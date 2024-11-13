Представления россиян о целесообразности крупных покупок и покупок в кредит: октябрь 2024

Среди респондентов преобладает мнение о том, что сейчас плохое время для покупки жилья и автомобиля. Доля таких ответов постепенно растёт. Большинство россиян считают, что в нынешних условиях лучше не брать кредит на крупные покупки и стоит отложить крупные расходы на потом. Больший потребительский оптимизм демонстрируют молодёжь, обеспеченные респонденты, жители Москвы, а также поддерживающие нынешнюю власть. Потребительский пессимизм чаще демонстрируют люди старшего возраста, малообеспеченные респонденты, жители крупных городов, а также оппозиционно настроенные граждане.

Левада-Центр продолжает отслеживать изменение потребительских стратегий россиян. Начиная с 2015 года, доля россиян, считающих время в целом хорошим для покупки недвижимости, заметно превосходила долю россиян, отметивших такой же вариант для покупки автомобиля, но в последнем замере октября 2024 года они сравнялись – 17% (те, кто считает, что сейчас хорошее время, чтобы делать такие покупки). Если динамика данных показателей в 2018-2022 годах была выраженно негативной, то начиная с июня 2022 года вместе со снижением беспокойства по поводу введения западных санкций и ожидания проблем в отечественной экономике, интерес к покупке недвижимости и автомобиля возобновил свой рост. Однако с середины 2023 года доля тех, кто считает время хорошим для таких покупок, вновь стала снижаться. Более выраженное снижение (по сравнению с апрелем 2024 года) наблюдается по показателю покупки жилья (снижение на 7 п.п.), вероятно связанное с ростом процентной ставки, которое отметили россияне в числе наиболее запомнившихся событий октября.

Половина опрошенных (49%) считают что сейчас в целом плохое время для покупки жилья (дома, квартиры), и за последние два года эта доля увеличилась в полтора раза. Число тех, кто полагает, что сейчас хорошее время для покупки недвижимости постепенно снижается и достигло 17%. Говорят о том, что сейчас не хорошее, но и не плохое время — 27% опрошенных.

Чаще других считают, что сейчас плохое время для того, чтобы покупать жильё, опрошенные в возрасте 40-54 лет (53%), менее обеспеченные респонденты (50% среди тех, которым едва хватает на еду и 51% среди тех, которым едва хватает на одежду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (55%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (62%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), а также те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (56%).

Чаще других считают, что сейчас хорошее время для того, чтобы покупать жильё молодёжь до 24 лет (22%), обеспеченные респонденты (22% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (21%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (19%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (18%).

Общественное мнение по вопросу о подходящем времени для покупки автомобиля схоже с мнением по вопросу о подходящем времени для покупки жилья. Так, считают, что сейчас плохое время для того, чтобы покупать автомобиль 46% опрошенных, полагают, что хорошее – 17%, не хорошее, но и не плохое – 28% респондентов.

Чаще других считают, что сейчас плохое время для того, чтобы покупать автомобиль, опрошенные в возрасте 40-54 лет (51%), менее обеспеченные респонденты (53% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (50%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (62%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (60%), а также те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (54%).

Чаще других считают, что сейчас хорошее время для того, чтобы покупать автомобиль, молодёжь до 24 лет (26%), обеспеченные респонденты (22% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (19%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (19%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (18%).

Период восстановления интереса к покупкам в кредит, последовавший за резким спадом в начале 2022 года, прекратился к весне этого года и в октябре составил 27%.

Покупки в кредит

Большинство прошенных придерживаются мнения, что в нынешних условиях лучше не брать в долг/ кредит для совершения крупных покупок – 77%. Число тех, кто говорит о том, что сейчас хорошее время для покупок в долг/ кредит вновь, как и весной 2009 года, опустилось до своих минимальных значений – 4%.

Мнение о том, что в нынешних условиях лучше не брать в долг, в кредит для крупных покупок, больше выражено среди следующих групп: представители старшего возраста (81% в возрастной группе 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (82% среди опрошенных, которым едва хватает на еду), жители крупных городов (80% среди тех, кто проживает в городах с населением более 100 тысяч человек), кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (79%), кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%).

Мнение о том, что сейчас хорошее время делать покупки в кредит, в долг больше выраженно среди следующих групп: молодёжь до 24 лет (7%), более обеспеченные респонденты (6% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (7%).

Характер потребительских стратегий россиян значимо не меняется на протяжении последних двух лет: треть респондентов полностью не планируют крупные покупки/расходы, четверо из десяти – отложили крупные покупки на некоторое время, 7% респондентов постараются поторопиться с такого рода расходами. Говорят о том, что будут делать крупные покупки в те сроки, в которые запланировали 16% опрошенных.

Не планировали крупные покупки, расходы чаще других опрошенные старшего возраста (46% среди представителей возрастной группы 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (47% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек (39%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).

Чаще других будут делать покупки в те сроки, которые запланировали молодёжь до 24 лет (32%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (24%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (16%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии