НОВЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ»

На сайте опубликован №1 (135) “Вестника общественного мнения” за 2024 г.

Пожалуйста, оставьте это поле пустым. РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований! Выберите список(-ки): Уведомления о новых публикациях Еженедельная субботняя рассылка