Важное, Главное, Новости НОВЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ» 29.08.202330.08.2023 Версия для печати НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». На сайте опубликован №1-2 (134) “Вестника общественного мнения” за 2023 г. Скачать АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. ВконтактеFacebookTwitter Пожалуйста, оставьте это поле пустым.РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований! Выберите список(-ки): Уведомления о новых публикациях Еженедельная субботняя рассылка Email адрес * Проверьте ваш почтовый ящик или папку спам, чтобы подтвердить свою подписку.