Занятость и безработица в представлениях россиян

Опасения безработицы среди россиян находятся на минимуме. Большинство работающих россиян не ждут сокращения зарплат или задержек в их выплате. Почти половина работающих респондентов фиксирует переработки, а четверть – тенденцию к увеличению рабочего дня.

Левада-Центр провел опрос россиян об их опасениях, связанных с трудоустройством и безработицей. В июле 2023 года показатель ожидания безработицы обновил максимальные оценки, что свидетельствует о самом низком уровне опасений роста безработицы с начала наблюдений в 2001 году. Показатели уверенности превзошли предыдущий максимум, зафиксированный в январе 2008 года накануне мирового экономического кризиса. Нынешний этап роста можно проследить с начала СВО и последовавшей за ней трансформации экономики. Некоторые эксперты связывают это явление с ростом неполной занятости, снижением зарплат и нехваткой квалифицированных кадров, которые стимулирует низкую производительность труда.

ИНДЕКС ОЖИДАНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

Индекс ожидания безработицы

(январь 2008 года - 100%)

Индекс ожидания безработицы

01.2001 05.2001 09.2001 11.2001 01.2002 05.2002 09.2002 11.2002 01.2003 05.2003 09.2003 11.2003 01.2004 05.2004 09.2004 11.2004 01.2005 05.2005 09.2005 11.2005 01.2006 05.2006 09.2006 11.2006 01.2007 05.2007 09.2007 11.2007 01.2008 06.2008 10.2008 12.2008 01.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 10.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 08.2017 10.2017 12.2017 03.2018 04.2018 07.2018 10.2018 02.2019 09.2019 02.2020 08.2020 02.2021 08.2021 02.2022 04.2022 08.2022 11.2022 02.2023 07.2023 91 83 96 89 91 84 84 77 78 73 79 84 80 81 79 75 82 74 78 76 82 79 80 84 89 91 85 93 100 94 74 28 27 67 73 77 75 75 78 79 84 80 82 74 80 84 83 85 84 88 84 88 86 89 86 82 89 87 82 85 84 89 87 85 80 75 72 74 80 73 74 69 71 78 82 84 84 85 87 81 86 85 81 78 91 78 63 69 64 62 74 60 65 66 68 60 71 87 99 108

Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.

Снижение безработицы соответствует общему тренду на рост уверенности в завтрашнем дне. Этот показатель также заметно вырос в 2022 году (хотя, будучи более общим показателем, он отражает и спады настроения, например, после объявления мобилизации в России).

Высоки и показатели, характеризующие уверенность россиян в том, что работодатели будут исполнять свои обязательства. Примерно две трети опрошенных россиян не думают, что их семей могут коснуться задержки, снижения зарплаты или увольнения.

Если говорить о Вас и о членах Вашей семьи, проживающих вместе с Вами, ожидаете ли Вы сейчас… (в %)

задержек заработной платы? уменьшения (урезания) заработной платы? сокращения кадров, увольнения? Это уже происходит 4 6 5 Это может случиться 9 12 12 Думаю, что не случится 66 62 60 Никто в семье не работал 16 16 16 З/О 5 5 7

Данные в динамике также показывают самую высокую за весь период наблюдений уверенность в том, что негативные экономические явления не коснутся их семей. Последний этап роста обеспокоенности безработицей пришелся на начало пандемии, но уже с 2021 года общественные настроения вновь стабилизировались. Снижение уровня беспокойства по поводу сокращения или задержек зарплаты коррелирует со спадом тревожности по поводу безработицы. Снижение обеспокоенности насчет снижения уровня заработной платы подтверждается статистикой Росстата. Несмотря на готовность значительной части предпринимателей к сокращению зарплат своих сотрудников вместо сокращений в кризисных ситуациях, урезание зарплат не является важным фактором снижения безработицы в настоящее время.

Одним из сопутствующих параметров снижения безработицы может быть рост неполной занятости, недоиспользование рабочей силы. Респондентам, занятым на рынке труда, был задан вопрос с просьбой оценить примерное время, которое они уделяют работе. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что россияне, по их собственным оценкам, скорее перерабатывают: 45% считают, что работают более 40 часов в неделю. Меньше стандартных 40 часов в неделю работают 13% опрошенных занятых россиян.

Сколько часов в неделю Вы обычно уделяете работе? (в %% от тех, кто работает; N = 1025)

Более 40 часов в неделю 45 Около 40 часов в неделю 40 Меньше 40, но больше 20 часов в неделю 10 20 часов в неделю и меньше 3 Затрудняюсь ответить 2

23% занятых россиян отмечают увеличение затрачиваемого на работу времени. 71% работающих отметили, что длительность их рабочего дня не изменилась за последние месяцы.

Как за последние несколько месяцев изменилось количество времени, которое Вы тратите на работу? (в %% от тех, кто работает; N = 1025)

Увеличилось на несколько часов в день 11 Увеличилось на несколько часов в неделю 12 Практически не изменилось 71 Снизилось на несколько часов в неделю 4 Снизилось на несколько часов в день 1 Затрудняюсь ответить 2

Среди респондентов, которые ожидают увольнений либо уже столкнулись с ними, заметно выше доля респондентов, занятых более стандартных 40 часов. Можно предположить, что готовность к переработкам связана с опасением попасть под сокращение и ощущением ненадежности собственного материального и карьерного положения. Две трети респондентов, ожидающих увольнения, не испытывают уверенность в завтрашнем дне (64%). Среди тех, кто не ждет сокращения, неуверенность в будущем чувствует только четверть (26%).

Сколько часов в неделю Вы обычно уделяете работе? (в %)

Ожидают увольнений, сокращений (столкнулись) Думают, что этого не случится Никто в семье не работал Более 40 часов в неделю 55 42 43 Около 40 часов в неделю 35 41 41 Меньше 40, но больше 20 часов в неделю 5 11 16 20 часов в неделю и меньше 3 3 0 Затрудняюсь ответить 2 2 0

Вопросы о длине рабочего дня и об изменении графика занятости за последние месяцы имеют заметную положительную связь. Работающие более 40 часов в неделю респонденты существенно чаще отмечают увеличение занятости в прошедшие месяцы.

Также чаще других увеличение занятости отмечали руководители, предприниматели (33%) и рабочие (26%). Служащие и специалист, наоборот, отмечали рост занятости реже (14% и 17% соответственно).

Как за последние несколько месяцев изменилось количество времени, которое Вы тратите на работу? (в %)

Руководитель, предприниматель Специалист без руководящий ф-й Служащий без спец. образ. Рабочий Увеличилось 33 17 14 26 Не изменилось 58 77 83 68 Снизилось 7 5 2 3 Затрудняюсь ответить 2 2 1 3

Учитывая рост номинальных зарплат, снижений опасений остаться без работы, а также интенсивную нагрузку на работников, можно сделать вывод о нехватке имеющихся трудовых ресурсов. Это может быть связано с высокой нагрузкой на реальный сектор экономики, о чем, в частности, говорят сильная загрузка опрошенных россиян с рабочими специальностями, а также обнаруженный экспертами дефицит квалифицированных кадров на рынке труда.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%