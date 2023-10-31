Конфликт с Украиной: оценки октября 2023 года

Уровень внимания к украинским событиям не меняется на протяжении трех месяцев, за событиями следит около половины россиян. Уровень поддержки действий российских вооружённых сил еще немного подрос. Наиболее высокий уровень поддержки демонстрируют респонденты старшего возраста, доверяющие телевидению, и те, кто одобряет деятельность президента. Более половины опрошенных считают, что СВО продвигается успешно. При этом за последний месяц несколько выросло число сторонников мирных переговоров (до 55%). Главной причиной начала СВО респонденты называют защиту жителей Донбасса. Большинство уверены, что военные действия будут длиться еще не менее полугода (почти половина говорит, что больше года). Если бы у опрошенных была бы возможность вернуться в прошлое и повлиять на решение о начале СВО, то 41% отменили бы такое решение, а 43% поддержали бы. Большинство готовы поддержать В.Путина, если он объявит об окончании военных действий, но при условии сохранения новых территорий.

В октябре 2023 года уровень внимания к украинским событиям не изменился за последние три месяца. Так 20% опрошенных говорят о том, что следят “очень внимательно” (в сентябре — 18%) ещё 29% следят “довольно внимательно” (в сентябре — 30%). 35% респондентов следят без особого внимания, а 15% не следят совсем. Наиболее внимательно следят за событиями в Украине люди в возрасте 55 лет и старше (28% — очень внимательно, 33% довольно внимательно).

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 21 24 21 20 23 17 18 20 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 31 33 34 36 31 30 29 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 33 34 31 34 37 35 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 13 12 12 9 17 15 15 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким, и с начала конфликта значительных изменений не претерпел: в октябре ответили, что определенно поддерживают и скорее поддерживают – 76% (в сентябре – 73%). Не поддерживают – в сумме 16% (в августе – 20%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 40 45 38 41 45 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 33 30 32 32 31 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 10 10 12 11 9 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 9 8 9 9 7 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6 8 7 10 8 8

Уровень поддержки действий российских ВС выше среди опрошенных старшего возраста (55 лет и старше) – 82%, из которых определённо поддерживают 55%; среди тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (88% — поддерживают); одобряет деятельность президента России (85%). В то же время уровень поддержки ниже среди молодежи (18-24 года) – 62% (28% определённо поддерживают); среди тех, кто доверяет информации из ютуб-каналов (63%); и не одобряет деятельность президента (35%)

В октябре 2023 года 62% считают, что СВО продвигается успешно (12% — очень успешно, 50% скорее успешно), за прошедшие 5 месяцев их число незначительно увеличилось. Противоположной точки зрения придерживаются 21%.

Оценка успешности СВО заметно различается в зависимости от источников информации, которым доверяют респонденты. Так, среди тех, кто доверяет телевидению, 15% считают, что СВО продвигается очень успешно и 59% — скорее успешно, среди пользователей телеграм-каналов таких 8% и 56% соответственно, среди зрителей ютуб-каналов – 9% и 40% соответственно.

За прошедшие 4 месяца мнение о необходимости продолжать военные действия или начать мирные переговоры практически не изменялось – 55% считают, что следует начать мирные переговоры (в сентябре – 51%), 38% — за продолжение военных действий (в сентябре – 39%).

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 Определенно продолжать военные действия 29 22 24 27 27 26 26 30 26 25 24 25 24 Скорее продолжать военные действия 15 14 17 13 16 16 13 18 14 16 14 14 13 Скорее начать мирные переговоры 27 31 31 29 29 29 29 28 30 27 27 28 32 Определенно начать мирные переговоры 21 26 22 21 21 19 23 17 23 24 23 23 24 Затрудняюсь ответить 8 7 6 10 7 11 11 7 7 8 12 11 7

Представление о том, что нужно начать мирные переговоры, чаще всего демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 69%. Опрошенные в возрасте 55 лет и старше — единственная возрастная группа, где мнения о продолжении военных действий и переходе к мирным переговорам практически равны — 45% и 46% соответственно.

Большинство женщин считает, что нужно переходить к мирным переговорам (62%), среди мужчин доминирующего мнения нет: 48% — за продолжение военных действий, 47% — за переход к мирным переговорам.

Чаще остальных выступают за продолжение военных действий те, кто доверяют информации из телевидения (46%) и телеграм-каналов (41%), о необходимости перехода к мирным переговорам чаще всего говорят те, кто доверяет информации из социальных сетей (65%) и ютуб-каналов (69%).

Москва выделяется на фоне других населённых пунктов. Москвичи в меньшей степени готовы переходить к мирным переговорам — только 38% придерживаются этого мнения, тогда как в других населённых пунктах около половины опрошенных считают, что нужно начинать мирные переговоры.

Среди одобряющих деятельность В. Путина на посту президента, несколько больше сторонников мирных переговоров, чем сторонников продолжения военных действий — 51% и 42% соответственно. Большинство (72%) не одобряющих деятельность президента, считает, что нужно переходить к мирным переговорам.

Согласно данным открытого вопроса (подсказки не предлагались, ответы записывались со слов респонеднтов и затем кодировались), четверть россиян (25%) считают, что Россия начала спецоперацию, чтобы: “защитить/освободить жителей Донбаса/ русских людей”, по мнению 14% респондентов — чтобы “искоренить фашизм, истребить нацизм” . Ещё 13% опрошенных говорят о защите от агрессии Украины и стран Запада. Ранее этот вопрос задавался в феврале 2023 года.

Россияне уверены, что военные действия продлятся ещё долго. Так, почти половина опрошенных (46%) ответили, что СВО будет продолжаться больше года, от полугода до года — 23% респондентов. Затруднились с ответом 22%.

Как Вы думаете, сколько ещё будут длиться военные действия в Украине? (полная таблица)

май.22 июн.22 июл.22 авг.22 ноя.22 янв.23 май.23 июл.23 окт.23 Не больше месяца 2 3 1 2 1 1 1 1 1 От месяца до двух 9 7 5 4 3 1 2 1 1 От двух месяцев до полугода 26 23 21 18 13 11 8 7 8 От полугода до года 23 22 24 24 23 25 26 25 23 Больше года 21 27 28 31 41 43 45 48 46 Затрудняюсь ответить 19 18 21 22 19 20 18 18 22

Если бы у респондентов была возможность вернуться в прошлое и отменить или поддержать начало военной операции в Украине, 43% поддержали бы её проведение (21% определённо поддержали бы), а 41% отменили бы её (23% определённо отменили бы).

Чаще готовы были бы отменить СВО молодые опрошенные — до 24 лет (56%). Поддержали бы решение о начале, прежде всего, представители самой старшей возрастной группы (55 лет и старше) — 51%. Также среди москвичей несколько выше доля тех, кто поддержал бы проведение спецоперации, если бы у них была возможность вернуться в прошлое (55%), чем среди жителей других населённых пунктов. Среди тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине 24% ответили, что отменили бы начало СВО, при этом среди тех, кто не поддерживает действия вооруженных сил, 12% отметили, что поддержали бы начало СВО.

В рамках данного опроса был осуществлен эксперимент. С помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок. Эксперимент показал, что большинство опрошенных (70%) поддержали бы решение В. Путина, если бы президент решил прекратить военный конфликт с Украиной. Однако если бы В. Путин решил прекратить конфликт при условии возвращения присоединённых территорий, то поддержали бы его действия только треть (34%) россиян.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19-25 октября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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