19
|37
|38
|33
|30
|30
|32
|22
|31
|26
|28
|23
|С симпатией
|7
|8
|8
|7
|6
|9
|7
|7
|10
|9
|6
|10
|9
|С восхищением
|4
|5
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|4
|2
|4
|5
|7
|С неприязнью, раздражением
|18
|18
|12
|12
|12
|10
|9
|9
|12
|7
|6
|5
|4
|Со страхом
|16
|15
|7
|7
|7
|6
|6
|5
|7
|3
|5
|4
|2
|С отвращением, ненавистью
|9
|5
|4
|5
|4
|3
|5
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|Я не знаю, кто такой Сталин
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Затруднились ответить
|6
|8
|10
|7
|16
|11
|11
|14
|10
|16
|7
|3
|5
Доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин — великий вождь, с 2021 года также практически не изменилась: так считают 54% опрошенных (в мае 2021 – 56%). Доля тех, кто не согласен с этим суждением, составила 12% (в мае 2021 – 14%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%