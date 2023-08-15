Пресс-выпуски

Отношение к Сталину

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Около половины опрошенных относятся к И. Сталину с уважением, примерно четверть – безразличны по отношению к нему. Более половины респондентов согласны с суждением, что он “был великим вождем”.

С мая 2021 года отношение к И. Сталину практически не изменилось. 47% респондентов относятся к нему с уважением (в мае 2021 – 44%), 23% – безразлично (в мае 2021 – 27%), ещё 16% – с симпатией либо восхищением (в мае 2021 – 15%). 8% испытывают негативные эмоции (в мае 2021 – 11%).

Как Вы лично в целом относитесь к Сталину? (полная таблица)

апр.01апр.06окт.08фев.10окт.12мар.14мар.15мар.16янв.17мар.18мар.19май.21июл.23
С уважением27232223212830283229414547
Безразлично12193738333030322231262823
С симпатией788769771096109
С восхищением4512132242457
С неприязнью, раздражением18181212121099127654
Со страхом161577766573542
С отвращением, ненавистью9545435322322
Я не знаю, кто такой Сталин0000110101101
Затруднились ответить 68107161111141016735

Доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин — великий вождь, с 2021 года также практически не изменилась: так считают 54% опрошенных (в мае 2021 – 56%). Доля тех, кто не согласен с этим суждением, составила 12% (в мае 2021 – 14%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.


Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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