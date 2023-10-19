Сберегательное поведение в сентябре 2023 года

Сберегательное поведение и установки россиян за последние месяцы практически не изменилось. В контексте возросшего инфляционного давления несколько снизилось число россиян, считающих нынешнее время благоприятным для того, чтобы делать сбережения. Это также могло спровоцировать снижение интереса к рублевым активам. В то же время эти факторы имеют ограниченное влияние.

Последние шесть месяцев индексы экономического самочувствия россиян практически не меняются, оставаясь при этом на высоких позициях. При общей стабильности небольшую негативную динамику показателям сообщает ускорившийся рост цен, о чем мы писали в прошлом месяце. Доля тех, кто считает нынешнее время неподходящим для сбережений, выросла с ноября 2022 года с 24% до 29%. В то же время это все еще ниже минимальных значений 2012-2014 годов. В этой связи можно говорить о росте беспокойства в связи с растущей инфляцией и ухудшением потребительских перспектив. При этом происходящее практически не влияет на восприятие политических институтов.

Лишь 13% считают, что в ближайший год у них будет больше возможностей для сбережений, 27% считают, что возможностей будет меньше, а 45% предполагают, что ситуация не изменится. Анализ данных в динамике позволяет сделать вывод о том, что сохраняется долгосрочная оптимистичная тенденция, которая, тем не менее, подвержена значительным колебаниям.

Размеры сбережений россиян, принявших участие в опросе, практически не изменились по сравнению с февралем 2023 года. 36% отметили, что не обладают какими-либо сбережениями, у 40% опрошенных россиян имеются сбережения в объеме, не превышающем размер ежемесячного дохода семьи.

Данные вопроса о лучшем способе хранения сбережений говорят об изменениях в приоритетах россиян. За последние полгода следует обратить внимание на снижение привлекательности рублевых активов: число россиян, назвавших эти способы хранения, снизилось по сравнению с февралем 2023 года. Причем наибольшее снижение интереса наблюдается в отношении рублевой наличности (на 9 п.п. за год). Отчасти снижение привлекательности рублевых вкладов может быть вызвано растущими инфляционными опасениями. В это же время заметно вырос интерес к недвижимости (с 27% до 34% за год). Отношение к другим способам сбережений, таким как валюта, криптовалюта, драгоценности, изменилось мало. Эти инструменты значительно менее интересны россиянам.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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