Ретроспективное отношение к пакту Молотова-Риббентропа

Половина опрошенных слышали о секретных протоколах к договору о ненападении между Германией и СССР, известному как пакт Молотова-Риббентропа; эта цифра довольно устойчива. Две трети опрошенных одобряют решение Сталина о подписании этого договора. За последние годы доля одобряющих заключение пакта заметно выросла.

23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении между Германией и СССР, известный как пакт Молотова-Риббентропа. Узнали у россиян, что они думают об этом событии спустя 86 лет.

Более половины опрошенных что-то слышали о секретных протоколах к пакту, предусматривавших раздел Польши и сфер влияния в Европе. Большинство из них считают, что эти протоколы существовали на самом деле – 46% опрошенных (максимальная доля за все время опросов), в то время как 7% думают, что протоколы – фальшивка, их доля снизилась за последние 8 лет на 10 п.п. (с августа 2017). 42% опрошенных не слышали о секретных протоколах к пакту.

Чаще других говорят, что секретные протоколы существовали: мужчины (53%), представители старшей возрастной группы (55 лет и старше) – 56%, те, кто доверяют информации, полученной из ютуб-каналов (58%) и интернет-изданий (55%).

Чаще других говорят, что ничего не слышали о секретных протоколах о разделе Польши и Европы: женщины (48%), молодежь (18-24 года) – 63%, те, кто доверяют информации, полученной из социальных сетей (47%) и телеграм-каналов (45%).

Две трети опрошенных (65%) одобряют решение И. Сталина по подписанию пакта о ненападении с Германией, при этом 32% – определенно одобряют, тогда как в августе 2017 эта доля была существенно ниже – 13%). 8% такое решение осуждают (определенно — 3%, скорее — 5%).

Чаще говорят, что одобряют это решение: мужчины (71%), представители старшей возрастной группы (55 лет и старше) – 71%, те, кто считает, что страна движется в правильном направлении (70%), те, кто доверяют информации, полученной по телевидению (72%).

Чаще других осуждают это решение: молодежь (18-24 года) – 12%, те, кто считает, что страна движется по неверному пути (15%), те, кто доверяют информации, полученной из ютуб-каналов (14%).

Более половины (61%) опрошенных считают, что виноват в развязывании Второй Мировой войны прежде всего Гитлер и руководство фашистской Германии, и их доля растет — прирост 16 п.п. с мая 2013. Еще 14% видят причину начала войны в «Мюнхенском сговоре». Одновременно с этим снижаются доли тех, кто считает, что прежде всего вина на политических ошибках и стратегических просчетах Сталина в апреле 2025 этот вариант назвали 8% опрошенных, в мае 2013 таких было 18%. 3% считают, что все началось из-за сговора Сталина и Гитлера, заключивших договор о ненападении (снижение на 8 п.п с 2013 года).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии