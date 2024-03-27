Динамика потребительских настроений: надежды на настоящее и будущее

Индикаторы потребительских настроений в феврале 2024 года продолжили расти. Подъем оценок происходит, прежде всего, за счет оптимизма по поводу будущего страны. Эта уверенность является важной не только как собственно экономическая оценка, но и в связи с социально-политическими процессами.

Индекс потребительских настроений представляет собой композитный индекс, замеряющий текущее материальное положение и ожидания в области экономики. Его колебания отражают оптимизм общества в отношении семьи и страны в целом. «Индекс будущего» в феврале 2024 года оказался на рекордно высоком уровне. Оценка текущего материального положения пока не превысила показатели первой половины 2014 года, однако, при сохранении нынешней тенденции к росту, обновление максимума может произойти уже в этом году.

Сравнение оценок будущего и настоящего показывает, что после 2022 года усилился разрыв между надеждами и отношением к текущему материальному положению. Респонденты стали чаще перекладывать свою уверенность на будущее, даже несмотря на периодическое замедление потребительской активности в настоящем.

Другая разбивка позволяет представить, насколько растет или снижается разрыв между ожиданиями от будущего и оценкой текущего момента. Согласно представлениям некоторых экономистов, электоральное поведение нередко определяется экономическими факторами: избиратели «вознаграждают» своими голосами экономически успешных руководителей и «наказывают» провалившихся. При том, что влияние экономических факторов на политическую сферу сильно ограничено, успехи в данной области все же коррелируют с ключевыми политическими индикаторами, например рейтингами государственных институтов. Часто выделяют два подхода: pocketbook voting (личный экономический опыт «избирателя») и sociotropic voting (восприятие ситуации в стране в целом). На примере данных Индекса потребительских настроений попробуем представить связь этих факторов с «президентским рейтингом». На имеющихся данных выделим два индикатора:

Разница между ожиданием роста экономики страны в целом и текущим материальным положением («sociotropic voting»). Разница между ожиданием роста личного благосостояния и текущим материальным положением («pocketbook voting»).

Pocketbook-оценки, обозначающие разницу между ожиданием роста личного благосостояния и оценками текущего материального положения, значительно не меняются довольно продолжительное время – с 2019 года остаются в одном интервале. Напротив, sociotropic-оценки, описывающие разрыв между представлениями о будущем страны и нынешним материальным положением, за последние пять лет существенно выросли. График ниже демонстрирует, что этот вид оценок намного сильнее подвержен колебаниям под влиянием социально-политических событий.

Pocketbook = индекс материального положения семьи через год – индекс текущего материального положения семьи

Sociotropic = индекс экономических условий в стране через год – индекс материального положения семьи

Обнаруживается значительная разница в оценках экономической ситуации между возрастными группами. Молодые респонденты (до 40 лет) в наибольшей степени возлагают надежды на личное будущее – разница pocketbook-оценок выше, чем sociotropic-оценок. Старшее поколение, наоборот, чаще надеются на улучшение ситуации в стране в целом. Причем, чем старше респондент, тем больше он проецирует свой оптимизм на будущее страны и меньше – на личные перспективы. За последние годы разница между sociotropic-оценками старшей и младшей возрастной группы увеличивается. Этот разрыв указывает на поколенческий разрыв восприятия: респонденты средних и старших возрастов чаще положительно реагируют на то, что государство предлагает в качестве «образа будущего».

Pocketbook- и sociotropic-оценки по возрастным группам

Влияние оценок на политический рейтинг

Показатели «надежды» – особенно на будущее страны – играют немаловажную роль при анализе рейтингов власти. Существует сильная корреляция между одобрением деятельности президента и надеждой на будущее страны. Анализ данных с 2009 года позволяет выявить линейную устойчивую связь между показателями по месяцам: чем выше sociotropic-оценки в данном месяце, тем выше «президентский рейтинг». В среднем увеличение sociotropic-оценки («надежды на будущее экономики страны») на 1 пункт ведет к росту уровня одобрения деятельности президента на 0,8%. Единственный период, во время которого это правило не действовало, зафиксирован после присоединения Крыма и продлился год: с март 2014 по март 2015 года. В это время высокий рейтинг не сопровождался соответствующей уверенностью в перспективах развития экономики страны и определялся в наибольшей степени другими факторами («эйфорией» от новой геополитической роли страны, быстротой и эффективностью действий российской власти).

График рассеяния sociotropic-оценок и рейтинга президента по объединенным данным опросов с 2009 по 2024 годы

Проведенный анализ показывает, что индексы потребительских настроений могут рассматриваться сразу в двух измерениях: «оценка настоящего – оценка будущего» и «pocketbook – sociotropic оценки». На примере «рейтинга президента» можно увидеть, что индексы экономических настроений являются ценным инструментом при анализе социально-политических индикаторов. Они также отражают поколенческие различия, заметные по самым разным вопросам.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Степан ГОНЧАРОВ