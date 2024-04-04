Конфликт с Украиной: массовые оценки марта 2024 года

В марте внимание к событиям в Украине выросло. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остается устойчиво высоким. Число сторонников мирных переговоров снижается с конца прошлого года, при этом число сторонников продолжения военных действий остается практически неизменным. Сторонники мирных переговоров объясняют свою позицию тем, что «много жертв», «гибнут люди», «накопилось усталость от войны». Выступающие за продолжение военных действий объясняют своё мнение тем, что «необходимо идти до конца», «закончить начатое», «уничтожить фашизм», «переговоры ни к чему не приведут». Около половины опрошенных не исключают второй волны частичной мобилизации, однако за прошедший год их число снизилось. Большинство опрошенных поддерживают присоединение Крыма и считают, что оно принесло России больше пользы — их число за последние несколько лет выросло.

Уровень внимания к украинским событиям немного вырос в марте 2024 года: так 22% опрошенных следят “очень внимательно”, ещё 38% следят “довольно внимательно” (в сумме 60%). При этом треть респондентов (29%) “следят без особого внимания”, ещё 11% “вообще не следят”. Наиболее внимательно следят за событиями в Украине люди в возрасте 65 лет и старше – 79% по группе.

Уровень поддержки российских вооруженных сил значительно не изменяется с начала конфликта — большинство опрошенных (76%) поддерживает действия российских войск в Украине, в том числе 48% «определенно поддерживают» и еще 28% «скорее поддерживают». Не поддерживают – 16% респондентов.

Чаще других поддерживают действия российских военных в Украине представители старших возрастных групп (81% среди опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет, 82% среди опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет, 86% среди респондентов старше 65 лет), те, кто доверяют информации из телевидения (86%) и те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (82%).

Уровень поддержки действий российских вооруженных сил ниже среди младших возрастных групп (58% в возрасте до 24 лет) и зрителей ютуб-каналов (60%). Самый низкий уровень поддержки среди тех респондентов, которые не одобряют деятельность В. Путина на посту президента РФ — 28%.

С конца прошлого года снижается число россиян, выступающих за переход к мирным переговорам, сейчас говорят о том, что следует их начать около половины опрошенных – 48% (при этом во второй половине прошлого года этот показатель плавно рос — с 45% в мае до 57% в ноябре). Продолжение военных действий поддерживают 40% опрошенных — эта доля довольно устойчива.

Поддержка идеи переговоров в большой степени распространена среди женщин (55%), молодёжи до 24 лет (59%), тех, кто доверяет информации из телеграм и ютуб-каналов ( по 55% и 65% соответственно), а также тех, кто не одобряет деятельность президента (75%).

Сторонники продолжения военных действий, напротив, преобладают среди мужчин (50%), респондентов в возрасте 55 лет и старше (50%), тех, кто доверяет информации из телевидения (49%) и одобряет деятельность В. Путина на посту президента (44%).

Согласно данным открытого вопроса (когда подсказки не предлагаются, а ответы записываются со слов респондента и затем объединяются в смысловые группы), среди сторонников продолжения военных действий 40% опрошенных объясняют своё мнение тем, что «необходимо идти до конца», «закончить начатое», 17% — тем, что «необходимо уничтожить фашизм». Мнение о том, что «мирные переговоры бесполезны», «ни к чему не приведут» и «необходимо защитить, обезопасить Россию» высказывают 15% и 14% ответивших соответственно.

Среди сторонников мирных переговоров половина ответивших (49%) объясняют свою позицию тем, что уже «много жертв», «много людей гибнет». Среди оснований мнения о необходимости перехода к мирным переговорам 15% ответивших называют «усталость от войны», ещё 14% хотели бы «чтобы не было войны».

В предыдущий раз этот вопрос задавался в августе 2023 года. Тогда сторонники мирных переговоров также ссылались на то, что «много жертв с обеих сторон» и говорили об «усталости от войны», а сторонники военных действий говорили о том, что «нельзя останавливаться на полпути», «фашизм должен быть уничтожен», «не все цели ещё выполнены».

За прошедший год немного снизилась доля ожидающих второй волны частичной мобилизации, считают, что она может быть объявлена в ближайшие 3 месяца около половины опрошенных 48% (снижение на 8 п.п. с прошлого замера).

Чаще других ожидают объявления второй волны частичной мобилизации молодые россияне (52% в возрасте до 24 лет и 59% в возрастной группе 25-34 года), зрители ютуб-каналов (59%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (72%), а также те, кто не одобряет деятельность нынешнего президента (79%).

Мнение о том, что в ближайшие три месяца вторая волна частичной мобилизации объявлена не будет, чаще других демонстрируют опрошенные старше 65 лет (41%), телезрители (43%), респонденты считающие, что страна движется в правильном направлении (43%), одобряющие деятельность В. Путина (40%).

В февральском опросе Левада-Центра задавался вопрос о возможном объявлении всеобщей мобилизации в России. Опрошенные заметно реже допускают возможность объявления всеобщей мобилизации (в отличие от частичной мобилизации) — доля тех, кто ожидает всеобщей мобилизации, в два с половиной раза ниже и находится на уровне 18%.

Начиная с марта 2014 года абсолютное большинство россиян поддерживает присоединение Крыма к России, в марте 2024 года за присоединение выступали 91% россиян (68% — «определённо за», 23% — «скорее за»), против – 4% опрошенных.

Чаще других не поддерживают присоединение те, кто не одобряют деятельность В. Путина (24% по группе). Среди сторонников президента поддерживают присоединение 96%.

На протяжении всего времени наблюдения большинство россиян считают, что присоединение Крыма принесло России в целом больше пользы, за последние годы их число постепенно увеличивалось и в марте достигло максимальных значений — 71% опрошенных. Говорят о том, что присоединение Крыма принесло больше вреда 13% респондентов, ещё 17% затруднились ответить.

Мнение о том, что присоединение Крыма к России принесло больше пользы чаще распространено среди опрошенных старше 65 лет – 75%, более обеспеченных россиян – 75% (кто может позволить себе товары длительного пользования) , телезрителей и тех, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении – по 80%, а также тех, кто одобряет деятельность В. Путина – 76%.

Чаще других считают, что присоединение Крыма к России принесло больше вреда, молодые россияне (22% в возрасте до 25 лет), те, кому едва хватает на еду (16%), зрители ютуб-каналов (22%), кто считает, что страна движется по неверному пути (33%), кто не одобряет деятельность президента (39%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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