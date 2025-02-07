Представления о наиболее острых проблемах российского общества: январь 2025

Наиболее острой проблемой россияне считают инфляцию. Треть россиян беспокоит продолжающаяся спецоперация и конфликт с Западом. Почти треть опрошенных беспокоят жилищные проблемы. Обеспокоенность этими проблемами растет. также около трети опрошенных говорят о коррупции, а четверть респондентов выражают обеспокоенность по поводу мигрантов, хотя интенсивность этих проблем немного притупилась. Сохраняется беспокойство увеличением пенсионного возраста.

Самой острой проблемой российского общества в январе 2025 года респонденты назвали рост цен, почти две трети опрошенных отметили этот вариант ответа. Также среди тревожащих проблем были названы: специальная военная операция, конфликт с Западом, санкции – 35%, жилищные проблемы (аварийное состояние, недоступность, дорогая ипотека) – 30%, коррупция, взяточничество – 29%, наплыв приезжих, мигрантов – 26%, увеличение пенсионного возраста, пенсионная реформа – 26%.

Общий уровень обеспокоенности проблемами в сфере экономики растёт на протяжении последних замеров с марта 2024 года. В частности, выросла доля опрошенных, которых тревожит проблема роста цен – 63% (рост на 11 п.п. с августа 2024 года) и кризиса в экономике (плохое состояние промышленности и сельского хозяйства) – 16% (рост на 7 п.п. с марта 2024 года). Однако несмотря на это продолжает снижаться уровень тревожности вокруг проблемы роста безработицы – 11% (44% в августе 2020 года). Каждого пятого (21%) тревожит проблема бедности, обнищания большинства населения, ещё 5% говорили что их беспокоят задержки выплаты заработной платы, пенсий, пособий.

С августа 2023 года постепенно увеличивается и обеспокоенность проблемами социального характера: проблемы связанные с жильём считают острыми 30% опрошенных (рост на 9 п.п. с августа 2023 года), резкое расслоение общества на богатых и бедных – 17% (рост на 4 п.п. с августа 2024 года). Одновременно с этим снизился уровень обеспокоенности проблемой наплыва мигрантов – 26% (снижение на 7 п.п. с августа 2024 года). Каждый пятый (22%) в числе острых проблем назвал недоступность многих видов медицинского обслуживания, 14% — рост платности, недоступность образования.

За прошедшие четыре месяца снизилась доля опрошенных, которых беспокоят проблемы власти и управления: по сравнению с августом 2024 года снизились доли тех, кого беспокоят коррупция, взяточничество – 29% (снижение на 4 п.п. с августа 2024 года), рост национализма, ухудшение межнациональных отношений – 8% (12% в августе 2024 года), засилье произвол чиновников – 7% (10% в августе 2024 года).

Также растёт обеспокоенность проблемами, связанными с проведением специальной военной операцией (конфликт с Западом, санкции) – 35% (29% в августе 2023 года). 26% респондентов беспокоит пенсионная реформа, увеличение пенсионного возраста (28% в августе 2024). После спада во второй половине прошлого года снова несколько выросла обеспокоенность угрозами взрывов и террористических актов – 20% (14% в августе 2024 года). Каждый пятый (20%) обеспокоен ухудшением состояния окружающей среды, 15% упоминали кризис морали, культуры, нравственности.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 января 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии