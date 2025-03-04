Предвкушение сделки: почему россияне ждут окончания конфликта на Украине в 2025 году

Денис Волков в комментарии для Forbes о надеждах российского общественного мнения по поводу завершения спецоперации.

Большинство граждан России выступают за начало мирных переговоров. 70% опрошенных считают, что договариваться надо, прежде всего, с США — отсюда и оптимизм, связанный с первыми шагами новой администрации. При этом половина респондентов все же признают, что без участия Украины согласовать мирное соглашение не получится.

Российским обществом все больше овладевает надежда, что «спецоперация» на Украине может завершиться уже в этом году. Такие настроения проявлялись в обсуждении ожиданий на будущее, представлениях о возможной продолжительности конфликта, повышенном внимании к американским президентским выборам, где все взгляды были прикованы к Дональду Трампу, который обещал закончить российско-украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность. И хотя быстрого решения не получилось, настрой американского президента заставлял все большее число россиян поверить в то, что мирное урегулирование между Россией и Украиной возможно.

Запрос на разрядку

Огромное количество публикаций о Трампе и его высказываниях в российском информационном пространстве, в котором доминируют официальные СМИ (порой начинало казаться, словно Трамп выиграл выборы в России, а не в США), позволяло предположить, что российские элиты симпатизируют избранному президенту и не исключают сделку с ним, поэтому и готовится почва для положительного восприятия обществом будущих переговоров. Так или иначе, к концу третьего года конфликта все разговоры в России крутятся вокруг идеи его возможного окончания — на фоне возросшего интереса к происходящему на Украине и внимания к словам президента США.

Участники фокус-групп на протяжении второй половины прошлого года твердили, что «Трамп — бизнесмен» и «с ним можно договориться» — в отличие от Байдена, который в силу своего возраста большинству россиян казался несамостоятельной фигурой, подверженной влиянию антироссийски настроенных американских элит. Поэтому появление в Белом доме яркого энергичного президента давало хоть какую-то надежду на завершение конфликта. Как говорили респонденты: «Трамп обещал закончить войну, поэтому мы ждем Трампа».

Стоит ли удивляться, что к российско-американским переговорам, стартовавшим в Эр-Рияде и продолжившимся в Стамбуле, подавляющее большинство россиян (85%) отнеслось положительно. Более того, на протяжении всех трех лет конфликта более половины россиян продолжали выступать за налаживание отношений с США и Западом. Несмотря на преобладающее отрицательное отношение к Америке и Европе, большинство хотело разрядки международной напряженности, особенно на фоне участившихся разговоров о возможном применении ядерного оружия. При этом преобладало представление, что Россия-то хочет договариваться, а Запад — нет. И вот избрание Трампа создало ощущение, что позиция Запада может наконец измениться.

Необходимо оговориться, что при всем желании разрядки и симпатиях россиян к Трампу идеальной формой взаимоотношений между Россией и США большинству видится не дружба между двумя странами — за последние 30 лет в российско-американских отношениях накопилось значительное недоверие, которое трудно преодолеть, — а невмешательство в дела друг друга. Люди на фокус-группах неоднократно высказывались в том духе, что было бы хорошо, чтобы после заключения сделки Трамп «отвалил» и «занялся бы своими проблемами», чтобы «Америка не лезла к нам», «перестала бы вмешиваться в наши дела». Но сначала должна состояться сделка.

Большинство — за переговоры

В целом идею завершения российско-украинского конфликта и перехода к мирным переговорам сегодня поддерживают порядка 60% россиян. Похожие цифры стали появляться в опросах со второй половины 2024 года, хотя после нападения украинской армии на Курскую область число сторонников переговоров на некоторое время снижалось. На всем протяжении конфликта доля выступающих за мирное урегулирование почти ни разу не опускалась ниже половины населения, а в последние месяцы их число стало расти. При этом поддержку переговоров нужно воспринимать как самое общее желание завершения конфликта и остановки кровопролития. Наиболее часто звучащим аргументом в пользу этого — на фокус-группах и в ответах на открытый вопрос — являются слова о том, что «должны перестать гибнуть люди» и что их погибло уже слишком много с обеих сторон.

Подспудно за этими словами также скрывается тревога людей по поводу того, что продолжение военных действий может привести к расширению конфликта. Это, в свою очередь, может означать новую мобилизацию, чего большинству очень бы хотелось избежать. Поэтому чем быстрее наступит мир, тем ниже риски для каждой российской семьи. К росту числа сторонников переговоров приводит не только общая усталость от конфликта, но также изменившаяся риторика российских властей, которые все последние месяцы постоянно сигнализируют о готовности России к переговорам. И такие разговоры влияют на общественное мнение, готовя его к возможному урегулированию конфликта.

Стоит добавить, что противопоставлять сторонников переговоров и сторонников власти, как это делают некоторые исследователи и публицисты, категорически неверно. Опросы показывают, что поддержка переговоров преобладает даже среди лоялистов и все три года именно они составляли большую часть сторонников завершения военных действий. Другое дело, что они считают, что именно руководство страны должно определять, когда и на каких условиях заключать мирное соглашение. «Хорошо бы, чтобы конфликт побыстрее закончился», но «мы люди маленькие, пусть большие люди решают», «у Путина — вся информация, ему виднее», — говорят они на фокус-группах.

