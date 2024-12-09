И не друг, и не враг, а как?

Как российские граждане оценивают современный Китай и перспективы взаимоотношений наших стран, пишет Денис Волков для издания Горби.

Первые ассоциации, которые приходят в голову рядовому человеку при словах о Китае, преимущественно положительные или нейтральные. Одна из главных — Великая китайская стена. Чаще всего респонденты говорят о том, что это большая страна с огромным населением. Четверть всех ассоциаций связаны с китайскими товарами — телефонами, автомобилями, бытовой техникой, одеждой, с торговыми марками «Ксиоми», «Хуавей», «Хавал» или онлайн-магазином «Алиэкспресс». Большая доля ответов содержит отсылки к высокому уровню развития экономики, промышленности и технологий.

Made in China

Соприкосновение с китайской материальной культурой стало для россиян повседневностью. Все мы носим одежду и обувь «made in China», пользуемся китайскими гаджетами. После введения западных санкций российские автомобилисты пересаживаются на китайские машины, а стремительная замена табличек в автосалонах с западных и японских марок на китайские давно перестала бросаться в глаза.

Еще четверть ответов наших респондентов на вопрос об ассоциациях с Китаем содержат упоминания различных аспектов китайской культуры: китайская кухня и медицина, история, чайная церемония, китайские сериалы-дорамы («дорама» — искаженное английское drama) и китайский язык. В числе известных китайцев чаще называют Мао Цзэдуна, Джеки Чана и Си Цзиньпина, реже Конфуция и Брюса Ли.

Респонденты постарше с теплотой отзываются о китайцах как носителях «традиционных ценностей», таких как любовь к семье, уважение к старшим и коллективизм. Несмотря на несхожесть культур, это роднит китайцев с россиянами — в отличие от «бездуховного» Запада.

Отрицательных ассоциаций мало, среди них упоминание прежних конфликтов, смутное ощущение угрозы от более сильного соседа, негативные стереотипные представления о китайцах или представления о Китае как диктатуре.

Многих интересует туризм в Китай, шопинг и налаживание бизнес-связей. Там побывали порядка 6% россиян (для сравнения: в Европе были около четверти, в США — не более 1%), но почти половина жителей российского Дальнего Востока.

Интерес российских туристов вызывают не только богатая история, но и современность — торговые центры, аквапарки и парки развлечений, небоскребы, а также дикая природа острова Хайнань или виды озера Чанбайшань.

В российских городах открываются магазины китайских продуктов, рестораны китайской кухни. На севере Москвы в районе Ботанического сада есть свой китайский квартал «Хуамин», где во время недавнего визита в Россию останавливался Си Цзиньпин. Среди молодежи растет интерес к китайскому языку. После перерыва на время пандемии китайские туристы возвращаются в Москву и Питер, едут на Байкал и во Владивосток, за северным сиянием — в Мурманск.

Новая сверхдержава

Опросы показывают, что за последние два-три десятилетия образ Китая в российском общественном мнении претерпел существенные изменения, так как за это время сильно изменилась сама страна. Двадцать лет назад лишь пятая часть россиян считала, что Китай можно причислить к числу «великих держав», сегодня так думают уже две трети опрошенных (всего россияне видят в мире три великие державы: Россию, Китай и США). Чаще всего причисляют Китай к великим странам на Дальнем Востоке — три четверти опрошенных, так как именно там большинство имеет опыт непосредственного соприкосновения с этой страной.

Четыре пятых россиян считают, что Китай пользуется уважением на международной арене, в то время как о России так думают только две трети. При этом преобладает мнение, что уважение к России и Китаю в мире за последние десять лет выросло, а к США снизилось.

Участники фокус-групп говорят о разных источниках величия трех стран. Сила Россия — в богатстве природными ресурсами, в ее армии и независимой внешней политике. США — это финансовый центр мира и крупнейшая военная держава, Китай — страна с огромным населением, фабрика и мастерская мира.

