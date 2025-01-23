Важное, Главное, Новости НОВЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ» 23.01.202522.01.2025 Версия для печати НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+ На сайте опубликован №1 (135) “Вестника общественного мнения” за 2024 г. vom2024Скачать Пожалуйста, оставьте это поле пустым.РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований! Выберите список(-ки): Уведомления о новых публикациях Еженедельная субботняя рассылка Проверьте ваш почтовый ящик или папку спам, чтобы подтвердить свою подписку.