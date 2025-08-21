Представления о российской идентичности и российском гражданстве

По мнению опрошенных для того, чтобы считаться «истинным россиянином» необходимо прежде всего «чувствовать себя россиянином», «иметь российское гражданство» и «уважать российский политический строй и законы». Убежденность в этом существенно выросла за последние десять лет. Большинство считают, что «для них лучше быть гражданином России, чем любой другой страны мира» (89%), что «Россия лучше других стран мира» (76%) и что «люди должны поддерживать свою страну, даже если она неправа» (73%). Эти показатели также выросли. Опрос проведен в рамках очередного раунда Международной программы социальных исследований (ISSP).

Для того чтобы считаться россиянином, важнее всего – чувствовать себя россиянином, с этим согласны 95% опрошенных. Кроме того, подавляющее большинство считают, что для этого важно иметь российское гражданство (89%, в том числе 76% — очень важно), и уважать российский политический строй и законы (91%, в том числе 72% — очень важно), О необходимости российского происхождения и рождении в России говорят 77% и 78% опрошенных, соответственно. 61% опрошенных считают, что для того, чтобы считаться истинным россиянином, важно быть православным (в том числе, 43% — очень важно).

В 1996 году реже всего говорили о важности быть православным (35%) и быть русским по национальности (43%), чтобы считаться истинным россиянином, чаще всего также как и сейчас, говорили о важности соблюдения законов (81%) и самоощущении себя россиянином (89%). В 2012 году чаще говорили о важности чувствовать себя россиянином (89%) и наличия российского гражданства (88%).

Чаще представителей других групп, говорят о том, что очень важно родиться в России, чтобы считаться истинным россиянином опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 68%, менее обеспеченные (69% из тех, которым едва хватает на еду), те, кто доверяет телевидению в качестве источника информации (67%).

О том, что это не важно (не очень важно и совсем не важно), чаще говорят молодежь (18 — 24 года) — 26%, более обеспеченные (хватает на товары длительного пользования) – 22%, те, кто считает, что страна движется в неправильном направлении (29%), и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации – 32%).

Чаще представителей других групп, говорят о том, что очень важно быть православным, чтобы считаться истинным россиянином, женщины (47%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 54%, менее обеспеченные (57% из тех, которым едва хватает на еду), те, кто доверяет телевидению в качестве источника информации (54%).

О том, что это не важно (не очень важно и совсем не важно), чаще говорят мужчины (40%), молодежь (18- 24 года) — 49%, более обеспеченные (хватает на товары длительного пользования) – 39%, те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации – 46%).

В то же время, половина опрошенных (54%) считают, что, если приложить усилия, можно стать истинным россиянином. О том, что для этого нужно родиться россиянином, говорят 36% опрошенных.

Чаще представителей других групп, говорят о том, что можно стать россиянином, приложив усилия, опрошенные в возрасте 25-39 лет (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто доверяет социальным сетям в качестве источника информации (63%).

О том, что россиянином можно только родиться, чаще говорят опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 42%, и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации – 43%.

Почти три четверти опрошенных (71%) полностью согласны с утверждением «для меня лучше быть гражданином России, чем какой-либо другой страны мира», еще 17% скорее согласны с утверждением. Эта доля выросла по сравнению с предыдущими замерами (по 70% были полностью и скорее согласны с утверждением в 2012 и в 1996 годах, 72% – в 2003 году, 77% в 2014 году).

76% согласны, что Россия лучше большинства других стран (их доля так же растет – 36% были согласны с утверждением в 1996 году, 44% — в 2003 году, 49% — в 2012 году, 64% в 2014 году).

73% считают, что люди должны поддерживать свою страну, даже если она не права (55% в 1996 году, 52% — в 2003 году, 54% в 2012 году, 49% в 2014 году).

С тем, что мир стал бы лучше, если бы в других странах люди были бы больше похожи на россиян, согласны 62% опрошенных (21% в 1996 году, 28% в 2003 году, 34% в 2012 году).

Согласны с утверждением «в России происходят сейчас такие дела, что заставляет меня испытывать стыд за нее» 20% опрошенных, 66% — не согласны. В 1996 году 80% опрошенных соглашались данным высказыванием, в 2003 году — 80%, в 2012 году – 51%, 20% в 2014 году.

Чаще других, говорят о том, что лучше быть гражданином России, чем любой другой страны, опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 93%, жители сельских населенных пунктов (90%), те, кто пользуется интернетом несколько раз в неделю и реже (94%), те, кто доверяет телевидению в качестве источника информации (96%).

Чаще других, говорят, что Россия лучше других стран, опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 80%, те, кто доверяет телевидению в качестве источника информации (88%).

Чаще других, согласны, что люди должны поддерживать страну, даже если она не права, опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) — 80%, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении – 77%, те, кто доверяет телевидению в качестве источника информации (83%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии