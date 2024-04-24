Работы Юрия Левады на сайте Центра

Ко дню рождения Юрия Левады – сегодня, 24 апреля ему бы исполнилось 94 года – хотим напомнить, что на нашем сайте в открытом доступе размещены многие его работы. В том числе это сборники его статей:
- Левада, Ю. А. Сочинения / Ю. А. Левада ; [сост. Т. В. Левада]. – Москва : Издатель Карпов Е.В., 2011. – 382 с.: ил. ISBN 978-5-9598-0146-5 В книге публикуется монография «Социальная природа религии» и ряд статей той же проблематики.
- Левада, Ю. А. Сочинения / Ю. А. Левада ; [сост. Т. В. Левада]. – Москва : Издатель Карпов Е.В., 2011. – 415 с. : ил. ISBN 978-5-9598-0147-2 В книге публикуются «Лекции по социологии» – первый систематический курс, прочитанный на факультете журналистики МГУ, и ряд статей той же проблематики.
- Левада Ю.А. Сочинения : социологические очерки 1993–2000 / Ю. А. Левада; [сост. Т. В. Левада]. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издатель Карпов Е.В., 2011. – 506 с. : ил. ISBN 978-5-9598-0150-2
- Левада, Ю. А. Сочинения : проблема человека / Ю. А. Левада : [сост. Т. В. Левада]. – Москва : Издатель Карпов Е.В., 2011. – 526 с. : ил. ISBN 978-5-9598-0151-9. Статьи разных лет, в том числе разделы «Проблема человека советского» и «Координаты человека» из двух, изданных при его жизни, сборников социологических очерков.
- Левада, Ю. А. Сочинения : избранное : социологические очерки, 2000-2005 / Ю. А. Левада : [сост. Т. В. Левада]. – Москва : Издатель Карпов Е.В., 2011. – 507 с. : ил. ISBN 978-5-9598-0153-3. Статьи и выступления разных лет, в том числе социологические очерки последнего, изданного при жизни, сборника (за исключением раздела «Координаты человека»).
Эти и другие публикации Юрия Левады, а также воспоминания о нем и статьи других исследователей о его научном наследии доступны на его персональной странице на нашем сайте.