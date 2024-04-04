Важное, Главное, Новости

Данные новой волны международного исследования ISSP «Здоровье и здравоохранение»

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Рады сообщить, что на сайте Международной программы социальных исследований (International Social Survey Programme, ISSP) частично опубликован международный файл данных ISSP 2021 «Здоровье и здравоохранение» (Health and Health Care II, ZA8000_v1.0.0), включающего данные из 19 стран-членов ISSP. Левада-Центр уже много лет является участником этого международного мониторинга от России.

Данные, включая загрузку в формате SPSS или Stata, доступны на сайте Института социальных наук Лейбница (GESIS) по адресу:
https://search.gesis.org/research_data/ZA8000

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):