Отношение к Сталину

Около половины опрошенных относятся к И. Сталину с уважением, примерно четверть – безразличны по отношению к нему. Более половины респондентов согласны с суждением, что он “был великим вождем”.

С мая 2021 года отношение к И. Сталину практически не изменилось. 47% респондентов относятся к нему с уважением (в мае 2021 – 44%), 23% – безразлично (в мае 2021 – 27%), ещё 16% – с симпатией либо восхищением (в мае 2021 – 15%). 8% испытывают негативные эмоции (в мае 2021 – 11%).

Как Вы лично в целом относитесь к Сталину? (полная таблица)

апр.01 апр.06 окт.08 фев.10 окт.12 мар.14 мар.15 мар.16 янв.17 мар.18 мар.19 май.21 июл.23 С уважением 27 23 22 23 21 28 30 28 32 29 41 45 47 Безразлично 12 19 37 38 33 30 30 32 22 31 26 28 23 С симпатией 7 8 8 7 6 9 7 7 10 9 6 10 9 С восхищением 4 5 1 2 1 3 2 2 4 2 4 5 7 С неприязнью, раздражением 18 18 12 12 12 10 9 9 12 7 6 5 4 Со страхом 16 15 7 7 7 6 6 5 7 3 5 4 2 С отвращением, ненавистью 9 5 4 5 4 3 5 3 2 2 3 2 2 Я не знаю, кто такой Сталин 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 Затруднились ответить 6 8 10 7 16 11 11 14 10 16 7 3 5

Доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин — великий вождь, с 2021 года также практически не изменилась: так считают 54% опрошенных (в мае 2021 – 56%). Доля тех, кто не согласен с этим суждением, составила 12% (в мае 2021 – 14%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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