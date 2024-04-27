Празднование Пасхи и религиозные предпочтения россиян

Большинство россиян собираются так или иначе праздновать Пасху. Почти три четверти собираются красить яйца, две пятых собираются покупать куличи, а треть будут печь их сами. Пойти ко всенощной собираются 8%. Около половины россиян говорят, что религия играет важную роль в их жизни. Три четверти опрошенных относят себя к православным, 6% — к мусульманам, около пятой части не относят себя ни к какому вероисповеданию.

В этом году православная Пасха приходится на 5 мая, большинство опрошенных (86%) собираются так или иначе отмечать этот праздник. В том числе, 71% собирается красить яйца, покупать или печь куличи (38% и 34% соответственно), готовить творожную Пасху – 14%. Принимать или посещать гостей собирается каждый пятый (21% и 23%). При этом, освящать куличи собираются 28% опрошенных, а посещать Всенощную – только 8% опрошенных.

Сократилась доля тех, кто собирается покупать куличи до 38%, с 52% в прошлом замере в 2021 году (пиковые показатели для этого варианта ответа), в прочем, как и печь их (с 43% до 34%). О планах печь куличи чаще всего говорили опрошенные в 1998-2000х годах – 45-43%%. Количество тех, кто собирается красить яйца меняется мало на протяжении всех замеров.

Также, по сравнению с 2021 годом опрошенные реже отвечают, что собираются идти в гости (на 13 п.п.) и принимать гостей (на 16 п.п.).

Постепенно растёт число россиян, для которых религия играет важную роль в жизни. Устойчивый рост наблюдается с 2012 года. За 12 лет уровень религиозности вырос на 22 п.п. и в апреле достиг 52%. При этом 45% опрошенных сегодня отвечают, что религия не играет в их жизни существенной роли.

Чаще религия играет важную роль в жизни женщин (58%), опрошенных в возрасте 40-54 лет (56%), а также мусульман (83%). Реже религия важна для мужчин (45%), молодёжи до 24 лет (43%), тех, кто не относит себя ни к какому вероисповеданию (10%), и атеистов (0%).

Среди опрошенных, которые считают себя православными, 59% говорят о том, что религия в их жизни важна, а 39% говорят, что не важна.

Большинство россиян считают себя православными – 74%, их число постепенно растёт с начала 2020 года (в январе 2020 – 65%). Доля мусульман при этом остаётся стабильной – на уровне 6%. Около 3% относят себя другим религиям (католицизм, протестантизм, иудаизм, буддизм, индуизм). Не относят себя к какому-либо вероисповеданию 13%, ещё 4% респондентов считают себя атеистами.

Относите ли Вы себя к какому-либо вероисповеданию? Если да, то к какому именно? (таблица)

дек.89 фев.90 июл.91 авг.93 янв.03 янв.07 янв.08 дек.09 дек.10 дек.11 июл.12 авг.14 мар.15 фев.16 фев.17 июл.17 июн.18 янв.20 апр.22 апр.23 апр.24 православие 27 33 53 52 73 69 73 80 76 76 76 74 76 79 79 77 75 65 71 72 74 католицизм 0 0 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 <1 1 <1 1 <1 <1 <1 1 <1 <1 протестанты — — — — <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0 0 <1 1 <1 1 1 1 <1 иудаизм — — 0 <1 <1 <1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 <1 <1 <1 <1 ислам 3 <1 2 3 5 4 5 4 4 4 5 8 6 6 8 5 7 7 5 7 6 буддизм — — — — <1 <1 0 0 0 1 <1 0 0 <1 <1 <1 <1 1 1 <1 1 индуизм — — — — — — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 <1 <1 другое 1 <1 1 <1 1 1 1 <1 1 1 1 0 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 1 1 ни к какому вероисповеданию — — — — 14 17 14 8 10 9 9 10 8 7 5 10 10 18 15 13 13 атеист 70 48 24 19 4 6 4 6 5 7 6 6 6 5 5 6 5 7 4 5 4 отказ от ответа — — — — — — — 1 3 1 1 1 1 1 1 <1 1 <1 <1 0 0 затрудняюсь ответить — 19 20 25 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Доля православных выше среди женщин (78%), возрастных групп 40-54 года и 55 лет и старше (по 78%). Процент тех, кто не относит себя к какому-либо вероисповеданию и атеистов выше у мужчин (16% и 6%) и опрошенных до 24 лет (23% и 8%).

См. также Масленичная неделя и Великий пост в восприятии россиян

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии