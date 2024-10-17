Где россияне проводят летний отпуск

Большинство россиян летом были в отпуске. Число тех, кто не отдыхал летом, последние годы сокращалась. Чаще всего опрошенные проводили отпуск на даче, использовали это время для домашних дел, ездили к родственникам, друзьям в России или отдыхали на Черноморском побережье.

Большинство россиян (84%) были этим летом в отпуске. За прошедшие два года с сентября 2022 года на 7 п.п. снизилась доля тех, кто говорит, что не был в отпуске (16%).

Чаще всего опрошенные отдыхали на даче (28%), причём доля респондентов, которые так проводят свой отпуск постепенно увеличивается с 2018 года (рост на 4 п.п.). Каждый пятый опрошенный (20%) использовал свой отпуск для домашних дел. Примерно каждый десятый ездил к родственникам, друзьям в другой город, село России – 11% (рост на 4 п.п. с октября 2018 года), столько же — на Черноморское побережье Кавказа, Крыма – 10%, были в туристической поездке по России – 9% (рост на 5 п.п. с октября 2018 года).

Ещё 6% опрошенных ответили, что в отпуске подрабатывали, 2% были в странах бывшего Советского Союза, 1% — в странах дальнего зарубежья. Никуда не ездили из-за того, что не было денег на поездки 13% опрошенных (снижение на 3 п.п. с сентября 2023 года).

Молодёжь до 24 лет чаще, чем представители других возрастных групп, отвечали, что этим летом ездили к родственникам, друзьям в другой город, село России (26%), а также подрабатывали (18%). Опрошенные в возрастной группе 25-39 лет чаще отвечали, что ездили в отпуск на Черноморское побережье Кавказа, Крыма (17%). Опрошенные в возрасте 40-54 лет и 55 лет и старше чаще других говорили, что провели летний отпуск на даче (30% и 33%), использовали его для домашних дел (23% и 22%) или вовсе не были в отпуске (18%).

Малообеспеченные респонденты (которым едва хватает на еду) чаще других использовали отпуск для домашних дел (24%) или никуда не ездили из-за нехватки денежных средств (23%). Обеспеченные респонденты (кто может позволить себе товары длительного пользования) — ездили к родственникам, друзьям в России (15%), отдыхали на Черноморском побережье Кавказа, Крыма (13%), были в туристических поездках по России (11%).

Женщины чаще мужчин отвечали, что провели свой отпуск на даче (30%/26%), в гостях у родственников, друзей в России (13%/9%) или в туристической поездке по России (10%/7%). Мужчины чаще использовали отпуск для домашних дел (22%/19%), а также чаще женщин отвечали, что не были в отпуске этим летом (20%/12%).

Москвичи чаще других отмечали, что провели отпуск на садовом участке (34%), а жители села чаще говорили, что использовали отпуск для домашних дел (27%).

Стоит отметить, что в начале лета респонденты планировали провести отпуск на даче, садовом участке (36%), на Черном море (8%), в другом городе селе России (5%), в Крыму (4%). Говорили о том, что останутся дома и будут заниматься своими делами 26% опрошенных. В целом планы россиян на лето были выполнены.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии