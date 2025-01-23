Важное, Главное, Новости

НОВЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ»

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

На сайте опубликован №1 (135) “Вестника общественного мнения” за 2024 г.

vom2024Скачать

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):