Обновление методики расчета Индекса социальных настроений

В разделе «Социально-экономические индикаторы» был обновлен Индекс социальных настроений.

Индекс Социальных Настроений (ИСН) был предложен Юрием Левадой по аналогии с Индексом потребительских настроений, который в нашей стране рассчитывался с первой половины 1990-х годов.[1] После этого долгое время расчетом ИСН занималась Марина Красильникова. Этот индикатор позволяет проследить динамику субъективных оценок разных сторон общественной и личной жизни людей. В нем учитываются представления респондентов об их личной жизни, ситуации в стране, оценки деятельности властей, а также ожидания относительно ближайшего будущего. Каждый вопрос нацелен на выявление положительных или отрицательных оценок ситуации. Внутри сводного индекса ИСН можно выделить индекс положения семьи/личного положения, индекс положения России, индекс оценок действия властей, индекс ожиданий.

С 2002 года ИСН рассчитывается на основе 12 вопросов как арифметическая средняя индивидуальных индексов: по каждому вопросу вычисляется разность долей положительных и отрицательных ответов, сумма этих показателей делится на 12, далее к этому числу прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. Таким образом, ИСН меняется в интервале от 0 до 200, значения индекса ниже 100 означают преобладание негативных оценок в обществе, значения выше 100 — преобладание позитивных оценок.

С осени 2008 года и до настоящего момента Левада-Центр публиковал динамику ИСН, рассчитанного по следующей методике: за 100% индекса брались значения марта 2008 года (т.е., «133.00»); таким образом, значения совокупного индекса делились на 133 и умножались на 100. Изменение методики расчета тогда связывалось с усилением роли прогностической компоненты, отражающей ожидания людей на будущее; также был изменён и метод сбора информации – опрос стал проводится в режиме интервью по выборке 1600 человек, отражающей мнение взрослого населения России старше 18 лет, N=1600 (до этого N=2100).

Летом 2025 года мы решили отказаться от привязки индекса к показателям 2008 года и вернуться к оригинальной методике его исчисления. Это сделано в связи с тем, что в 2024-25 годах по многим вопросам, входящим в ИСН, были превышены максимумы 2008 года, из-за чего индекс перестал адекватно отражать динамику социальных настроений. Возвращение к исходной методике исчисления ИСН призвано решить эту проблему.

[1] Левада Ю.Индексы социальных настроений в «норме» и в кризисе / Мониторинг общественного мнения, 1998, N6