Занятость и безработица в представлениях россиян

Опасения безработицы среди россиян находятся на минимуме. Большинство работающих россиян не ждут сокращения зарплат или задержек в их выплате. Почти половина работающих респондентов фиксирует переработки, а четверть – тенденцию к увеличению рабочего дня.
Левада-Центр провел опрос россиян об их опасениях, связанных с трудоустройством и безработицей. В июле 2023 года показатель ожидания безработицы обновил максимальные оценки, что свидетельствует о самом низком уровне опасений роста безработицы с начала наблюдений в 2001 году. Показатели уверенности превзошли предыдущий максимум, зафиксированный в январе 2008 года накануне мирового экономического кризиса. Нынешний этап роста можно проследить с начала СВО и последовавшей за ней трансформации экономики. Некоторые эксперты связывают это явление с ростом неполной занятости, снижением зарплат и нехваткой квалифицированных кадров, которые стимулирует низкую производительность труда.
ИНДЕКС ОЖИДАНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
Индекс ожидания безработицы
(январь 2008 года - 100%)
|Индекс ожидания безработицы
|01.2001
|05.2001
|09.2001
|11.2001
|01.2002
|05.2002
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|05.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|05.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|05.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|05.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|05.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|06.2008
|10.2008
|12.2008
|01.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|06.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|08.2017
|10.2017
|12.2017
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|10.2018
|02.2019
|09.2019
|02.2020
|08.2020
|02.2021
|08.2021
|02.2022
|04.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|07.2023
|91
|83
|96
|89
|91
|84
|84
|77
|78
|73
|79
|84
|80
|81
|79
|75
|82
|74
|78
|76
|82
|79
|80
|84
|89
|91
|85
|93
|100
|94
|74
|28
|27
|67
|73
|77
|75
|75
|78
|79
|84
|80
|82
|74
|80
|84
|83
|85
|84
|88
|84
|88
|86
|89
|86
|82
|89
|87
|82
|85
|84
|89
|87
|85
|80
|75
|72
|74
|80
|73
|74
|69
|71
|78
|82
|84
|84
|85
|87
|81
|86
|85
|81
|78
|91
|78
|63
|69
|64
|62
|74
|60
|65
|66
|68
|60
|71
|87
|99
|108
Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.
Снижение безработицы соответствует общему тренду на рост уверенности в завтрашнем дне. Этот показатель также заметно вырос в 2022 году (хотя, будучи более общим показателем, он отражает и спады настроения, например, после объявления мобилизации в России).
Высоки и показатели, характеризующие уверенность россиян в том, что работодатели будут исполнять свои обязательства. Примерно две трети опрошенных россиян не думают, что их семей могут коснуться задержки, снижения зарплаты или увольнения.
Если говорить о Вас и о членах Вашей семьи, проживающих вместе с Вами, ожидаете ли Вы сейчас… (в %)
|задержек заработной платы?
|уменьшения (урезания) заработной платы?
|сокращения кадров, увольнения?
|Это уже происходит
|4
|6
|5
|Это может случиться
|9
|12
|12
|Думаю, что не случится
|66
|62
|60
|Никто в семье не работал
|16
|16
|16
|З/О
|5
|5
|7
Данные в динамике также показывают самую высокую за весь период наблюдений уверенность в том, что негативные экономические явления не коснутся их семей. Последний этап роста обеспокоенности безработицей пришелся на начало пандемии, но уже с 2021 года общественные настроения вновь стабилизировались. Снижение уровня беспокойства по поводу сокращения или задержек зарплаты коррелирует со спадом тревожности по поводу безработицы. Снижение обеспокоенности насчет снижения уровня заработной платы подтверждается статистикой Росстата. Несмотря на готовность значительной части предпринимателей к сокращению зарплат своих сотрудников вместо сокращений в кризисных ситуациях, урезание зарплат не является важным фактором снижения безработицы в настоящее время.
Одним из сопутствующих параметров снижения безработицы может быть рост неполной занятости, недоиспользование рабочей силы. Респондентам, занятым на рынке труда, был задан вопрос с просьбой оценить примерное время, которое они уделяют работе. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что россияне, по их собственным оценкам, скорее перерабатывают: 45% считают, что работают более 40 часов в неделю. Меньше стандартных 40 часов в неделю работают 13% опрошенных занятых россиян.
Сколько часов в неделю Вы обычно уделяете работе? (в %% от тех, кто работает; N = 1025)
|Более 40 часов в неделю
|45
|Около 40 часов в неделю
|40
|Меньше 40, но больше 20 часов в неделю
|10
|20 часов в неделю и меньше
|3
|Затрудняюсь ответить
|2
23% занятых россиян отмечают увеличение затрачиваемого на работу времени. 71% работающих отметили, что длительность их рабочего дня не изменилась за последние месяцы.
Как за последние несколько месяцев изменилось количество времени, которое Вы тратите на работу? (в %% от тех, кто работает; N = 1025)
|Увеличилось на несколько часов в день
|11
|Увеличилось на несколько часов в неделю
|12
|Практически не изменилось
|71
|Снизилось на несколько часов в неделю
|4
|Снизилось на несколько часов в день
|1
|Затрудняюсь ответить
|2
Среди респондентов, которые ожидают увольнений либо уже столкнулись с ними, заметно выше доля респондентов, занятых более стандартных 40 часов. Можно предположить, что готовность к переработкам связана с опасением попасть под сокращение и ощущением ненадежности собственного материального и карьерного положения. Две трети респондентов, ожидающих увольнения, не испытывают уверенность в завтрашнем дне (64%). Среди тех, кто не ждет сокращения, неуверенность в будущем чувствует только четверть (26%).
Сколько часов в неделю Вы обычно уделяете работе? (в %)
|Ожидают увольнений, сокращений (столкнулись)
|Думают, что этого не случится
|Никто в семье не работал
|Более 40 часов в неделю
|55
|42
|43
|Около 40 часов в неделю
|35
|41
|41
|Меньше 40, но больше 20 часов в неделю
|5
|11
|16
|20 часов в неделю и меньше
|3
|3
|0
|Затрудняюсь ответить
|2
|2
|0
Вопросы о длине рабочего дня и об изменении графика занятости за последние месяцы имеют заметную положительную связь. Работающие более 40 часов в неделю респонденты существенно чаще отмечают увеличение занятости в прошедшие месяцы.
Также чаще других увеличение занятости отмечали руководители, предприниматели (33%) и рабочие (26%). Служащие и специалист, наоборот, отмечали рост занятости реже (14% и 17% соответственно).
Как за последние несколько месяцев изменилось количество времени, которое Вы тратите на работу? (в %)
|Руководитель, предприниматель
|Специалист без руководящий ф-й
|Служащий без спец. образ.
|Рабочий
|Увеличилось
|33
|17
|14
|26
|Не изменилось
|58
|77
|83
|68
|Снизилось
|7
|5
|2
|3
|Затрудняюсь ответить
|2
|2
|1
|3
Учитывая рост номинальных зарплат, снижений опасений остаться без работы, а также интенсивную нагрузку на работников, можно сделать вывод о нехватке имеющихся трудовых ресурсов. Это может быть связано с высокой нагрузкой на реальный сектор экономики, о чем, в частности, говорят сильная загрузка опрошенных россиян с рабочими специальностями, а также обнаруженный экспертами дефицит квалифицированных кадров на рынке труда.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%