И если в перспективах дальнейшего развития России и США звучат сомнения — сторонники власти и люди постарше говорят о скором упадке Америки, тогда как оппозиционно настроенные граждане предрекают крах России, — то в отношении Китая таких сомнений нет. Преобладает мнение, что эта страна надолго сохранит статус великой державы: «За Китаем будущее, Китай — это первая страна мира».

Китайское чудо

Еще в 1990-е годы символом этой страны были барахолка и продукция сомнительного качества, а сегодня Китай воспринимается как передовая страна мира в области экономики, производства и технологий. Автор несколько раз слышал от участников фокус-групп, что уже в 1990-е Китай «одел, обул и накормил» Россию.

И с тех пор китайские товары прочно вошли в наш обиход — не используют ничего китайского всего несколько процентов наших респондентов.

В отличие от товаров западного производства, потребление которых сосредоточено в довольно тонком слое обеспеченных жителей крупных городов, китайские товары уже давно и хорошо известны российским потребителям в любом уголке страны: «они буквально везде: техника, одежда, еда»; «мы на них живем буквально»; «мы все уже давно пользуемся всем китайским». В том числе по этой причине уход западных брендов прошел довольно безболезненно.

Если раньше при упоминании китайских товаров в голову приходили ассоциации с некачественным ширпотребом, дешевой одеждой, которая линяет после первой стирки, или ядовитыми детскими игрушками, то сегодня образ китайских товаров изменился в лучшую сторону: «китайское — не значит плохое».

Люди в России научились отличать дорогие и качественные товары «фабричного» или «заводского» Китая от дешевых подделок «подпольного» или «черного» Китая.

На групповых дискуссиях не раз приходилось слышать мнение, что по уровню развития Китай уже обогнал нашу страну и вовсю теснит США. Этот тезис красноречиво иллюстрируют рисунки участников фокус-групп, сюжеты которых повторялись в разных частях страны. Россия представляется респондентам в качестве сельской местности, природы, широких просторов. Китай, напротив, видится как индустриальный пейзаж, фабрики и конвейерные линии. Респондентов впечатляет стремительный темп преображения Китая: «они 30 лет назад ничего не умели, рис выращивали», а сейчас «они быстро развиваются, в кратчайшие сроки выстраивают целые города».

Образец для подражания?

Такой скачок в развитии делает Китай в глазах значительного числа россиян привлекательным примером для подражания. По многим опросам Китай лидирует в списке стран, чей опыт был бы полезен для России. Разговоры о достижениях Китая на фокус-группах часто бывают проникнуты горечью неудач собственной страны. Так, респонденты постарше соизмеряют успехи соседа с крушением советского проекта, тем более что Китай, в их представлении, считался учеником СССР. И вот ученик превзошел учителя, а «мы свое производство похерили, ничего толком не выпускаем».

Наблюдая успехи Китая в изучении чужого опыта, более молодые и вестернизированные респонденты переживают изоляцию от Запада: «у нас уже был железный занавес, и снова мы сидим за забором, постоянно с кем-то воюем», пока «Китай идет вперед». Респонденты постарше, напротив, видят секрет успеха Китая в том, что он — в отличие от России — не оглядывается на других, и нам стоит этому у него поучиться.

По общему убеждению, Китай преуспевает, потому что его граждане трудолюбивы, «как муравьи». Но именно такие представления заставляют респондентов усомниться в том, что китайский опыт применим для России: «надо у них учиться, но китайцами мы никогда не станем»; «они много работают, это не вариант для русского человека».

Некоторые молодые респонденты также изредка отмечали, что в Китае жесткий политический режим: «техника, бренды, развитие, все у них отлично, но тоталитарный режим — для людей в этом мало веселого»; «у них очень все жестко, страшно, если, не дай бог, у нас так будет». Далеко не все респонденты считали, что китайский опыт можно и нужно перенимать.

