Обновление методики расчета Индекса потребительских настроений

В разделе «Социально-экономические индикаторы» был обновлен Индекс потребительских настроений.

Индекс потребительских настроений рассчитывается с января 1993 года. За основу построения индекса был взят Index of Consumer Sentiment , который вычисляется Институтом социальных исследований при университете Мичигана с конца 1940-х. В разное время этим проектом занимались Ибрагимова Д.Х., Красильникова М.Д., Николаенко С.А. и др.

Индекс строится на основании ответов респондентов на пять вопросов и позволяет выявить оценки населения относительно динамики их материального состояния, представления об экономической ситуации в стране в ближайшем будущем и долгосрочной перспективе, а также потребительской активности (см. подробнее методику построения ИПН ).

По каждому вопросу строится индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов, к получившейся цифре прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. Совокупный индекс ИПН рассчитывается как арифметическая средняя из индивидуальных индексов. Таким образом, ИПН может меняться в интервале от 0 до 200, причем значения индекса ниже 100 означают преобладание негативных оценок в обществе, а значения выше 100 — преобладание позитивных оценок.

В 2009 году было принято решение взять за 100% индекса значения марта 2008 года (т.е., «123.00»; таким образом, значения совокупного индекса делились на 123 и умножались на 100). Это было сделано в связи с изменением методологии проведения опросов (с декабря 2008 г. был изменён дизайн общероссийской выборки: ее объем сократился с 2000 до 1600 чел., а начальный возраст респондентов повысился с 16 до 18 лет), а также достигнутыми максимальными значениями индекса весной-осенью 2008 года, после чего на фоне экономического кризиса 2008-2009 годов экономические оценки на долгое время существенно ухудшились. Однако, вследствие такого подхода к расчёту индекса его функциональные возможности по сути сводились лишь к отражению изменения потребительских настроений в отношении к марту 2008 года, а не ситуации в целом.

В марте 2025 года принято решение отказаться от привязки индекса к 2008 году и вернуться к оригинальной методике его исчисления. Это сделано в связи с тем, что в 2023 году по многим составным показателям индекса были превышены максимумы 2008 года и поэтому индекс в его предыдущей редакции перестал адекватно отражать текущие настроения потребителей. Возвращение к исходной методике исчисления ИПН призвано решить эту проблему.