Против переговоров и за продолжение военных действий последние пару месяцев выступает менее трети россиян, притом что в среднем на всем протяжении конфликта таких было порядка 40% населения. Главным их аргументом является то, что «нельзя останавливаться на полпути», «нужно завершить начатое», ибо «столько уже было принесено в жертву». Подчеркнем, что и в этой группе также преобладают лоялисты. Позиции тех, кто критиковал власть «справа», требуя более решительных действий (символом этой позиции стал Игорь Стрелков), всегда были маргинальными в масштабах всего общества и вряд ли превышали 5-6% от общего числа населения.

Интересно, что в лагере противников мирного урегулирования сегодня оказалась и часть российских либералов, которые не приемлют переговоров до тех пор, пока Украина не победит, — наиболее яркими выразителями этих идей являются организаторы оппозиционных митингов в Берлине. В обществе их доля — примерно те же 5-6%. Такое единение либералов с ультраправыми не должно удивлять: похожая ситуация уже наблюдалась в 2023 году, в дни пригожинского мятежа, когда одни поддерживали самого Евгения Пригожина, а другие просто хотели поражения режима. Как бы то ни было, обе эти позиции остаются маргинальными.

Переговоры — с кем?

Вернемся, однако, к преобладающему в обществе желанию мирных переговоров. По мнению большинства (70%), такие переговоры нужно вести прежде всего с Америкой — мы не раз говорили, что большинство российского населения воспринимает текущий конфликт как противостояние России и Запада под руководством США, в котором Украина играет лишь подчиненную роль. Такие представления о происходящем преобладали в российском обществе еще до начала военных действий на фоне эскалации в конце 2021 года. С тех пор эти взгляды только окрепли.

Вести переговоры с Украиной считает целесообразным лишь половина опрошенных, приглашать за стол Европу — только четверть. При всем представлении об Украине как подчиненной Западу есть понимание, что без ее участия подписание мирного соглашения обойтись не может. Вместе с тем в обществе есть устойчивое ощущение, что Украина договариваться не хочет и поэтому вести переговоры с ней сейчас бесполезно.

Представление о роли Европы на протяжении конфликта постепенно менялось. Если в самом начале страны Евросоюза воспринимались как полностью зависимые от США, действующие под их диктовку, то последние год-полтора в российском общественном мнении постепенно росла доля тех, кто видел у европейских лидеров, таких как президент Франции Эмманюэль Макрон или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, собственную позицию по украинскому конфликту, даже более жесткую по отношению к России, чем у США.

Начавшиеся переговоры между российскими и американскими делегациями и видимое расхождение публичных позиций США и Европы по поводу сценариев завершения конфликта окончательно закрепили это представление. Дошло до того, что отношение россиян к США сегодня впервые оказалось лучше, чем к Евросоюзу, — 30% против 21% в феврале 2025-го. Очень интересно, насколько устойчивым окажется этот новый тренд.

С позиции силы

Хотя поддержка мирного урегулирования в обществе преобладает, у большинства нет желания заключать мир любой ценой. Так, при постепенном увеличении числа сторонников переговоров параллельно сокращается число людей, которые готовы делать это за счет возвращения новых территорий. Скорее всего, такая динамика объясняется тем, что три четверти опрошенных сегодня уверены, что Россия побеждает на поля боя. Примерно столько же — 72% — считают, что военные действия проходят для России успешно, хотя оккупация части Курской области и регулярные налеты украинских беспилотников внушают определенное беспокойство. И это максимальный показатель с весны 2022 года, до отступления российской армии из Херсона и Харьковской области. А раз Россия постепенно берет верх, переговоры можно вести с позиции силы.

И хотя число людей, готовых пойти на уступки ради заключения мирного соглашения, за последние полгода немного выросло — с 20% до 30%, во многом это остается лишь декларацией, потому что по основным вопросам, которые потребуют договоренностей с Украиной, российское общественное мнение становится все более несговорчивым. Так, число людей, готовых допустить идею членства Украины в НАТО или возвращения ДНР и ЛНР или Запорожской и Херсонской областей в состав Украины, планомерно снижается. Сегодня от 70% до 80% россиян — в зависимости от вопроса — считают такие условия неприемлемыми для России.

Также, если вынести за скобки идею обмена военнопленными, которую поддерживают с обеих сторон (в России это 92% опрошенных), наиболее популярные в российском обществе условия заключения мирного соглашения вряд ли найдут понимание украинской стороны. Так, абсолютное большинство россиян — более 80% — хотели бы гарантий прав русскоязычного населения и защиты статуса Русской православной церкви на Украине. Именно защита соотечественников виделась нашим респондентам главной целью «спецоперации» на протяжении последних трех лет.

Более того, около 70% россиян вообще хотели бы установления на Украине дружественного России правительства, обеспечения нейтрального статуса Украины, а также отмены западных санкций. Впрочем, по последнему вопросу даже большая доля россиян (77% в феврале 2025 года) считает, что Россия должна продолжать свою политику, несмотря на санкции: отменят — хорошо, не отменят — ну и ладно.

Такие настроения совпадают с заявлениями российских властей, однако полностью противоречат позиции украинского руководства. И если оснований для компромисса между сторонами конфликта не просматривается, ожидание столь желанного завершения кровопролития может затянуться.

Денис ВОЛКОВ

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