Противовес Западу

Контуры нынешнего общественного отношения к Китаю окончательно сформировались десять лет назад на фоне конфликта России и Запада по поводу Украины. Важным символическим событием стало присутствие Си Цзиньпина на параде в честь 70-летия Победы в Москве в мае 2015 года, тогда как лидеры стран Запада демонстративно отказались приехать. Участие китайского руководителя позволяло сказать: «Если Китай с нами, изолировать Россию не получится». Эту фразу с тех пор автору приходилось многократно слышать на фокус-группах.

В результате в 2014 году число россиян, воспринимающих Китай как дружественную страну, удвоилось — с 20 до 40%, положительные оценки выросли с 55 до 77%. Похожая динамика наблюдалась и после февраля 2022 года: положительное отношение к Китаю достигло рекордных 92%, восприятие страны как дружественной — 65%. Позитив в отношении Китая преобладает во всех социально-демографических группах и во всех возрастах. Максимально положительно относятся к нему самые молодые респонденты и жители Дальнего Востока, где взаимодействие между странами наиболее активное.

Более сдержанно относятся к Китаю оппозиционно настроенные граждане, а также те, кто считает, что сосед представляет угрозу для России.

Разворот в сторону Китая воспринимается как важный элемент политики Владимира Путина и поэтому воспроизводит отношение к самому президенту. Похожее наблюдается и в отношении США, к которым оппозиционно настроенные граждане относятся гораздо лучше сторонников власти.

Сегодня Китай во многом воспринимается российским общественным мнением как противовес Западу, анти-Америка. Это отчетливо проявилось в зеркальном расхождении оценок Китая и США сначала в 2014–2015 годах, а затем и в 2022–2024-х, когда разница между этими индикаторами достигла 74 п.п. Длящийся конфликт с Западом поддерживает положительный образ Китая в России. Но это же может означать, что по мере нормализации отношений с Западом ценность российско-китайских отношений и общая привлекательность Китая в глазах россиян будет снижаться.

Асимметрия российско-китайских отношений

Под шапкой общего позитива к Китаю скрываются более противоречивые чувства. За последние годы редко приходилось слышать, чтобы участники фокус-групп характеризовали российско-китайские отношения как союзнические. Чаще говорят о взаимовыгодном сотрудничестве, основанном на расчетливом использовании сторонами друг друга.

Респонденты чувствуют, что эти отношения определяются «нашей ситуацией» — конфликтом России и Запада. Последний ограничил доступ нашей стране к технологиям, инвестициям и качественным товарам. Все это россияне теперь ждут из Китая. В нем видят, с одной стороны, спасителя: «Китай сейчас для нас как воздух»; «они наша палочка-выручалочка»; «мы не одни против США, есть подмога Китая». Сам факт сотрудничества с мировым лидером (впрочем, как и соперничество с другой супердержавой — США) повышает значимость респондентов в собственных глазах. Однако нынешние российско-китайские отношения многими воспринимаются как асимметричные, более выгодные Китаю, который использует Россию как «сырьевой придаток» и рынок сбыта для своих товаров: «мы им ресурсы отдаем, ископаемые, древесину, а они заваливают нас дешевым товаром, технологиями они не очень-то хотят делиться»; «берут сырье с большим дисконтом, почти даром»; «доят нас как корову».

Наверное, единственная сфера, в которой Россия представляется нашим собеседникам сильнее Китая, — это военные технологии и умение вести войну: «Китаю выгодно дружить с Россией, мы их прикрываем (в противостоянии с Америкой)»; «китайцы не умеют воевать»; «Китай хоть и развивается, но воевать у него духу не хватало никогда».

Страхи в отношении Китая

На прямой вопрос о том, представляет ли Китай угрозу для России, утвердительно отвечает лишь каждый пятый опрошенный, большинство (72%) так не думает. Как и отношение к Китаю в целом, этот вопрос идеологически обусловлен — в два раза чаще в соседе видят угрозу те, кто не одобряет действия российского руководства, считает, что страна движется по неверному пути. Серьезных географических различий не видно — Москва в этом вопросе не отличается от Дальнего Востока.

