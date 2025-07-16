Представления о наиболее острых проблемах российского общества: июнь 2025

Рост цен по-прежнему вызывает наибольшее беспокойство россиян. Около трети опрошенных тревожит специальная военная операция, и увеличение пенсионного возраста. Чуть реже респонденты говорят о беспокойстве по поводу мигрантов. Четверть опрошенных обеспокоены коррупцией, жилищными проблемами и ростом наркомании. В целом же проблемы экономической и социальной сферы беспокоят респондентов чаще, чем остальные проблемы.

Рост цен остаётся самой острой проблемой российского общества на протяжении долгого времени. В июне 2025 года, эту проблему отметили 58% опрошенных. Треть респондентов (33%) тревожит проводимая спецоперация и связанные с ней проблемы, по 28% опрошенных упомянули проблему увеличения пенсионного возраста и наплыва мигрантов, 27% — коррупцию, взяточничество, 26% – жилищные проблемы.

Уровень обеспокоенности экономическими проблемами продолжает снижаться, начиная с августа 2020 года. Считают наиболее острой проблемой рост цен шестеро из десяти опрошенных, бедность, обнищание большинства населения – 19% (снижение на 21 п.п. с февраля 2021 года), рост безработицы и кризис в экономике по 12% опрошенных (снижение на 32 п.п. и 14 п.п. с августа 2020 года соответственно), задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий – 4% (снижение на 7 п.п. с февраля 2021 года).

Ростом цен чаще обеспокоены женщины (62%) и жители Москвы (71%); проблема бедности больше тревожит менее обеспеченных респондентов (24% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (25%); проблема безработицы – менее обеспеченных респондентов (16% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей села (15%), также тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (17%).

Обеспокоенность проблемами в социальной сфере несколько увеличивается в последнее время: 23% опрошенных считают острой проблемой рост наркомании (рост на 6 п.п. с января 2025 года), 15% респондентов – рост платности, недоступности образования (рост на 4 п.п. с марта 2024 года), 28% — увеличение пенсионного возраста (рост на 4 п.п. с марта 2023 года), в это же время несколько снизился уровень обеспокоенности жилищными проблемами – до 26% (снижение на 4 п.п. с января 2025 года).

Проблема увеличения пенсионного возраста чаще беспокоит опрошенных в возрастной группе 40-54 года (37%), жителей сёл (31%), более обеспеченных респондентов (30% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования); жилищные проблемы чаще беспокоят жителей городов с населением 500 тысяч человек и более (30%), опрошенных в возрастной группе 25-39 лет (33%); доля тех, кто обеспокоен ростом наркомании, выше среди москвичей (28%), молодёжи до 24 лет (37%), более обеспеченных респондентов (28% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования); недоступностью многих видов медицинского обслуживания чаще обеспокоены женщины (26%), опрошенные старшего возраста (30% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные опрошенные (31% среди тех, которым едва хватает на еду); ростом платности, недоступности образования чаще обеспокоены женщины (18%), опрошенные в возрастной группе 25-39 лет (20%); резким расслоением на богатых и бедных – москвичи (22%), опрошенные старшего возраста (17% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше).

Общий уровень обеспокоенности проблемами власти и управления снижается: проблема коррупции, взяточничества тревожит 27% респондентов (снижение на 6 п.п. с августа 2024 года), засилье, произвол чиновников – 6% (снижение на 4 п.п. с августа 2024 года). Пики обеспокоенности проблемами власти и управления приходились на 2011-2013 годы и 2019 год.

Доля обеспокоенных проблемой коррупции и взяточничества выше среди мужчин (31%), москвичей (35%), более обеспеченных респондентов (31% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (32%); доля обеспокоенных проблемой засилья, произвола чиновников, выше среди мужчин (8%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (9%).

После небольшого снижения в начале года, в июне 2025 года вновь стали более актуальными проблемы взаимодействия между людьми разных национальностей: так, 28% считают острой проблемой российского общества наплыв приезжих, мигрантов, 11% — рост национализма и ухудшения межнациональных отношений.

Обеспокоенность проблемами безопасности и правопорядка снижается по сравнению с замерами предыдущих лет: каждый пятый считает острой проблемой угрозу взрывов и других террористических актов (21%, снижение на 8 п.п. с марта 2023 года), у каждого десятого вызывает тревогу рост числа уголовных преступлений (10%, снижение на 58 п.п. с апреля 1994 года), 5% обеспокоены невозможностью допиться правды в суде (снижение на 9 п.п. с февраля 2020 года) и грубостью, жестокостью работников сотрудников полиции (снижение на 7 п.п. с февраля 2021 года), ещё 3% обеспокоены ограничением гражданских прав и демократических свобод (снижение на 5 п.п. с августа 2021 года)

Угроза взрывов и других террористических актов чаще тревожит женщин (24%), москвичей (27%), респондентов в возрасте 40-54 лет (25%); рост числа уголовных преступлений чаще тревожит тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (15%); доля тех, кого беспокоит проблема невозможности добиться правды в суде, выше среди опрошенных в возрасте 25-39 лет (8%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (15%); оля тех, кого беспокоит проблема грубости, жестокости работников полиции, выше среди москвичей (8%), молодёжи до 24 лет (8%); проблема ограничения гражданских прав и демократических свобод чаще вызывает тревогу у москвичей (6%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (8%).

Из других проблем, каждого третьего (33%) тревожит спецоперация, 17% опрошенных считают острой проблемой ухудшение состояния окружающей среды (снижение на 6 п.п. с августа 2023 года), 15% — кризис морали, культуры, нравственности (снижение на 16 п.п. с августа 2012 года), ещё 12% — заболевания, эпидемии (снижение на 4 п.п. с марта 2023 года).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии