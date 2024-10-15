Отношение к Китаю, Бразилии, Турции, Ирану, Франции, Украине, США, ЕС и ООН

Большинство россиян позитивно относятся к Китаю. Также положительные оценки преобладают в отношении к Бразилии, Турции и Ирану. К Европейскому Союзу, США, Украине и Франции относятся в основном отрицательно. К ООН относятся скорее негативно, мнение о ее влиянии у респондентов также невысокое. Положительно настроенные к ООН респонденты объясняют свою позицию тем, что организация выступает за мир, решает международные вопросы и защищает интересы малых государств. Отрицательное мнение об ООН обусловлено убеждениями в ее бесполезности, агрессии по отношении к России, ангажированности в пользу Запада.

Из представленного списка стран и международных организаций, россияне лучше всего относятся к Китаю (81%), Бразилии (55%), Турции (52%) и Ирану (50%), чуть хуже – к Израилю (27%). Хуже всего опрошенные относятся к Франции (20%), ООН (19%), ЕС (16%), США (16%) и Украине (14%).

Подробнее об отношении к Израилю см. недавний выпуск о палестино-израильском конфликте. Также см. выпуск о дружественных и недружественных странах, а также об отношении к некоторым другим странам.

Из предложенного респондентам списка стран, лучше всего опрошенные относятся к Китаю, однако отношение к нему с последнего замера несколько ухудшилось: хорошо относятся к Китаю 81% (снижение на 5 п.п. с мая 2024 года), плохо –только 9%.

Доля респондентов с положительным отношением к Китаю выше среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (88%), а также тех, кто доверяет информации из телевидения (89%).

Доля респондентов с положительным отношением к Китаю ниже среди опрошенных 40-54 лет (76%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), тех, кто доверяет интернет-изданиям как источникам информации (79%).

С 1995 года россияне несколько определ ё ннее выражают свое отношение к Бразилии — число затруднившихся с ответом уменьшилось на 13 п.п., но по-прежнему треть опрошенных не смогли определиться с отношением к этой стране. При этом, как увеличилась доля тех, кто хорошо – (55%), так и увеличилась доля тех, кто плохо (13%) относится к Бразилии.

Лучше других относятся к Бразилии опрошенные в возрастной группе 25-39 лет (60%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), а также те, кто доверяют интернет-изданиям и телеграм-каналам как источникам информации (по 60%).

Хуже других относятся к Бразилии опрошенные старшего возраста (52% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (48%), а также те, кто доверяют информации из социальных сетей и ютуб-каналов (по 59%).

Постепенно ухудшается отношение к Турции, так с августа 2022 года на 16 п.п. снизилась доля россиян, которые хорошо относятся к этой стране (до 52%), плохо относится к Турции каждый четвёртый опрошенный (25%).

Чаще других говорят о своём хорошем отношении к Турции молодёжь до 24 лет (57%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (61%).

Чаще говорят о своём негативном отношении к Турции опрошенные среднего возраста (29% в возрасте 40-54 года), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (23%), те, кто доверяет информации из интернет-изданий (29%).

Доля положительных оценок отношения к Ирану увеличивается — 50% (рост на 6 п.п.) после резкого снижения в замере конца октября 2023 (вероятно оно было связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль) тогда доля положительных оценок снизилась на 15 п.п. по сравнению с замером в мае 2023 года, а каждый третий (33%) затруднились оценить свое отношение к стране. О плохом отношении к Ирану в октябре 2024 года говорят 21% опрошенных.

Чаще говорят, что хорошо относятся к Ирану, мужчины (58%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (53%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (60%).

Чаще говорят, что негативно относятся к Ирану, женщины (21%), молодёжь до 24 лет (33%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (27%).

За прошедшие 9 лет резко сократилось число россиян, которые положительно относятся к Франции — 20% (снижение на 57 п.п.), сейчас плохо относятся к Франции 60% респондентов (рост на 47 п.п. с ноября 2015 года)

Лучше других относятся к Франции опрошенные до 39 лет (по 29%), те, кто считает что дела в стране идут по неверному пути (28%), те, кто доверяет информации из телеграм-каналов (27%).

Хуже других относятся к Франции опрошенные старшего возраста (67% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто доверяет информации из телевидения (67%).

Растёт негативное отношение и к США – 72% (на 11 п.п. с августа 2023 года) и снижается число тех опрошенных, которые относятся к Америке хорошо — 16%.

Доля респондентов с положительным отношением к США выше среди молодёжи до 24 лет (29%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), а также тех, кто доверяет информации из ютуб-каналов (36%).

Доля респондентов с негативным отношением к США выше среди опрошенных старшего возраста (81% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (77%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (81%).

Ухудшается отношение в том числе и к Европейскому Союзу, сейчас плохо относятся к ЕС 71% опрошенных (рост на 12 п.п. с августа 2023 года), говорят, что хорошо относятся – 16% респондентов.

Имеют более положительное отношение к Европейскому Союзу молодёжь до 24 лет (34%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%), а также те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (30%).

Имеют более негативное отношение к Европейскому Союзу опрошенные старшего возраста (80% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считают, что дела в стране иду в правильном направлении (78%), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (77%).

В сентябре 2024 года было зафиксировано максимальное число опрошенных, которые плохо относятся к Украине (74%), а также минимальная доля респондентов, которые относятся к ней хорошо (14%).

Лучше других относятся к Украине молодёжь до 24 лет (19%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (21%), те, кто доверяет информации из телеграм-каналов и интернет-изданий (по 18%).

Хуже других относятся к Украине опрошенные в возрасте 55 лет и старше (78%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (79%), те, кто доверяет информации из телевидения (83%).

Трое из десяти опрошенных считают, что ООН играет в современном мире очень или довольно важную роль (30%), эта доля продолжает снижаться с 2010 года, когда данный показатель составлял 56%. На сегодняшний день 55% считают что ООН играет не слишком важную роль (26%) или вовсе не играет практически никакой роли (29%).

Чаще говорят о важности ООН в современном мире женщины (38%), молодежь (18-24 года) — 42%, а также те, кто доверяет социальным сетям (42%) и ютуб –каналам (41%), как источнику информации, в том числе последние – чаще считают, что ООН играет «очень важную» роль.

О том, что ООН в современном мире играет не слишком важную или вовсе не играет роли чаще говорят мужчины (68%), респонденты старшего возраста (55 лет и старше) — 62%, и те, кто доверяет телевидению как источнику информации (57%).

Мнение о деятельности ООН также существенно изменилось за прошедшие девять лет с прошлого замера, так о положительном мнении говорят 18% опрошенных (снижение на 16 п.п.), об отрицательном — 58% (увеличение на 24 п.п.).

Чаще говорят о положительном мнении о деятельности ООН респонденты в возрасте 25-39 лет — 26% и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (25%).

Чаще говорят об отрицательном мнении о деятельности ООН чаще говорят опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 65% и те, кто доверяет телевидению как источнику информации (60%).

Те, у кого сложилось положительное мнение об ООН, приводят следующие аргументы своей позиции: «выступают за мир» — 18%, «решают международные вопросы» — 15%, «плохого ничего не делают, работают» — 14%, «выступают за независимость стран, защищают интересы малых государств» — 8%.

Те, у кого сложилось отрицательное мнение об ООН, приводят следующие доводы: «бесполезная, бессмысленная организация» — 31%, «агрессия в отношении к России» — 16%, «прозападная, проамериканская организация» — 12%, «разжигают войны» — 8%, «лицемерие, двойные стандарты» — 6%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии