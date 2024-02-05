История кота Твикса в общественном мнении

В январе широко обсуждалось происшествие с котом Твиксом, которого высадили из поезда. В ходе январского исследования были заданы несколько вопросов об этом событии и о проблемах содержания домашних животных.

11 января в Кирове проводница поезда выпустила на перрон бело-рыжего кота, полагая, что он является бродячим животным. Однако, как позже выяснилось, кота перевозили по всем правилам, но он сбежал от сопровождающего. После того, как хозяин объявил о пропаже кота, местные волонтеры и сотрудники РЖД начали поиски. Однако позже стало известно о гибели кота.

Напомним, что в рамках открытого вопроса о запомнившихся событиях последнего месяца происшествие с котом отметили 2% опрошенных.

В целом же эта история стала широко известной. Две трети опрошенных (66%) оказались осведомлены о произошедшем: 21% внимательно следили за ситуацией, 45% слышали, но не вдавались в детали. Больше всего за ситуацией следили жители Москвы 76%. Жители городов с населением менее 100 тыс. человек, а также жители сел – 36% и 37% опрошенных соответственно слышали о происшествии впервые.

Мнения респондентов о том, кто виноват в произошедшем разделились: большая часть (44%) возлагали ответственность на сопровождающего, около трети (31%) — на проводницу.

Однако среди тех, кто «внимательно следил за развитием событий», 52% считают, что виновата проводница поезда, высадившая кота на улицу. Так же считают 50% в возрастной группе от 18 до 24 лет и большинство респондентов, проживающих в Москве – 38%.

Напротив, респонденты, которые «что-то слышали» о произошедшем, а также респонденты, не знавшие о случившемся, считают, что виноват сопровождающий кота – 50% и 49% соответственно. Этого мнения также чаще придерживаются люди в возрасте от 55 лет и старше (50%) и жители городов с населением менее 100тыс. человек (51%).

Также в рамках этого исследования был задан вопрос о том, какие проблемы отношения к животным свойственны нашему обществу.

Чаще всего проблемой в отношении к животным респонденты называли то, что у нас не развито ответственное отношение к заведению и содержанию домашних животных (37%, среди респондентов с высшим образованием — 42%). Также важными проблемами называли: отсутствие воспитания детей правильному обращению с домашними животными (33%, среди респондентов из Москвы — 44%), отсутствие культуры содержания домашних животных (32%), халатное отношение к здоровью питомца (29%), отсутствие поддержки и финансирования приютов (27%, среди женщин — 32%), неразвитость городской среды для животных (20%).

Кроме того, респонденты отмечали, что в последнее время участились случаи жестокого обращения с животными (27%) и увеличилось количество видео и фото с издевательствами над животными (18%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%