Где россияне провели лето 2025

Большинство россиян этим летом были в отпуске: четверть опрошенных проводили отпуск/каникулы на даче, каждый десятый был на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму, ездил к родственникам, друзьям в другой город, село России, был в туристической поездке в России. Чаще других были в отпуске женщины, москвичи, опрошенные старшего возраста, более обеспеченные респонденты.

Большинство россиян этим летом были в отпуске (82%). Чаще всего опрошенные проводили свой отпуск/каникулы на даче, садовом участке (26%). Почти каждый десятый был на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (9%), ездил к родственникам, друзьям в другой город, село России (9%), был в туристической поездке в России (8%). По 1% опрошенных были в странах дальнего зарубежья, а также в странах бывшего Советского Союза.

При этом 19% использовали отпуск для домашних дел, 16% — никуда не ездили, из-за отсутствия денег, а 5% — подрабатывали в свой отпуск. Вовсе не были в отпуске 18% респондентов.

Напомним, что в мае этого года треть опрошенных (33%) планировали провести летний отпуск/ каникулы на даче, садовом участке, 7% в другом городе, селе России, 6% — на Черном море, 5% — в Крыму, а 2% — за границей.

Женщины чаще мужчин в свой летний отпуск были на даче (31%/20%). Мужчины же этим летом чаще женщин не были в отпуске вовсе (22%/14%).

Москвичи чаще отдыхали на даче/ садовом участке (40%) и Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (13%). Жители сёл чаще жителей городов использовали отпуск для домашних дел (27%) и дополнительного заработка (7%).

Молодёжь до 25 лет чаще опрошенных из других возрастных групп была на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (12%), ездила к родственникам, друзьям в другой город, село России (18%), подрабатывала (15%) или совсем не была в отпуске (21%). Опрошенные старшего возраста (в возрасте 55 лет и старше) чаще других провели свой отпуск летом на даче/ садовом участке (32%), использовали отпуск для домашних дел (21%) или никуда не ездили из-за недостатка денег (20%).

Менее обеспеченные опрошенные (те, которым едва хватает на еду) чаще более обеспеченных респондентов никуда не ездили из-за недостатка денег (30%), вовсе не были в отпуске (21%). Более обеспеченные респонденты (кто может себе позволить товары длительного пользования) чаще менее обеспеченных респондентов были в отпуске на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (12%), ездили к родственникам, друзьям в России (10%), были в туристической поездке в России (10%), в странах дальнего зарубежья (3%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии