Данные новой волны международного исследования ISSP «Здоровье и здравоохранение»

Рады сообщить, что на сайте Международной программы социальных исследований (International Social Survey Programme, ISSP) частично опубликован международный файл данных ISSP 2021 «Здоровье и здравоохранение» (Health and Health Care II, ZA8000_v1.0.0), включающего данные из 19 стран-членов ISSP. Левада-Центр уже много лет является участником этого международного мониторинга от России.

Данные, включая загрузку в формате SPSS или Stata, доступны на сайте Института социальных наук Лейбница (GESIS) по адресу:

https://search.gesis.org/research_data/ZA8000