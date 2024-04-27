Пресс-выпуски

Празднование Пасхи и религиозные предпочтения россиян

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Большинство россиян собираются так или иначе праздновать Пасху. Почти три четверти собираются красить яйца, две пятых собираются покупать куличи, а треть будут печь их сами. Пойти ко всенощной собираются 8%. Около половины россиян говорят, что религия играет важную роль в их жизни. Три четверти опрошенных относят себя к православным, 6% — к мусульманам, около пятой части не относят себя ни к какому вероисповеданию.

В этом году православная Пасха приходится на 5 мая, большинство опрошенных (86%) собираются так или иначе отмечать этот праздник. В том числе, 71% собирается красить яйца, покупать или печь куличи (38% и 34% соответственно), готовить творожную Пасху – 14%. Принимать или посещать гостей собирается каждый пятый (21% и 23%). При этом, освящать куличи собираются 28% опрошенных, а посещать Всенощную – только 8% опрошенных.

Сократилась доля тех, кто собирается покупать куличи до 38%, с 52% в прошлом замере в 2021 году (пиковые показатели для этого варианта ответа), в прочем, как и печь их (с 43% до 34%). О планах печь куличи чаще всего говорили опрошенные в 1998-2000х годах – 45-43%%. Количество тех, кто собирается красить яйца меняется мало на протяжении всех замеров.

Также, по сравнению с 2021 годом опрошенные реже отвечают, что собираются идти в гости (на 13 п.п.) и принимать гостей (на 16 п.п.).

Постепенно растёт число россиян, для которых религия играет важную роль в жизни. Устойчивый рост наблюдается с 2012 года. За 12 лет уровень религиозности вырос на 22 п.п. и в апреле достиг 52%. При этом 45% опрошенных сегодня отвечают, что религия не играет в их жизни существенной роли. 

Чаще религия играет важную роль в жизни женщин (58%), опрошенных в возрасте 40-54 лет (56%), а также мусульман (83%). Реже религия важна для мужчин (45%), молодёжи до 24 лет (43%), тех, кто не относит себя ни к какому вероисповеданию (10%), и атеистов (0%).

Среди опрошенных, которые считают себя православными, 59% говорят о том, что религия в их жизни важна, а 39% говорят, что не важна.

Большинство россиян считают себя православными – 74%, их число постепенно растёт с начала 2020 года (в январе 2020 – 65%). Доля мусульман при этом остаётся стабильной – на уровне 6%. Около 3% относят себя другим религиям (католицизм, протестантизм, иудаизм, буддизм, индуизм). Не относят себя к какому-либо вероисповеданию 13%, ещё 4% респондентов считают себя атеистами.

Относите ли Вы себя к какому-либо вероисповеданию? Если да, то к какому именно? (таблица)

дек.89фев.90июл.91авг.93янв.03янв.07янв.08дек.09дек.10дек.11июл.12авг.14мар.15фев.16фев.17июл.17июн.18янв.20апр.22апр.23апр.24
православие273353527369738076767674767979777565717274
католицизм001<1<1<1<1<1<111<11<11<1<1<11<1<1
протестанты<1<1<1<1<1<1<1<100<11<1111<1
иудаизм0<1<1<10000000000<1<1<1<1<1
ислам3<12354544458668577576
буддизм<1<10001<100<1<1<1<111<11
индуизм00000000<1<1<1
другое1<11<1111<11110<1<1<1<1<11111
ни к какому вероисповеданию1417148109910875101018151313
атеист7048241946465766655657454
отказ от ответа13111111<11<1<100
затрудняюсь ответить19202533411111111111111

Доля православных выше среди женщин (78%), возрастных групп 40-54 года и 55 лет и старше (по 78%). Процент тех, кто не относит себя к какому-либо вероисповеданию и атеистов выше у мужчин (16% и 6%) и опрошенных до 24 лет (23% и 8%).

См. также Масленичная неделя и Великий пост в восприятии россиян  

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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