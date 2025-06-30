Оценки ирано-израильского конфликта

Ирано-израильский конфликт стал самым запоминающимся событием июня. Большинство опрошенных знают о произошедшем, ничего об этом не слышали только 12%. Большинство респондентов не симпатизируют ни одной из сторон конфликта, однако около трети симпатизируют Ирану, а Израилю – лишь 3%.

Чаще всего при ответе на вопрос о наиболее запомнившихся событиях последних четырех недель респонденты называли обострение отношений на ближнем Востоке (27%), среди них четверть (24%) упоминали развитие ирано-израильского конфликта и обмен ударами этих стран. События СВО называли 11%, Петербургский международный экономический форум запомнился 5% опрошенных. Большинство респондентов (39%) затруднились назвать конкретные события или сказали, что ничего не запомнилось.

Внимательно следили за текущим столкновением между Израилем и Ираном треть опрошенных (34%), половина респондентов что-то слышали, но не в деталях, ещё 12% сказали, что слышат об этом впервые. В целом, распределение ответов на этот вопрос сопоставимо со структурой ответов на вопрос об осведомлённости о военных столкновениях между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года : тогда внимательно следили треть опрошенных, а половина слышала, но не в подробностях.

Внимательнее всего следили за текущим столкновением между Израилем и ХАМАС мужчины (41%), опрошенные старшего возраста (47% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (41%), более обеспеченные респонденты (39% среди тех, которые могут себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (37%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (35%), те, кто получает информацию из ютуб-каналов (45%).

Не слышали о военном столкновении между Израилем и Ираном чаще женщины (15%), молодёжь до 24 лет (28%), респонденты со средним образованием и ниже (21%), менее обеспеченные опрошенные (17% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (16%), а также те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (16%), те, кто получает информацию социальных сетей (13%).

Большинство опрошенных не симпатизируют ни одной из сторон конфликта – 61%, Ирану симпатизируют треть опрошенных (29%), в то время как Израилю 3% респондентов.

Чаще говорят о том, что их симпатии на стороне Ирана, мужчины (37%), опрошенные старшего возраста (41%), респонденты с высшим образованием (33%), более обеспеченные респонденты (32% среди тех, которым едва хватает на еду), жители Москвы и городов с населением 100 до 500 тысяч человек (34%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (36%).

Симпатизируют Израилю чаще молодёжь до 24 лет (6%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (7%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (7%). Те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (13%).

Говорят, что их симпатии ни на той, ни на другой стороне чаще женщины (66%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (72%), респонденты со средним образованием и ниже (64%), менее обеспеченные респонденты (67%), жители села (66%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (68%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (70%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (67%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии