Работы Юрия Левады на сайте Центра

Ко дню рождения Юрия Левады – сегодня, 24 апреля ему бы исполнилось 94 года – хотим напомнить, что на нашем сайте в открытом доступе размещены многие его работы. В том числе это сборники его статей:

Эти и другие публикации Юрия Левады, а также воспоминания о нем и статьи других исследователей о его научном наследии доступны на его персональной странице на нашем сайте.