Главными страхами в отношении Китая являются:

захват Китаем российских территорий;

экономическая зависимость от Китая;

потенциальное военное столкновение;

общее недоверие людям другой культуры и беспокойство по поводу того, что китайцев просто слишком много.

Волнует респондентов и большая протяженность общей границы с густонаселенной страной, которая по многим параметрам кажется сильнее России. Тем паче что в истории отношений двух стран были вооруженные конфликты, из которых чаще всего вспоминают советско-китайское столкновение на острове Даманский.

Многие наши собеседники говорили, что Китай перенаселен, а Россия, напротив, богата природными ресурсами и плодородными землями, но людей в ней мало. Поэтому кажется, что Сибирь и Дальний Восток для китайцев — «лакомый кусочек», который они хотели бы «оттяпать». Кроме того, часть этих территорий когда-то принадлежала Китаю, и он может захотеть вернуть их.

Для респондентов, опасающихся китайской экспансии, даже китайский туризм в Россию представляется как разведка перед будущей экспансией.

И все-таки о прямом военном столкновении двух стран говорят редко. Оно представляется возможным только в том случае, если мы «перестанем быть самостоятельными», не сможем возродить промышленность или в самом Китае начнутся трудности, которые он захочет решить за счет России: «пока они сытые, они на нас не нападут». Кто-то сомневается в возможности конфликта на том основании, что мы и так отдаем китайцам по дешевке все, что они попросят: «им не нужна эта Сибирь, русские и так ее продают почти за бесплатно»; «они и так получают от нас всё».

Если России не удастся развить собственное производство и технологии, восстановить отношения со странами Запада, то — по мнению респондентов — существует риск впасть в полную зависимость, «стать вассалом Китая», после чего тот сможет «диктовать нам свои условия», «в любое время прикрыть лавочку, как прикрыли Америка с Европой».

Возможность сближения Китая с Западом выглядит кошмарным сценарием, потому что это поставит Россию в безвыходное положение. По мнению некоторых скептиков, Китай может «переобуться в любой момент» и «переметнуться к США», и тогда-то Россия окажется в настоящей изоляции. Впрочем, как указывали более информированные респонденты, пока у Китая есть разногласия с США по поводу Тайваня, смены вектора не случится: «ничто так не сближает, как общий враг».

Разворот на Восток?

Наш анализ показывает, что образ Китая в российском общественном мнении лишь отчасти определяется теми изменениями, которые произошли в нем самом. За несколько десятилетий на глазах россиян (да и всего мира) Китай превратился из бедной аграрной страны в одну из великих держав. Небоскребы, фабрики, автомобили, высокотехнологические товары заслоняют в воображении рядового человека древнюю цивилизацию. Жители российского Дальнего Востока сегодня едут в Китай с теми же чувствами, с какими жители европейской части страны ездят в Европу — как в более богатую и развитую страну.

Не в меньшей степени на восприятие Китая влияют события, происходящие внутри самой России. Разворот на Восток, ускорившийся после 2014 года и введения первых западных санкций, окончательно сформировал восприятие Китая как дружественной страны, которая помогает нам преодолевать международную изоляцию. Положительное отношение к Китаю сегодня бьет все рекорды, в то время как отношение к странам Запада находится на исторических минимумах.

Китай выступает в общественном сознании как анти-Америка, противовес западному влиянию.

Сближение России и Китая вызывает у наших граждан интерес к туристическим поездкам и бизнес-контактам, к китайской традиционной и массовой культуре, изучению китайского языка. Вместе с тем нынешний российско-китайский союз многими воспринимается как вынужденный, навязанный внешними обстоятельствами, более выгодный Китаю. Такое положение вещей вызывает дискомфорт, страх чрезмерной зависимости от более сильного и богатого соседа. На фоне этих страхов нормализация отношений с США и Европой многим кажется желательным сценарием, который позволит уравновесить влияние Китая. В перспективе это может означать более сдержанное отношение к Китаю в России.

Денис ВОЛКОВ

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