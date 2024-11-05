Меньшее из зол: почему в России вновь вырос интерес к выборам президента США

Денис Волков в комментарии для Forbes об отношении россиян к президентским выборам в США.

Хотя почти половине россиян все равно, кто будет хозяином Белого дома, оставшиеся скорее симпатизируют Дональду Трампу. В первую очередь потому, что он, по мнению опрошенных, может помочь завершению конфликта на Украине.

В этом году интерес к американским выборам в России выше, чем четыре или восемь лет назад. Если учитывать только тех, кто внимательно следит за предвыборной кампанией в США, то в 2024 году их доля составила 19%, что заметно больше, чем в 2020 и в 2016 году — 11% и 15% соответственно.

Чаще других следят за ходом американских выборов — впрочем, как и за любыми другими политическими темами — российские мужчины, респонденты постарше и люди с высшим образованием. Нет оснований говорить, что телезрители оказались к этим событиям более внимательны. Аудитория более критически настроенных Telegram-каналов и YouTube также наблюдала за происходящим прежде в Америке. Однако лояльные к власти российские граждане интересовались выборами президента США чаще оппозиционно настроенных. Это позволяет предположить, что мнение информированной российской публики о нынешних американских выборах в большей степени определяется той повесткой, которую задают официальные СМИ, будь то телевизор, социальные сети или Telegram-каналы.

Пик интереса к избирательной кампании, по-видимому, пришелся на середину лета, когда внимание заметного числа россиян захватили покушение на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, а также решение Джозефа Байдена не баллотироваться на второй срок. Наши респонденты называли эти события в числе наиболее запомнившихся в небогатом на происшествия июле — наряду со спецоперацией и Олимпиадой в Париже. Но уже в августе американские выборы были отодвинуты глубоко на задний план новостями о наступлении украинской армии в Курской области, а в октябре — новостями с саммита БРИКС в Казани.

Кому симпатизируют

Большая часть российских граждан считает, что не имеет значения, кто будет следующим президентом США: этого мнения придерживается почти половина опрошенных. Оставшиеся скорее симпатизируют Дональду Трампу — их более трети, тогда как за Камалу Харрис «болеют» только 5% россиян. При этом среди людей, которые внимательно следят за американскими выборами, преобладают сторонники Трампа, их в этой группе 52%. Напротив, среди тех, кто вообще не интересуется происходящим в США, две трети не симпатизируют ни одному из кандидатов.

Похожее соотношение симпатий в пользу Трампа фиксируется и другими вопросами. Так, почти половина россиян уверены, что российско-американские отношения не изменятся вне зависимости от того, кто будет избран следующим президентом США. Опять же треть опрошенных считают, что в случае избрания Трампа отношения между Россией и Америкой могут улучшиться — ждут ухудшения только 9%. Напротив, в случае победы Харрис треть россиян ждут дальнейшего ухудшения отношений между странами, а на лучшее надеются лишь 6%. Трампу отдают предпочтение как меньшему из зол. Можно сказать, что российское общественное мнение об американских выборах во многом повторяет позицию российской политической элиты, которую в очередной раз сформулировал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Редкие упоминания американских выборов на фокус-группах показывают: уверенность в том, что ситуация после них не изменится, и симпатии Трампу могут органично соединяться даже в одной и той же голове: «Понятно, что ничего не изменится, но какие-то аспекты могут измениться при победе Трампа, поэтому мы в очередной раз надеемся на лучшее, хотя вряд ли».

Такой скепсис вполне оправдан. Особенно если вспомнить, как быстро российское общественное мнение разочаровалось в Трампе во время его первого срока. Так, сразу после его победы в 2016 году больше половины россиян надеялись на разрядку напряженности в отношениях между Россией и Америкой, но уже к концу 2017-го абсолютное большинство говорило, что этого не произойдет. Как заметил восемь лет назад один из участников наших фокус-групп: «Поначалу все они обещают золотые горы. Поживем — увидим. Обама тоже сначала очень много и красиво говорил». Похоже, что люди уже научились не верить всему, что говорят политики во время выборов, и не важно, идет речь о России или Америке.

Надежды россиян на Трампа в тот раз явно не оправдались. И во время избирательной кампании 2020 года его победы ждали только 16% — вдвое меньше, чем за четыре года до этого. Джозефа Байдена тогда поддерживали лишь немногим меньше. Рекордные две трети опрошенных не видели никакой разницы между республиканцем и демократом. Что же произошло за последние четыре года, что симпатии к Трампу в России снова выросли?

Партнер для переговоров

Ответ напрашивается сам собой — в феврале 2022 года началась российская «спецоперация» на Украине, и ответственность за столь трагическое развитие событий большинство россиян с самого начала возложили на США, точнее на администрацию Байдена. Потому что, как говорят сегодня участники фокус-групп, «при Трампе такого не было».

Как следствие, в России резко выросли антиамериканские настроения, так как — согласно ответам на открытый вопрос — Америка «проводит антироссийскую политику», поставляет Украине оружие, вводит санкции и в целом «диктует свою волю» другим странам, «развязывает войны по всему миру». В результате почти две трети россиян сегодня допускают разрастание конфликта в полномасштабную войну между Россией и Западом во главе с США и НАТО.

Вполне понятно, что большинство россиян не хотели бы развития событий по такому сценарию. Больше половины давно выступают за переход к мирным переговорам по Украине и новую разрядку напряженности во взаимоотношениях со странами Запада.

При этом многим непонятно, с кем можно было бы такие переговоры вести. Владимир Зеленский значительной долей наших респондентов не воспринимается как самостоятельная фигура, за его спиной им видится тень Америки: «Зеленский сам себе не принадлежит», «с ним не о чем разговаривать». Но и в самих США Байден — в глазах многих россиян — давно превратился в хромую утку, сильно сдал, а затем и вовсе отказался идти на второй срок. Как говорят на фокус-группах, «в такой великой державе, как Америка, президент ничем не управляет», «он уже в пространстве плохо ориентируется», «он ничего не решает». И поэтому с ним тоже «никакие переговоры невозможны», «с ним без толку говорить». Про Камалу Харрис понимают мало. Ситуация выглядит тупиковой.

Именно на таком фоне треть россиян возлагают робкую надежду на Дональда Трампа. Он выглядит как человек, с которым можно хотя бы попытаться договориться. Участники фокус-групп припоминали: «Трамп сказал: «Я закончу войну» и поэтому надо ждать Трампа!» Хотя в его отношении от респондентов тоже довольно часто звучит скепсис, мол, в Америке есть свои элиты, и Трамп, к сожалению, «ничего не свернет», уже пробовал. На это обычно отвечают так: «Может, и не свернет, но мы надеемся на лучшее».

Денис ВОЛКОВ

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