Празднование Пасхи и религиозные предпочтения россиян

Большинство россиян собираются так или иначе праздновать Пасху. Почти три четверти собираются красить яйца, две пятых собираются покупать куличи, а треть будут печь их сами. Пойти ко всенощной собираются 8%. Около половины россиян говорят, что религия играет важную роль в их жизни. Три четверти опрошенных относят себя к православным, 6% — к мусульманам, около пятой части не относят себя ни к какому вероисповеданию.
В этом году православная Пасха приходится на 5 мая, большинство опрошенных (86%) собираются так или иначе отмечать этот праздник. В том числе, 71% собирается красить яйца, покупать или печь куличи (38% и 34% соответственно), готовить творожную Пасху – 14%. Принимать или посещать гостей собирается каждый пятый (21% и 23%). При этом, освящать куличи собираются 28% опрошенных, а посещать Всенощную – только 8% опрошенных.
Сократилась доля тех, кто собирается покупать куличи до 38%, с 52% в прошлом замере в 2021 году (пиковые показатели для этого варианта ответа), в прочем, как и печь их (с 43% до 34%). О планах печь куличи чаще всего говорили опрошенные в 1998-2000х годах – 45-43%%. Количество тех, кто собирается красить яйца меняется мало на протяжении всех замеров.
Также, по сравнению с 2021 годом опрошенные реже отвечают, что собираются идти в гости (на 13 п.п.) и принимать гостей (на 16 п.п.).
Постепенно растёт число россиян, для которых религия играет важную роль в жизни. Устойчивый рост наблюдается с 2012 года. За 12 лет уровень религиозности вырос на 22 п.п. и в апреле достиг 52%. При этом 45% опрошенных сегодня отвечают, что религия не играет в их жизни существенной роли.
Чаще религия играет важную роль в жизни женщин (58%), опрошенных в возрасте 40-54 лет (56%), а также мусульман (83%). Реже религия важна для мужчин (45%), молодёжи до 24 лет (43%), тех, кто не относит себя ни к какому вероисповеданию (10%), и атеистов (0%).
Среди опрошенных, которые считают себя православными, 59% говорят о том, что религия в их жизни важна, а 39% говорят, что не важна.
Большинство россиян считают себя православными – 74%, их число постепенно растёт с начала 2020 года (в январе 2020 – 65%). Доля мусульман при этом остаётся стабильной – на уровне 6%. Около 3% относят себя другим религиям (католицизм, протестантизм, иудаизм, буддизм, индуизм). Не относят себя к какому-либо вероисповеданию 13%, ещё 4% респондентов считают себя атеистами.
Относите ли Вы себя к какому-либо вероисповеданию? Если да, то к какому именно? (таблица)
|дек.89
|фев.90
|июл.91
|авг.93
|янв.03
|янв.07
|янв.08
|дек.09
|дек.10
|дек.11
|июл.12
|авг.14
|мар.15
|фев.16
|фев.17
|июл.17
|июн.18
|янв.20
|апр.22
|апр.23
|апр.24
|православие
|27
|33
|53
|52
|73
|69
|73
|80
|76
|76
|76
|74
|76
|79
|79
|77
|75
|65
|71
|72
|74
|католицизм
|0
|0
|1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|1
|1
|<1
|1
|<1
|1
|<1
|<1
|<1
|1
|<1
|<1
|протестанты
|—
|—
|—
|—
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|0
|0
|<1
|1
|<1
|1
|1
|1
|<1
|иудаизм
|—
|—
|0
|<1
|<1
|<1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|ислам
|3
|<1
|2
|3
|5
|4
|5
|4
|4
|4
|5
|8
|6
|6
|8
|5
|7
|7
|5
|7
|6
|буддизм
|—
|—
|—
|—
|<1
|<1
|0
|0
|0
|1
|<1
|0
|0
|<1
|<1
|<1
|<1
|1
|1
|<1
|1
|индуизм
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|<1
|<1
|<1
|другое
|1
|<1
|1
|<1
|1
|1
|1
|<1
|1
|1
|1
|0
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|1
|1
|1
|1
|ни к какому вероисповеданию
|—
|—
|—
|—
|14
|17
|14
|8
|10
|9
|9
|10
|8
|7
|5
|10
|10
|18
|15
|13
|13
|атеист
|70
|48
|24
|19
|4
|6
|4
|6
|5
|7
|6
|6
|6
|5
|5
|6
|5
|7
|4
|5
|4
|отказ от ответа
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|<1
|1
|<1
|<1
|0
|0
|затрудняюсь ответить
|—
|19
|20
|25
|3
|3
|4
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Доля православных выше среди женщин (78%), возрастных групп 40-54 года и 55 лет и старше (по 78%). Процент тех, кто не относит себя к какому-либо вероисповеданию и атеистов выше у мужчин (16% и 6%) и опрошенных до 24 лет (23% и 8%).
См. также Масленичная неделя и Великий пост в восприятии россиян
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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